Burak Deniz, Leyla'sını buldu! Deniz Işın ile birlikte mi?

Soydan ise "Burak ile ayrılığımızın sebebinin benim sosyal medyadan yaptığını paylaşımlardan kaynaklandığı haberleri yapıldı. Bunlar kesinlikle yalan. Kendisinin de dediği gibi. Biz o kadar geri kafalı insanlar değiliz. Özel hayatımızı konuşmuyoruz" demişti.