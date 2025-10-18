Bu yöntem başka yerde yok! 80 liraya Niğde'de üretiliyor! Dünya kapış kapış alıyor
Kaynak : İHA
Sadece Niğde’de uygulanan özel bir yöntemle yetiştirilen fidanlar hem kalitesiyle hem de dayanıklılığıyla dikkat çekiyor. Sadece 80 liraya satılan fidanlar hem yurt içi hem de yurt dışında kapış kapış satılıyor.
Türkiye’de elma üretiminde ikinci sırada yer alan Niğde, 2 milyonun üzerindeki sertifikalı elma fidanı üretimiyle de dikkat çekiyor.Tarım alanındaki verimli toprakları ve modern üretim teknikleriyle öne çıkan kentte üretilen fidanlar, hem yurt içi hem de yurt dışında elma üreticilerinin ihtiyacına cevap veriyor.
Niğde Elma Üreticileri Birliği Başkanı Atilla Kaplan, Niğde’nin elma fidanı üretiminde önemli bir merkez haline geldiğini belirterek, "Biz yıllık 1,5-2 milyon civarında elma fidanı üretimi yapıyoruz. Fidanın yaklaşık 3 yıllık bir serüveni var. Her yıl 400-500 dönümlük bir alanda üretim yapıyoruz. Bu alanlar dönüşümlü olarak yenileniyor. Bir kısmını sökülürken, diğer kısmına anaç dikimini gerçekleştiriyoruz. Böylece döngü sürekli devam ediyor" dedi.
Kaplan, elma üretiminde bölgelerin iklim ve toprak şartlarına bağlı olarak fidan tercihlerinin farklılık gösterdiğine dikkat çekti ve "Anaç ağacın toprağın altında kalan kısmı. Bazı anaçlar kirece, bazıları soğuğa dayanıklı. Bazıları ise yarı bodur özelliğine sahip. Yıllar boyunca dayanıklılığı ve hastalıklara direnci kanıtlanmış bu anaçları, daldırma yöntemiyle üretiyoruz.
25 derece açıyla dikilen anaçlar zamanla kökleniyor ve bir yıl sonra sökülüp dikiliyor. Fidan tercihi soğuk havaya, hastalıklara dayanım özellikleri gibi çeşitleniyor. Niğde’de üretilen fidanlar hem kalite hem de dayanıklılık açısından büyük rağbet görüyor. İyi bir bakım yapıldığında tam bodur elma ağaçlarından 22 ila 28 yıl arasında ekonomik verim alınabiliyor. Daha sonra yenilenmesi gerekiyor çünkü verimini kaybediyor" diye konuştu.
Kaplan ayrıca, fidan fiyatlarının 2025 yılı itibariyle 80 lira civarında olduğunu belirterek, "Yalnızca Türkiye’nin değil, Kazakistan, Türkmenistan ve Özbekistan gibi Türk Cumhuriyetlerinin de fidan ihtiyacını karşılıyoruz. İhraç etmek bizi gururlandırıyor" ifadelerini kullandı.