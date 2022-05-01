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GalatasarayBurak Elmas seçimler Haziran'da deyince... Canlı yayında duyurdu! Ve Okan Buruk bombası patladı
HaberlerGalatasaray Haberleri Burak Elmas seçimler Haziran'da deyince... Canlı yayında duyurdu! Ve Okan Buruk bombası patladı
• 01 Mayıs 2022 - 15:04 • Son Güncelleme:

Burak Elmas seçimler Haziran'da deyince... Canlı yayında duyurdu! Ve Okan Buruk bombası patladı

'Tatava' programında Irmak Kazuk ve ünlü oyuncu Zafer Algöz'le birlikte Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe hakkında yaptığı yorumlarla bir hayli dikkat çeken Serdar Ali Çelikler'in Okan Buruk iddiası gündeme damga vurdu. İşte Çelikler'in o sözleri...

• 01 Mayıs 2022 - 15:04 • Son Güncelleme:
1Burak Elmas seçimler Haziranda deyince... Canlı yayında duyurdu Ve Okan Buruk bombası patladı
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Galatasaray'da seçimlerin Haziran ayına atılmasının ardından Burak Elmas hakkında sert eleştirilerde bulunan başkan adayları hali hazırdaki yönetime 'istifa edin' çağrısında bulunurken, özellikle Eşref Hamamcıoğlu'nun 'kimlere ne taahhüt ettiniz de şimdi o sözleri yerine getirmek için bırakıp gidemiyorsunuz' sözleri sarı kırmızılılarda deprem etkisi yarattı. Yaşanan son gelişmelerin ardından ünlü gazeteci Serdar Ali Çelikler Okan Buruk hakkında çok çarpıcı sözler sarfetti. İşte Çelikler'in o ifadeleri...

2OKAN BURUK GALATASARAYDA

OKAN BURUK GALATASARAY'DA

"Galatasaray'da daha seçim olacak, ödemeler var, Torrent'in tazminatı var sonra Okan Buruk takımın başına geçecek. Galatasaray'a da en az 4 transfer şart. Santrafor, sağ öne bir futbolcu, 6 numara ve 8 numara. Galatasaray'ın defans hattı ve kalecisi son derece iyi"

3Burak Elmas seçimler Haziranda deyince... Canlı yayında duyurdu Ve Okan Buruk bombası patladı

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'la yola devam edilecekse 3 takviye yeter. Çünkü Kartal takımı iyi tanıyor, oturttu da. Ama olur da Ali Koç yeni hoca getirirse ve gelecek hoca ben komple değişiklik istiyorum derse işler değişir. Gelecek sezon Başakşehir ve Trabzonspor gibi takımlar iyice güçlenerek gelecekler.

4Burak Elmas seçimler Haziranda deyince... Canlı yayında duyurdu Ve Okan Buruk bombası patladı

Geçtiğimiz hafta evinde Kasımpaşa'ya 3-0 yenilen ve taraftarların büyük tepkisini çeken Beşiktaş'ta gelecek sezonun kadro yapılanmasına devam edilirken, siyah beyazlı yöneticilerin önce kalitesi tartışılmayacak bir forvetle anlaşmak istedikleri öğrenildi.

5Burak Elmas seçimler Haziranda deyince... Canlı yayında duyurdu Ve Okan Buruk bombası patladı

Batshuayi'den beklenen verimi alamayan Beşiktaş'ın Larin'le yeni kontrat imzalamayacağı anlaşılırken, Güven Yalçın'ın ise sadece alternatif bir golcü olması öncelikle Ceyhun Kazancı'yı harekete geçirmiş durumda.

6Burak Elmas seçimler Haziranda deyince... Canlı yayında duyurdu Ve Okan Buruk bombası patladı

Sörloth, Tetteh, Martin Adam gibi forvetleri gündemine alan Kara Kartal'da Valerien İsmael'in tempolu bir takım istediği öğrenilirken, Ceyhun Kazancı'nın forvet haricinde defans ve orta sahayı da güçlendirmek için kolları sıvadığı bildirildi.

7Burak Elmas seçimler Haziranda deyince... Canlı yayında duyurdu Ve Okan Buruk bombası patladı

Beşiktaş'ta ilk mağlubiyetini alan Valerien İsmael hakkında çarpıcı yorumlarda bulunan Serdar Ali Çelikler ve Zafer Algöz, siyah beyazlı takımda en az 8 futbolcunun gitmesi yönünde görüş bildirirken, Algöz'ün 'Aslında Beşiktaş'ta kalacak oyuncuları saymak lazım' sözleri bir hayli dikkat çekti.

8Burak Elmas seçimler Haziranda deyince... Canlı yayında duyurdu Ve Okan Buruk bombası patladı

İşte Serdar Ali Çelikler ve Zafer Algöz'den Beşiktaş analizi: Beşiktaş kötü oynayabilir, yenilebilir de ama kötü mücadele edemez. Ben sistemlere çok takılmıyorum üçlü, beşli, dörtlü diye ama sürekli aynı hatalardan gol yiyorsanız bu can acıtır. Bana göre bu takımda kalacak adamlar belli; 1 sene daha Atiba, Ghezzal, Rosier, Emircan, Can Bozdoğan ve Josef de Souza...

9Burak Elmas seçimler Haziranda deyince... Canlı yayında duyurdu Ve Okan Buruk bombası patladı

Gelecek sezon Valerien İsmael'e en az 7 transfer lazım. Bir kere 3 tane defans şart, orta saha ve forvet. Çünkü bu adam tempolu gümbür gümbür bir oyuncu grubuyla oynamak istiyor. Bunları yapabilirsen tamam ama bizim bu kadar paramız yok yapamayız derse Beşiktaş yönetimi o zaman hocayı gönderip bu takıma göre yeni bir teknik adam bulacaksın

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