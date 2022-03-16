Burak Elmas en az 20 milyon euro dedi Campos Kerem'in bonservis bedelini belirledi! Neredeyse 2 katı
Galatasaray ve Türkiye Milli Takımı'nın göz bebeği olan, Barcelona - Beşiktaş maçlarında kendisini takip eden dev kulüpleri büyüleyen Kerem Aktürkoğlu'nun bonservis bedeli belli oldu. İşte Luis Campos'un belirlediği o rakam...
Eski teknik direktörü Fatih Terim'i Camp Nou'ya davet eden Galatasaray yönetimi, Nef Stadı'nda oynanacak Barcelona rövanşına ise eski yıldızı Wesley Sneijder'i çağırdı.
Barcelona karşısında Camp Nou’daki başarılı performansından sonra 2-1 kazandıkları Beşiktaş derbisine de golleriyle damga vuran genç yetenek için düşünülen rakam Galatasaray’ın kasasını dolduracak. Beşiktaş maçını da takip eden Başkan Burak Elmas’ın danışmanı Luis Campos’un Kerem ile ilgili raporuna Milliyet ulaştı.
Beşiktaş derbisinde Kerem Aktürkoğlu’na yaptığı 2 asistle vitrine çıkan Mostafa, Barcelona ile oynanacak rövanş maçında da Galatasaray’ın en önemli hücum kozlarından biri olacak.
“Transfer sihirbazı” olarak adlandıran dünyaca ünlü futbol adamı Campos’un, Kerem’in astronomik rakamlara satışını düşündüğü öğrenildi. Buna göre Portekizli futbol adamının, Galatasaray’ın genç yeteneği için düşündüğü rakamın en az 35 milyon euro (yaklaşık 560 milyon lira) olduğu belirtildi.
Galatasaray’ın Beşiktaş’ı mağlup ettiği derbiye Şef Scout’u Bruno Cheyrou’yu gönderen Lyon’un Kerem için 20 milyon euroya yakın bir teklif sunacağı belirlendi. Kerem için 14 milyon euro teklif ileten İspanyol devi Atletico Madrid’in ise Barcelona ve Beşiktaş maçlarından sonra yeni bir teklif yapmaya hazırlandığı bildirildi.