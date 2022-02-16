• 16 Şubat 2022 - 07:53 • Son Güncelleme:
Burak Elmas'ı şok eden gelişme! 100 bin euro'ya anlaşmıştı onu da elinden kaçırdı
Fatih Terim'le yolların ayrılmasından sonra Galatasaray'da yapılanmaya giden ve önce Torrent ardından futbol adamı Luis Campos'u İstanbul'a getiren Burak Elmas'a Hollanda'dan kötü haber geldi.
• 16 Şubat 2022 - 07:53 • Son Güncelleme:
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Galatasaray Kulübü'nde Başkan Burak Elmas'ın davetiyle geçen ay İstanbul'a gelen Luis Campos, sarı-kırmızılı kulübün teklifini kabul etmişti. Dünyaca ünlü Portekizli futbol adamı, transfer, altyapı ve oyuncu satışı konusunda Burak Elmas'ın sportif danışmanlık görevini yapıyor.
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Gelecek sezon yapılanmasını 57 yaşındaki Campos ile yapmak isteyen Galatasaray'ın bu haber sonrası nasıl bir yol izleyeceği merakla beklenmeye başladı.
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Galatasaray Süper Lig'de 25'inci haftayı 28 puanla 13'üncü sırada tamamladı. Bu durum daha önce kulüp tarihinde görülmüş değil. Zor günler geçiren başkan Burak Elmas, 1-1 biten Kayserispor maçı sonrası teknik direktör Domenec Torrent ile görüştü.
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