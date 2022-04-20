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FenerbahçeBurak Elmas prensip anlaşmasına vardı Ali Koç yıldız futbolcuyu Cimbom'un elinden kaptı!
HaberlerFenerbahçe Haberleri Burak Elmas prensip anlaşmasına vardı Ali Koç yıldız futbolcuyu Cimbom'un elinden kaptı!
• 20 Nisan 2022 - 09:49 • Son Güncelleme:

Burak Elmas prensip anlaşmasına vardı Ali Koç yıldız futbolcuyu Cimbom'un elinden kaptı!

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam eden ve iç pazara yönelen Ali Koç'un, Burak Elmas'ın prensip anlaşmasına vardığı genç forvetle ilgilendiği, hatta Koç'un listesinden 11 tane yıldız ismin çıktığı öğrenildi. İşte sarı lacivertli yönetimin göz hapsine aldığı o oyuncular...

• 20 Nisan 2022 - 09:49 • Son Güncelleme:
1Burak Elmas prensip anlaşmasına vardı Ali Koç yıldız futbolcuyu Cimbomun elinden kaptı
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Fenerbahçe yeni sezon için transfer çalışmalarını büyük bir titizlikle devam ettirirken yürütülen çalışmalarda Süper Lig'den çok sayıda ismin yer aldığı bildirildi.

2Burak Elmas prensip anlaşmasına vardı Ali Koç yıldız futbolcuyu Cimbomun elinden kaptı

Sarı-Lacivertli kurmaylar Süper Lig'den 8'i yerli, 3'ü yabancı olmak üzere 11 futbolcuyu gündemine aldığı ve bu futbolcuların menajerleri ve kulüpleri ile temasa geçtikleri öğrenildi.

3Burak Elmas prensip anlaşmasına vardı Ali Koç yıldız futbolcuyu Cimbomun elinden kaptı

Takvim'in haberine göre; Fenerbahçeli kurmayların bu oyuncuların en az kaçını kadrosuna katmayı hedeflediği ise şu an yönetimin bilgisi dahilinde.

4İŞTE O İSİMLER:

İŞTE O İSİMLER:

VARGAS (Adana Demirspor)

5Burak Elmas prensip anlaşmasına vardı Ali Koç yıldız futbolcuyu Cimbomun elinden kaptı

SAMET AKAYDIN (Adana Demirspor)

6BURAK ELMAS PRENSİP ANLAŞMASINA VARMIŞTI

BURAK ELMAS PRENSİP ANLAŞMASINA VARMIŞTI!

KAZIMCAN KARATAŞ (Altay)

7Burak Elmas prensip anlaşmasına vardı Ali Koç yıldız futbolcuyu Cimbomun elinden kaptı

EREN ELMALI (Kasımpaşa)

8Burak Elmas prensip anlaşmasına vardı Ali Koç yıldız futbolcuyu Cimbomun elinden kaptı

MULEKA (Kasımpaşa)

9Burak Elmas prensip anlaşmasına vardı Ali Koç yıldız futbolcuyu Cimbomun elinden kaptı

DOĞUCAN HASPOLAT (Kasımpaşa)

10Burak Elmas prensip anlaşmasına vardı Ali Koç yıldız futbolcuyu Cimbomun elinden kaptı

OĞUZ AYDIN (Alanya)

11Burak Elmas prensip anlaşmasına vardı Ali Koç yıldız futbolcuyu Cimbomun elinden kaptı

DOĞUKAN SİNİK (Antalya)

12Burak Elmas prensip anlaşmasına vardı Ali Koç yıldız futbolcuyu Cimbomun elinden kaptı

BÜNYAMIN BALCI (Antalya)

13Burak Elmas prensip anlaşmasına vardı Ali Koç yıldız futbolcuyu Cimbomun elinden kaptı

ABDÜLKERIM BARDAKÇI (Konya)

14Burak Elmas prensip anlaşmasına vardı Ali Koç yıldız futbolcuyu Cimbomun elinden kaptı

LOBJANIDZE (Hatay)

15Burak Elmas prensip anlaşmasına vardı Ali Koç yıldız futbolcuyu Cimbomun elinden kaptı

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Burak Elmas prensip anlaşmasına vardı Ali Koç yıldız futbolcuyu Cimbom'un elinden kaptı!

Burak Elmas prensip anlaşmasına vardı Ali Koç yıldız futbolcuyu Cimbom'un elinden kaptı!

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