Bu yıl herkes kaybetti o kazandı! Adıyamanlı vatandaşın önlemi işe yaradı
Türkiye genelinden son yılların en etkili zirai donunu geride bıraktığımız bugünlerde, Adıyamanlı çiftçinin örnek projesi umut oldu. Adıyaman'da 500 dekar badem bahçesi olan çiftçi Fehmi Turanlı, bahçesine kurduğu soğuk havayı dengeleyici pervaneleri sayesinde dondan etkilenmedi. Sistemin nasıl çalıştığını anlatan Fehmi Turanlı, 'Bu sistem, çiçeğini -4'e kadar, meyvesini ise -8'e kadar koruyor. Bu sene meydana gelen donda, çok şükür, bahçemizde ciddi manada bir zararımız yok' dedi.
AA
• 23 Nisan 2025 - 09:32 • Son Güncelleme:
AA
• 23 Nisan 2025 - 09:32 • Son Güncelleme: