Burak Elmas seçimler Haziran'da deyince... Canlı yayında duyurdu! Ve Okan Buruk bombası patladı

Gelecek sezon Valerien İsmael'e en az 7 transfer lazım. Bir kere 3 tane defans şart, orta saha ve forvet. Çünkü bu adam tempolu gümbür gümbür bir oyuncu grubuyla oynamak istiyor. Bunları yapabilirsen tamam ama bizim bu kadar paramız yok yapamayız derse Beşiktaş yönetimi o zaman hocayı gönderip bu takıma göre yeni bir teknik adam bulacaksın