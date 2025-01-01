Gazete Vatan Logo
GAZETE VATAN ANA SAYFA
GündemBurada yaşayanların çoğu 1 ocak doğumlu! Pasta siparişlerine yetişemiyorlar
HaberlerGündem Haberleri Burada yaşayanların çoğu 1 ocak doğumlu! Pasta siparişlerine yetişemiyorlar

Burada yaşayanların çoğu 1 ocak doğumlu! Pasta siparişlerine yetişemiyorlar

Van'da 1 Ocak doğumlu vatandaşların sayısının fazla olması, kentteki pastanelerde yoğunluğa neden oldu.

İHA
• 01 Ocak 2025 - 15:44 • Son Güncelleme:
İHA
• 01 Ocak 2025 - 15:44 • Son Güncelleme:
1Burada yaşayanların çoğu 1 ocak doğumlu Pasta siparişlerine yetişemiyorlar

Bölgede yaşayan binlerce kişinin nüfus kayıtlarında doğum tarihi 1 Ocak olarak görünüyor.

2Burada yaşayanların çoğu 1 ocak doğumlu Pasta siparişlerine yetişemiyorlar

Özellikle 40-50 yaş aralığındaki vatandaşların birçoğunun geçmişte kayıt sistemlerindeki zorluklar nedeniyle doğum tarihlerinin bu tarihle kaydedildiği belirtiliyor.

3Burada yaşayanların çoğu 1 ocak doğumlu Pasta siparişlerine yetişemiyorlar

Nüfus kayıtlarında doğum tarihleri 1 Ocak olarak geçen binlerce kişi yeni yılın ilk gününde doğum günlerini kutlarken, pastaneler artan talebi karşılamak için tam kapasite çalıştı. Özellikle toplu doğum günü kutlamaları, kentte adeta bir gelenek haline geldi.

4“BENİM DE DOĞUM GÜNÜM 1 OCAK”

“BENİM DE DOĞUM GÜNÜM 1 OCAK”

Pasta Şefi Ozan Emre Gündal, 1 Ocak'ta bölgede doğum günlerinin fazla olması nedeniyle yılbaşı yoğunluğunun yanı sıra pasta siparişlerinin de yoğun geçtiğini belirtti.

5Burada yaşayanların çoğu 1 ocak doğumlu Pasta siparişlerine yetişemiyorlar

Sabahın erken saatlerinden itibaren siparişlere yetişmek için çalıştıklarını ifade eden Gündal, “Özel siparişlerle ilgilenen usta arkadaşlarımız var. Saat 17.00'ye kadar sipariş alabiliyoruz.

6Burada yaşayanların çoğu 1 ocak doğumlu Pasta siparişlerine yetişemiyorlar

Yılbaşı yoğunluğu nedeniyle dışarıdan takviye usta da alabiliyoruz. Bu sayı 10 ustaya kadar çıkabiliyor. İlginç bir detay ise, benim de doğum günüm 1 Ocak. Meslek açısından tesadüf mü bilmiyorum ama ben de 1 Ocak'ta doğdum” dedi.