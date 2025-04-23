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GündemBu yıl herkes kaybetti o kazandı! Adıyamanlı vatandaşın önlemi işe yaradı
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Bu yıl herkes kaybetti o kazandı! Adıyamanlı vatandaşın önlemi işe yaradı

Türkiye genelinden son yılların en etkili zirai donunu geride bıraktığımız bugünlerde, Adıyamanlı çiftçinin örnek projesi umut oldu. Adıyaman'da 500 dekar badem bahçesi olan çiftçi Fehmi Turanlı, bahçesine kurduğu soğuk havayı dengeleyici pervaneleri sayesinde dondan etkilenmedi. Sistemin nasıl çalıştığını anlatan Fehmi Turanlı, 'Bu sistem, çiçeğini -4'e kadar, meyvesini ise -8'e kadar koruyor. Bu sene meydana gelen donda, çok şükür, bahçemizde ciddi manada bir zararımız yok' dedi.

AA
• 23 Nisan 2025 - 09:32 • Son Güncelleme:
AA
• 23 Nisan 2025 - 09:32 • Son Güncelleme:
1Bu yıl herkes kaybetti o kazandı Adıyamanlı vatandaşın önlemi işe yaradı

Türkiye genelinde 12 Nisan'da etkili olan soğuk hava dalgası ve zirai don birçok ilde meyve bahçelerine zarar verirken, Adıyaman'da don önleyici pervaneler sayesinde yaklaşık 500 dekar badem bahçesi soğuktan etkilenmedi.

2Bu yıl herkes kaybetti o kazandı Adıyamanlı vatandaşın önlemi işe yaradı

Çiftçi Fehmi Turanlı, yaklaşık 8 yıl önce Arılı köyünde bulunan yaklaşık 500 dekar badem bahçesine Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında 7 don önleyici pervane kurdu.

3Bu yıl herkes kaybetti o kazandı Adıyamanlı vatandaşın önlemi işe yaradı

Yaklaşık 60 dekarlık alanı etkileyen her bir pervane, hava sıcaklığı belirlenen değerin altına düştüğünde otomatik olarak çalışmaya başlıyor. Sistem, sıcak hava akımı oluşturarak ağaçların dondan etkilenmesini önlüyor.

4Bu yıl herkes kaybetti o kazandı Adıyamanlı vatandaşın önlemi işe yaradı

Turanlı, AA muhabirine, don olayının olduğu gün sistemin kesintisiz çalıştığını söyledi. Kurulan don önleyici sistemin yüzde 50'sinin devlet tarafından hibe olarak karşılandığını belirten Turanlı, şöyle devam etti:

5Bu yıl herkes kaybetti o kazandı Adıyamanlı vatandaşın önlemi işe yaradı

"Bu sistem, çiçeğini -4'e kadar, meyvesini ise -8'e kadar koruyor. Bu sene meydana gelen donda, çok şükür, bahçemizde ciddi manada bir zararımız yok.

6Bu yıl herkes kaybetti o kazandı Adıyamanlı vatandaşın önlemi işe yaradı

Sistem sensörlü, sıfır dereceyi bulduğu zaman otomatik olarak devreye giriyor. Yerdeki sıcak ve havadaki soğuk havayı karıştırarak arkaya doğru üfürüyor, yani ortamdaki havayı karıştırıyor. Bu da ortamı yaklaşık 3-4 derece sıcak ediyor."

7Bu yıl herkes kaybetti o kazandı Adıyamanlı vatandaşın önlemi işe yaradı

Turanlı, zirai dona karşı her zaman tetikte olduklarını vurgulayarak, "Bu sistemi kurduk diye donla mücadelede eve gidip yatmıyoruz. Don takibini yapıyoruz. 3 gün boyunca pervanemiz çalıştı. Çok şükür bir sıkıntımız gözükmüyor." dedi.

8Bu yıl herkes kaybetti o kazandı Adıyamanlı vatandaşın önlemi işe yaradı

Kahta Badem Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Sena Yıldırım da 12 Nisan'da ilçede zirai donun etkili olduğunu hatırlattı.

9Bu yıl herkes kaybetti o kazandı Adıyamanlı vatandaşın önlemi işe yaradı

Yıldırım, "Üreticilerimizin bir kısmı don pervanesi kullandığından dolayı onların bahçeleri dondan etkilenmedi. Don pervanelerinin yaygınlaştırılması, çiftçiler tarafından kullanılması konusunda yetkililer tarafından bir adım atılmasını bekliyoruz." şeklinde konuştu.