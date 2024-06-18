Bu yıl son 53 yılın rekoru kırıldı! Bu yaz çok sıcak geçecek: Bu hafta yağışlı geçecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; Ülkemizin kuzeydoğusu ile Güney Ege ve Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Akdeniz’in Toroslar kesimi, Denizli, Burdur'un güneyi, Malatya'nın batısı ve Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 2024 ilkbaharı, son 53 yılın en sıcak 2'nci ilkbaharı oldu. 2024 ilkbahar mevsimi ortalama sıcaklığı 14,2 derece ile 1991-2020 ilkbahar mevsimi ortalama sıcaklığının 1,8 derece üzerinde gerçekleşti.
• 18 Haziran 2024 - 12:48 • Son Güncelleme:
• 18 Haziran 2024 - 12:48 • Son Güncelleme: