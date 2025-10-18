Bu yöntem başka yerde yok! 80 liraya Niğde'de üretiliyor! Dünya kapış kapış alıyor

2

Niğde Elma Üreticileri Birliği Başkanı Atilla Kaplan, Niğde’nin elma fidanı üretiminde önemli bir merkez haline geldiğini belirterek, "Biz yıllık 1,5-2 milyon civarında elma fidanı üretimi yapıyoruz. Fidanın yaklaşık 3 yıllık bir serüveni var. Her yıl 400-500 dönümlük bir alanda üretim yapıyoruz. Bu alanlar dönüşümlü olarak yenileniyor. Bir kısmını sökülürken, diğer kısmına anaç dikimini gerçekleştiriyoruz. Böylece döngü sürekli devam ediyor" dedi.