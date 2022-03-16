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GalatasarayBurak Elmas en az 20 milyon euro dedi Campos Kerem'in bonservis bedelini belirledi! Neredeyse 2 katı
HaberlerGalatasaray Haberleri Burak Elmas en az 20 milyon euro dedi Campos Kerem'in bonservis bedelini belirledi! Neredeyse 2 katı
• 16 Mart 2022 - 07:58 • Son Güncelleme:

Burak Elmas en az 20 milyon euro dedi Campos Kerem'in bonservis bedelini belirledi! Neredeyse 2 katı

Galatasaray ve Türkiye Milli Takımı'nın göz bebeği olan, Barcelona - Beşiktaş maçlarında kendisini takip eden dev kulüpleri büyüleyen Kerem Aktürkoğlu'nun bonservis bedeli belli oldu. İşte Luis Campos'un belirlediği o rakam...

• 16 Mart 2022 - 07:58 • Son Güncelleme:
1Burak Elmas en az 20 milyon euro dedi Campos Keremin bonservis bedelini belirledi Neredeyse 2 katı
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Eski teknik direktörü Fatih Terim'i Camp Nou'ya davet eden Galatasaray yönetimi, Nef Stadı'nda oynanacak Barcelona rövanşına ise eski yıldızı Wesley Sneijder'i çağırdı.

2Burak Elmas en az 20 milyon euro dedi Campos Keremin bonservis bedelini belirledi Neredeyse 2 katı

Hollandalı efsane futbolcu, bir aksilik olmazsa perşembe akşamı tribündeki yerini alacak. 2013-2017 yılları arasında sarı-kırmızılı formayı terleten Wesley Sneijder, gösterdiği performansla sarı-kırmızılı taraftarın unutamadığı isimler arasına adını yazdırmıştı.

3Burak Elmas en az 20 milyon euro dedi Campos Keremin bonservis bedelini belirledi Neredeyse 2 katı

Barcelona karşısında Camp Nou’daki başarılı performansından sonra 2-1 kazandıkları Beşiktaş derbisine de golleriyle damga vuran genç yetenek için düşünülen rakam Galatasaray’ın kasasını dolduracak. Beşiktaş maçını da takip eden Başkan Burak Elmas’ın danışmanı Luis Campos’un Kerem ile ilgili raporuna Milliyet ulaştı.

4Burak Elmas en az 20 milyon euro dedi Campos Keremin bonservis bedelini belirledi Neredeyse 2 katı

Galatasaray’ın başarılı savunma oyuncuları Victor Nelsson ve Omar Elabdelloui, milli takım kamplarına davet edildi. Nelsson’un yanı sıra Trabzonspor’un yıldız golcüsü Andreas Cornelius, Danimarka’nın Hollanda ve Sırbistan ile oynayacağı özel maçlar için aday kadroya çağrıldı.

5Burak Elmas en az 20 milyon euro dedi Campos Keremin bonservis bedelini belirledi Neredeyse 2 katı

Geçirdiği talihsiz kazanın ardından futbola dönüş yapan Omar 1.5 yıl sonra Norveç Milli Takımı’ndan davet aldı. Omar, Slovakya ve Ermenistan’la oynayacakları maçlar için önümüzdeki hafta ülkesine gidecek.

6Burak Elmas en az 20 milyon euro dedi Campos Keremin bonservis bedelini belirledi Neredeyse 2 katı

Sezonun ilk yarısında beklentilerin çok uzağında kalan Mostafa Mohamed, Afrika Uluslar Kupası dönüşünde bambaşka bir görüntüye kavuştu. Mısırlı forvet, Galatasaray formasıyla çıktığı son 5 maçta 1 gol ve 3 asistle takımın en başarılı isimlerinden olmayı başardı.

7Burak Elmas en az 20 milyon euro dedi Campos Keremin bonservis bedelini belirledi Neredeyse 2 katı

Beşiktaş derbisinde Kerem Aktürkoğlu’na yaptığı 2 asistle vitrine çıkan Mostafa, Barcelona ile oynanacak rövanş maçında da Galatasaray’ın en önemli hücum kozlarından biri olacak.

8Burak Elmas en az 20 milyon euro dedi Campos Keremin bonservis bedelini belirledi Neredeyse 2 katı

Transfer sihirbazı” olarak adlandıran dünyaca ünlü futbol adamı Campos’un, Kerem’in astronomik rakamlara satışını düşündüğü öğrenildi. Buna göre Portekizli futbol adamının, Galatasaray’ın genç yeteneği için düşündüğü rakamın en az 35 milyon euro (yaklaşık 560 milyon lira) olduğu belirtildi.

9Burak Elmas en az 20 milyon euro dedi Campos Keremin bonservis bedelini belirledi Neredeyse 2 katı

Galatasaray’ın Beşiktaş’ı mağlup ettiği derbiye Şef Scout’u Bruno Cheyrou’yu gönderen Lyon’un Kerem için 20 milyon euroya yakın bir teklif sunacağı belirlendi. Kerem için 14 milyon euro teklif ileten İspanyol devi Atletico Madrid’in ise Barcelona ve Beşiktaş maçlarından sonra yeni bir teklif yapmaya hazırlandığı bildirildi.

10Burak Elmas en az 20 milyon euro dedi Campos Keremin bonservis bedelini belirledi Neredeyse 2 katı

İngiltere’den Wolverhampton ile beraber bir kulübün daha Kerem Aktürkoğlu için devrede olduğu belirtildi. Luis Campos’un teklifleri değerlendiren sarı-kırmızılı yetkililere, “Kerem’deki potansiyel çok büyük. 35 milyon euronun altındaki rakamlarla ilgilenmeyin” dediği ifade edildi.

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