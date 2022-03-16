Burak Elmas en az 20 milyon euro dedi Campos Kerem'in bonservis bedelini belirledi! Neredeyse 2 katı

Galatasaray’ın Beşiktaş’ı mağlup ettiği derbiye Şef Scout’u Bruno Cheyrou’yu gönderen Lyon’un Kerem için 20 milyon euroya yakın bir teklif sunacağı belirlendi. Kerem için 14 milyon euro teklif ileten İspanyol devi Atletico Madrid’in ise Barcelona ve Beşiktaş maçlarından sonra yeni bir teklif yapmaya hazırlandığı bildirildi.