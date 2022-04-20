• 20 Nisan 2022 - 09:49 • Son Güncelleme:
Burak Elmas prensip anlaşmasına vardı Ali Koç yıldız futbolcuyu Cimbom'un elinden kaptı!
Gelecek sezonun transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam eden ve iç pazara yönelen Ali Koç'un, Burak Elmas'ın prensip anlaşmasına vardığı genç forvetle ilgilendiği, hatta Koç'un listesinden 11 tane yıldız ismin çıktığı öğrenildi. İşte sarı lacivertli yönetimin göz hapsine aldığı o oyuncular...
• 20 Nisan 2022 - 09:49 • Son Güncelleme:
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Fenerbahçe yeni sezon için transfer çalışmalarını büyük bir titizlikle devam ettirirken yürütülen çalışmalarda Süper Lig'den çok sayıda ismin yer aldığı bildirildi.