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GalatasarayBurak Elmas'a büyük şok! Celta Vigo ile anlaşmaya vardı
HaberlerGalatasaray Haberleri Burak Elmas'a büyük şok! Celta Vigo ile anlaşmaya vardı
• 12 Mart 2022 - 10:44 • Son Güncelleme:

Burak Elmas'a büyük şok! Celta Vigo ile anlaşmaya vardı

Fatih Terim'le yollarını ayırdıktan sonra kulüp içerisinde yeniden yapılanmaya giden ve bazı profesyonel isimleri İstanbul'a getiren Burak Elmas'a Portekizli Sportif Direktör'den şok bir haber geldi. Elmas'ın ünlü futbol yöneticisine ayda 100 bin euro maaş verdiği iddia ediliyordu... İşte o gelişme...

• 12 Mart 2022 - 10:44 • Son Güncelleme:
1Burak Elmasa büyük şok Celta Vigo ile anlaşmaya vardı
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Rusya ekiplerinden Lokomotiv Moskova'nın orta saha oyuncusu Alexis Beka Beka için menajerinden transfer açıklaması geldi.

2Burak Elmasa büyük şok Celta Vigo ile anlaşmaya vardı

Fransız oyuncunun menajeri, yaptığı açıklamada, 20 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile anlaştığı şeklinde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

3Burak Elmasa büyük şok Celta Vigo ile anlaşmaya vardı

Beka Beka'nın menajeri açıklamasında, "Galatasaray haberleri doğru değil. Oyuncunun Rusya'da kalıp, kalmak istemediği konusunda da henüz yeterince bilgi sahibi değiliz" ifadelerini kullandı.

4Burak Elmasa büyük şok Celta Vigo ile anlaşmaya vardı

Bu sezon Rus ekibinde 17 maça çıkan genç futbolcu, arkadaşlarına 3 kez gol pası verdi.

5Burak Elmasa büyük şok Celta Vigo ile anlaşmaya vardı

Dünyanın en önemli sportif direktörlerinden biri olarak gösterilen ve başkan Burak Elmas'ın girişimleri sonrası Galatasaray'a danışmalık yapmaya başlayan Luis Campos için flaş bir gelişme gündeme geldi.

6Burak Elmasa büyük şok Celta Vigo ile anlaşmaya vardı

Sarı-kırmızılıların başkanı Burak Elmas, devre arası transfer dönemi bitmeden yaptığı açıklamada gelecek sezonun planlamasını Domenec Torrent ve Luis Campos ile yaptıklarını belirtmişti.

7Burak Elmasa büyük şok Celta Vigo ile anlaşmaya vardı

Elmas, "Torrent ve Luis Campos'la geceli gündüzlü çalışmalar yapıyoruz. Son dönemde hiç alışkın olmadığımız ve kabul edemeyeceğimiz bir lig sıralamasındayız. Çok önemli eksiğimiz olan noktaları belirledik ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz" demişti.

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Başarılı yönetici Luis Campos da Galatasaray'la yaptığı anlaşma sonrası "Galatasaray beni heyecanlandırdı. Burada iyi bir organizasyon kurup farklı şeyler yapabilirim" diyerek sarı-kırmızılı kulübü başarıya götürebileceğinin sinyallerini vermişti.

9Burak Elmasa büyük şok Celta Vigo ile anlaşmaya vardı

Sarı-kırmızılılardaki görevinde çalışmalarını sürdüren Luis Campos'a İspanyol ekibi talip oldu. İspanyol basınında yer alan habere göre; Celta Vigo, Luis Campos ile anlaşmaya vardı. Campos'un, Felipe Minambres'in Levante'ye gitmesinin ardından kulübün yeni sportif direktörü olacağı iddia edildi.

10Burak Elmasa büyük şok Celta Vigo ile anlaşmaya vardı

Marca'da yer alan habere göre Campos'un görevi aynı Galatasaray'daki gibi normal bir sportif direktörlükten ziyade danışmanlık tarzında olacak. Tecrübeli futbol adamının Celta Vigo'yla anlaşmasının Galatasaray'daki görevini etkilemesi beklenmiyor.

11Burak Elmasa büyük şok Celta Vigo ile anlaşmaya vardı

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