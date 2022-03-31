Burak Deniz, Leyla'sını buldu! Deniz Işın ile birlikte mi?
Burak Deniz, "Leyla ile Mecnun" dizisinin Leyla’sı Deniz Işın ile birlikte görüntülendi. Önceki gün Etiler'de baş başa yemek yiyen çift, 5 saat sonra mekandan çıktı
Didem Soydan’dan ayrıldıktan sonra adı farklı isimlerle anılan Burak Deniz, aradığı aşkı kendisi gibi oyuncu olan Deniz Işın’da buldu.
“ARKADAŞIZ” DEDİ AMA
Işın’la arkadaş olduklarını söyleyen Deniz, “Hayatınızda kimse yok mu?” sorusuna “Yok, bu ara hayatımda sadece iş var” yanıtını verdi.
Ancak mekan içinde samimi tavırlar sergileyen ikili, bindikleri takside de birbirinden uzak kalamadı.
Deniz Işın, Cihangir’e doğru giden takside başını Burak Deniz’in omzuna yasladı.
"YOK ÖYLE BİR ŞEY"
Son dönemin en popüler oyuncularından olan Burak Deniz, geçtiğimiz ocak ayında adının aşk dedikodularına karıştığı eski rol arkadaşı Deniz İrem hatırlatılınca, ”Yok öyle bir şey. Yakıştırmışlar sağ olsunlar” açıklamasını yapmıştı.
"Siz kendinize yakıştıramadınız mı? sorusuna ise tebessüm eden oyuncu, "Teşekkür ederim" demekle yetindi.
"BİZ GERİ KAFALI MIYIZ?"
Geçtiğimiz haftalarda objektiflere takılan Burak Deniz, "Didem Soydan'la ayrılık sebebiniz sosyal medyadaki cesur paylaşımlar mı?" sorusunu cevaplamıştı."Tabii ki de öyle bir şey yok. Biz geri kafalı mıyız?” açıklamasını yapan oyuncu, ünlü mankenle ayrılık sebebiyle ilgili sessiz kalmayı tercih etmişti.