Bu transfer en çok Mesut Özil'i etkileyecek! Fenerbahçe'den Anderson Talisca bombası

Beşiktaş'ta yeni sezon yapılanmasına yönelik transfer edilen Gedson Fernandes'in ardından, şimdi de Talisca iddiaları güçlenmeye başladı. Suudi Arabistan basını Al-Nassr FC forması giyen Talisca'nin sezon sonunda Al-Nassr kulübünden ayrılacağını ve adresin Türkiye olduğunu iddia etti. Suudi basınına göre, Talisca için Türkiye'den iki kulüp ismi güçlü şekilde öne çıkıyor. Bunların başında da eski takımı Beşiktaş geliyor. Fenerbahçe de oyuncuyu isteyenler arasında.