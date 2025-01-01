Burada yaşayanların çoğu 1 ocak doğumlu! Pasta siparişlerine yetişemiyorlar

Yılbaşı yoğunluğu nedeniyle dışarıdan takviye usta da alabiliyoruz. Bu sayı 10 ustaya kadar çıkabiliyor. İlginç bir detay ise, benim de doğum günüm 1 Ocak. Meslek açısından tesadüf mü bilmiyorum ama ben de 1 Ocak'ta doğdum” dedi.