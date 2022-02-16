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GalatasarayBurak Elmas'ı şok eden gelişme! 100 bin euro'ya anlaşmıştı onu da elinden kaçırdı
HaberlerGalatasaray Haberleri Burak Elmas'ı şok eden gelişme! 100 bin euro'ya anlaşmıştı onu da elinden kaçırdı
• 16 Şubat 2022 - 07:53 • Son Güncelleme:

Burak Elmas'ı şok eden gelişme! 100 bin euro'ya anlaşmıştı onu da elinden kaçırdı

Fatih Terim'le yolların ayrılmasından sonra Galatasaray'da yapılanmaya giden ve önce Torrent ardından futbol adamı Luis Campos'u İstanbul'a getiren Burak Elmas'a Hollanda'dan kötü haber geldi.

• 16 Şubat 2022 - 07:53 • Son Güncelleme:
1Burak Elması şok eden gelişme 100 bin euroya anlaşmıştı onu da elinden kaçırdı
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Galatasaray Kulübü'nde Başkan Burak Elmas'ın davetiyle geçen ay İstanbul'a gelen Luis Campos, sarı-kırmızılı kulübün teklifini kabul etmişti. Dünyaca ünlü Portekizli futbol adamı, transfer, altyapı ve oyuncu satışı konusunda Burak Elmas'ın sportif danışmanlık görevini yapıyor.

2Burak Elması şok eden gelişme 100 bin euroya anlaşmıştı onu da elinden kaçırdı

Luis Campos'la ilgili sürpriz gelişme yaşandı. Hollandalı spor gazetecisi Henk Spann'ın iddiasına göre ünlü futbol adamına talip çıktı.

3Burak Elması şok eden gelişme 100 bin euroya anlaşmıştı onu da elinden kaçırdı

Avrupa devi Ajax'ta taciz skandalı sonrası görevine son verilen sportif direktör Marc Overmars yerine adaylardan birinin Luis Campos olduğu belirtildi.

4Burak Elması şok eden gelişme 100 bin euroya anlaşmıştı onu da elinden kaçırdı

Spann, Ajax'ta seçeneklerden birinin Portekizli futbol adamı olduğunu söylerken, Campos ihtimalinin güçlü bir seçenek olduğunu söyledi.

5Burak Elması şok eden gelişme 100 bin euroya anlaşmıştı onu da elinden kaçırdı

Spann, açıklamasında, Campos'un sportif kariyerindeki yakaladığı başarılardan bahsederken, Mbappe, Martial, Lemar, Fabinho ve Bakayoko gibi isimleri genç yaşta keşfettiği ve transferlerinden önemli kar ettiğini vurguladı.

6Burak Elması şok eden gelişme 100 bin euroya anlaşmıştı onu da elinden kaçırdı

Hollandalı gazeteci ayrıca, Luis Campos'un gençler yanında transferde tecrübeli isimleri de tercih ettiğini, Lille'e Burak Yılmaz ve Jose Fonte gibi isimleri aldığını, bu futbolcuların bir sonraki satışta kar getirmeyeceğini bilmesine rağmen, takımda büyük başarı yakaladığını aktardı.

7Burak Elması şok eden gelişme 100 bin euroya anlaşmıştı onu da elinden kaçırdı

Gelecek sezon yapılanmasını 57 yaşındaki Campos ile yapmak isteyen Galatasaray'ın bu haber sonrası nasıl bir yol izleyeceği merakla beklenmeye başladı.

8Burak Elması şok eden gelişme 100 bin euroya anlaşmıştı onu da elinden kaçırdı

Galatasaray Süper Lig'de 25'inci haftayı 28 puanla 13'üncü sırada tamamladı. Bu durum daha önce kulüp tarihinde görülmüş değil. Zor günler geçiren başkan Burak Elmas, 1-1 biten Kayserispor maçı sonrası teknik direktör Domenec Torrent ile görüştü.

9Burak Elması şok eden gelişme 100 bin euroya anlaşmıştı onu da elinden kaçırdı

Habertürk'te yer alan habere göre; Başkan Elmas oyuncu tercihlerinden duyduğu rahatsızlığı İspanyol teknik adama iletti. Takımın bir an önce maç kazanması gerektiğini belirten Burak Elmas, teknik heyetten daha titiz davranmasını istedi.

10Burak Elması şok eden gelişme 100 bin euroya anlaşmıştı onu da elinden kaçırdı

Galatasaray ile çıktığı 5 maçta sadece 2 puan alan Domenec Torrent ise işine karışılmasından rahatsız. İspanyol teknik adam oyuncuların antrenman performanslarına göre kadro tercihi yaptığını belirtti.

11Burak Elması şok eden gelişme 100 bin euroya anlaşmıştı onu da elinden kaçırdı

Bu arada yönetim bu dönemde teknik direktör değişikliğine gitmeyi düşünmüyor. Bu durum Torrent'e de iletildi. Galatasaray'da yönetim ve teknik heyet Göztepe maçından alınacak galibiyetle yeni bir sayfa açmayı planlıyor.

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13Burak Elması şok eden gelişme 100 bin euroya anlaşmıştı onu da elinden kaçırdı

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