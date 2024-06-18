Bu yıl son 53 yılın rekoru kırıldı! Bu yaz çok sıcak geçecek: Bu hafta yağışlı geçecek

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Malatya'nın batı çevrelerinin öğle saatlerinden sonra Kars, Ardahan, Ağrı, Erzurum, Iğdır, Malatya'nın batısı ve Van'ın doğu kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ERZURUM °C, 30°C Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KARS °C, 27°C Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



MALATYA °C, 38°C Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



VAN °C, 27°C Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı