• 12 Mart 2022 - 10:44 • Son Güncelleme:
Burak Elmas'a büyük şok! Celta Vigo ile anlaşmaya vardı
Fatih Terim'le yollarını ayırdıktan sonra kulüp içerisinde yeniden yapılanmaya giden ve bazı profesyonel isimleri İstanbul'a getiren Burak Elmas'a Portekizli Sportif Direktör'den şok bir haber geldi. Elmas'ın ünlü futbol yöneticisine ayda 100 bin euro maaş verdiği iddia ediliyordu... İşte o gelişme...
• 12 Mart 2022 - 10:44 • Son Güncelleme:
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Rusya ekiplerinden Lokomotiv Moskova'nın orta saha oyuncusu Alexis Beka Beka için menajerinden transfer açıklaması geldi.
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Fransız oyuncunun menajeri, yaptığı açıklamada, 20 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile anlaştığı şeklinde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.
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Dünyanın en önemli sportif direktörlerinden biri olarak gösterilen ve başkan Burak Elmas'ın girişimleri sonrası Galatasaray'a danışmalık yapmaya başlayan Luis Campos için flaş bir gelişme gündeme geldi.
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