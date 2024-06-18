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Bu yıl son 53 yılın rekoru kırıldı! Bu yaz çok sıcak geçecek: Bu hafta yağışlı geçecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; Ülkemizin kuzeydoğusu ile Güney Ege ve Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Akdeniz’in Toroslar kesimi, Denizli, Burdur'un güneyi, Malatya'nın batısı ve Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 2024 ilkbaharı, son 53 yılın en sıcak 2'nci ilkbaharı oldu. 2024 ilkbahar mevsimi ortalama sıcaklığı 14,2 derece ile 1991-2020 ilkbahar mevsimi ortalama sıcaklığının 1,8 derece üzerinde gerçekleşti.

• 18 Haziran 2024 - 12:48 • Son Güncelleme:
• 18 Haziran 2024 - 12:48 • Son Güncelleme:
1 Bu yıl son 53 yılın rekoru kırıldı Bu yaz çok sıcak geçecek: Bu hafta yağışlı geçecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, mevsimlik sıcaklık analiz raporunu yayımladı. Buna göre mart, nisan ve mayıs aylarını kapsayan 2024 yılı ilkbahar mevsiminde ortalama sıcaklıklar Kale/Demre'de mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşirken, yurdun diğer yerlerinde mevsim normalleri civarında ölçüldü. 1991-2020 normalleri ilkbahar mevsiminde en düşük sıcaklık 22,3 derece ile Özalp'te, en yüksek sıcaklık 39,6 derece ile Ceylanpınar'da tespit edildi. 2024 ilkbahar mevsimi ortalama sıcaklığı 14,2 derece ile 1991-2020 ilkbahar mevsimi ortalama sıcaklığı olan 12,4 derecenin 1,8 derece üzerinde gerçekleşti.

2 Bu yıl son 53 yılın rekoru kırıldı Bu yaz çok sıcak geçecek: Bu hafta yağışlı geçecek

 2024 Nisan ayı, son 53 yılın en sıcak nisan ayı odu. 2024 ilkbahar mevsimi ortalama maksimum sıcaklıkları 28,6 dereceyle, 1991-2020 maksimum sıcaklık normalleri olan 25,9 derecenin 2,7 derece üzerinde gerçekleşti. 2024 yılı ilkbahar mevsimi ortalama minimum sıcaklıları 3,4 dereceyle, 1991-2020 minimum sıcaklık normalleri olan 1,2 derecenin 2,2 derece üzerinde gerçekleşti. Bu verilerle 2024 yılı ilkbahar mevsimi son 53 yılın en sıcak 2'nci ilkbahar mevsimi olarak kayıtlara geçti. Son 53 yılın en sıcak ilkbahar mevsimi ise 15 derece ile 2018 yılı ilkbaharı.

3 MAYISTA EN YÜKSEK SICAKLIK 39,6 DERECE

MAYISTA EN YÜKSEK SICAKLIK 39,6 DERECE

2024 Mart ayı ortalama sıcaklığı 9,2 derece ile 1991-2020 normallerinin 1,5 derece üzerinde; 2024 Nisan ortalama sıcaklıkları 16,6 derece ile 1991-2020 normallerinin 4,3 derece üzerinde; Mayıs ayı ortalama sıcaklığı da 16,9 derece ile 1991-2020 normallerinin 0,2 derece altında gerçekleşti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mayıs ayı sıcak analiz raporu da yayımlandı. Buna göre mayıs ayında ortalama sıcaklıklar Kırklareli, Antakya, Karabük, Boyabat, Kızılcahamam, İspir, Doğubayazıt çevrelerinde mevsim normallerinin altında; Kuşadası, Aydın, Bodrum, Datça, Marmaris, Seferihisar, Isparta, Fethiye, Alanya, Anamur, Kaş, Senirkent, Eğirdir, Acıpayam, Köyceğiz, Manavgat, Kale-Demre, Gazipaşa, Ceylanpınar çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti.

4 Bu yıl son 53 yılın rekoru kırıldı Bu yaz çok sıcak geçecek: Bu hafta yağışlı geçecek

 Yurdun diğer bölgelerinde ise mevsim normalleri civarında gerçekleşti. 1991-2020 normalleri mayıs ayı ortalama sıcaklığı 17,1 derece olurken, 2024 yılı mayıs ayı sıcaklığı ise 16,9 derece ile bunun 0,2 derece altında gerçekleşti. Mayıs ayında en düşük sıcaklık eksi 2,9 derece ile Erzurum ve Sarıkamış'ta, en yüksek sıcaklık ise 39,6 derece ile Ceylanpınar’da tespit edildi. 2024 yılı mayıs ayı ortalama maksimum sıcaklıkları, 1991-2020 maksimum sıcaklık normallerinin 0,3 derece altında gerçekleşti. 2024 yılı mayıs ayı ortalama minimum sıcaklıkları, 1991-2020 minimum sıcaklık normallerinin 0,6 derece altında gerçekleşti.

5 Bu yıl son 53 yılın rekoru kırıldı Bu yaz çok sıcak geçecek: Bu hafta yağışlı geçecek

Yurt genelinde yapılan son tahminlere göre; Ülkemizin kuzeydoğusu ile Güney Ege ve Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Akdeniz’in Toroslar kesimi, Denizli, Burdur'un güneyi, Malatya'nın batısı ve Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

6 Bu yıl son 53 yılın rekoru kırıldı Bu yaz çok sıcak geçecek: Bu hafta yağışlı geçecek

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgar ise genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde hava durumu ise şöyle;

7 MARMARA

MARMARA

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 35°C Az bulutlu

İSTANBUL °C, 31°C Az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 32°C Az bulutlu

KOCAELİ °C, 31°C Az bulutlu

8 EGE

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla güneyinin iç kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Denizli çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 34°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 41°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 38°C Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 39°C Az bulutlu ve açık

9 AKDENİZ

AKDENİZ

Az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Burdur'un güneyi ile Akdeniz’in Toroslar kesiminin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C Az bulutlu, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar kesimi kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 31°C Az bulutlu, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 34°C Az bulutlu

ISPARTA °C, 37°C Parçalı ve az bulutlu

10 İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 33°C Az bulutlu

ÇANKIRI °C, 36°C Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 33°C Az bulutlu

KONYA °C, 34°C Az bulutlu

11 BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 32°C Az bulutlu

DÜZCE °C, 32°C Az bulutlu

SİNOP °C, 29°C Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 28°C Az bulutlu

12 ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 34°C Parçalı bulutlu

ARTVİN °C, 28°C Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 27°C Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 26°C Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

13 DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Malatya'nın batı çevrelerinin öğle saatlerinden sonra Kars, Ardahan, Ağrı, Erzurum, Iğdır, Malatya'nın batısı ve Van'ın doğu kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 30°C Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 27°C Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 38°C Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 27°C Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

14 GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney kesimlerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 41°C Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 39°C Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 38°C Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 41°C Az bulutlu ve açık