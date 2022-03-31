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MagazinBurak Deniz, Leyla'sını buldu! Deniz Işın ile birlikte mi?
HaberlerMagazin Haberleri Burak Deniz, Leyla'sını buldu! Deniz Işın ile birlikte mi?
• 31 Mart 2022 - 10:05 • Son Güncelleme:

Burak Deniz, Leyla'sını buldu! Deniz Işın ile birlikte mi?

Burak Deniz, "Leyla ile Mecnun" dizisinin Leyla’sı Deniz Işın ile birlikte görüntülendi. Önceki gün Etiler'de baş başa yemek yiyen çift, 5 saat sonra mekandan çıktı

• 31 Mart 2022 - 10:05 • Son Güncelleme:
1Burak Deniz, Leylasını buldu Deniz Işın ile birlikte mi
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Didem Soydan’dan ayrıldıktan sonra adı farklı isimlerle anılan Burak Deniz, aradığı aşkı kendisi gibi oyuncu olan Deniz Işın’da buldu.

2Burak Deniz, Leylasını buldu Deniz Işın ile birlikte mi

Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre; İkili önceki gün Etiler'deki bir mekandaydı. Mekanda 5 saat kalan Deniz ve Işın çıkışta taksi beklerken objektife yansıdı.

3“ARKADAŞIZ” DEDİ AMA

“ARKADAŞIZ” DEDİ AMA

Işın’la arkadaş olduklarını söyleyen Deniz, “Hayatınızda kimse yok mu?” sorusuna “Yok, bu ara hayatımda sadece iş var” yanıtını verdi.

Ancak mekan içinde samimi tavırlar sergileyen ikili, bindikleri takside de birbirinden uzak kalamadı.

Deniz Işın, Cihangir’e doğru giden takside başını Burak Deniz’in omzuna yasladı.

4YOK ÖYLE BİR ŞEY

"YOK ÖYLE BİR ŞEY"

Son dönemin en popüler oyuncularından olan Burak Deniz, geçtiğimiz ocak ayında adının aşk dedikodularına karıştığı eski rol arkadaşı Deniz İrem hatırlatılınca, ”Yok öyle bir şey. Yakıştırmışlar sağ olsunlar” açıklamasını yapmıştı.

"Siz kendinize yakıştıramadınız mı? sorusuna ise tebessüm eden oyuncu, "Teşekkür ederim" demekle yetindi.

5BİZ GERİ KAFALI MIYIZ

"BİZ GERİ KAFALI MIYIZ?"

Geçtiğimiz haftalarda objektiflere takılan Burak Deniz, "Didem Soydan'la ayrılık sebebiniz sosyal medyadaki cesur paylaşımlar mı?" sorusunu cevaplamıştı."Tabii ki de öyle bir şey yok. Biz geri kafalı mıyız?” açıklamasını yapan oyuncu, ünlü mankenle ayrılık sebebiyle ilgili sessiz kalmayı tercih etmişti.

6Burak Deniz, Leylasını buldu Deniz Işın ile birlikte mi

Soydan ise "Burak ile ayrılığımızın sebebinin benim sosyal medyadan yaptığını paylaşımlardan kaynaklandığı haberleri yapıldı. Bunlar kesinlikle yalan. Kendisinin de dediği gibi. Biz o kadar geri kafalı insanlar değiliz. Özel hayatımızı konuşmuyoruz" demişti.

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