Burak Elmas seçimler Haziran'da deyince... Canlı yayında duyurdu! Ve Okan Buruk bombası patladı
'Tatava' programında Irmak Kazuk ve ünlü oyuncu Zafer Algöz'le birlikte Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe hakkında yaptığı yorumlarla bir hayli dikkat çeken Serdar Ali Çelikler'in Okan Buruk iddiası gündeme damga vurdu. İşte Çelikler'in o sözleri...
Galatasaray'da seçimlerin Haziran ayına atılmasının ardından Burak Elmas hakkında sert eleştirilerde bulunan başkan adayları hali hazırdaki yönetime 'istifa edin' çağrısında bulunurken, özellikle Eşref Hamamcıoğlu'nun 'kimlere ne taahhüt ettiniz de şimdi o sözleri yerine getirmek için bırakıp gidemiyorsunuz' sözleri sarı kırmızılılarda deprem etkisi yarattı. Yaşanan son gelişmelerin ardından ünlü gazeteci Serdar Ali Çelikler Okan Buruk hakkında çok çarpıcı sözler sarfetti. İşte Çelikler'in o ifadeleri...
Fenerbahçe'de İsmail Kartal'la yola devam edilecekse 3 takviye yeter. Çünkü Kartal takımı iyi tanıyor, oturttu da. Ama olur da Ali Koç yeni hoca getirirse ve gelecek hoca ben komple değişiklik istiyorum derse işler değişir. Gelecek sezon Başakşehir ve Trabzonspor gibi takımlar iyice güçlenerek gelecekler.
İşte Serdar Ali Çelikler ve Zafer Algöz'den Beşiktaş analizi: Beşiktaş kötü oynayabilir, yenilebilir de ama kötü mücadele edemez. Ben sistemlere çok takılmıyorum üçlü, beşli, dörtlü diye ama sürekli aynı hatalardan gol yiyorsanız bu can acıtır. Bana göre bu takımda kalacak adamlar belli; 1 sene daha Atiba, Ghezzal, Rosier, Emircan, Can Bozdoğan ve Josef de Souza...
Gelecek sezon Valerien İsmael'e en az 7 transfer lazım. Bir kere 3 tane defans şart, orta saha ve forvet. Çünkü bu adam tempolu gümbür gümbür bir oyuncu grubuyla oynamak istiyor. Bunları yapabilirsen tamam ama bizim bu kadar paramız yok yapamayız derse Beşiktaş yönetimi o zaman hocayı gönderip bu takıma göre yeni bir teknik adam bulacaksın