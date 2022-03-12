Burak Elmas'a büyük şok! Celta Vigo ile anlaşmaya vardı

Elmas, "Torrent ve Luis Campos'la geceli gündüzlü çalışmalar yapıyoruz. Son dönemde hiç alışkın olmadığımız ve kabul edemeyeceğimiz bir lig sıralamasındayız. Çok önemli eksiğimiz olan noktaları belirledik ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz" demişti.