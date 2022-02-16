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FenerbahçeBu transfer en çok Mesut Özil'i etkileyecek! Fenerbahçe'den Anderson Talisca bombası
Haberler Fenerbahçe Haberleri Bu transfer en çok Mesut Özil'i etkileyecek! Fenerbahçe'den Anderson Talisca bombası
• 16 Şubat 2022 - 10:22 • Son Güncelleme:

Bu transfer en çok Mesut Özil'i etkileyecek! Fenerbahçe'den Anderson Talisca bombası

Al-Nassr'da forma giyen Anderson Talisca yeniden Süper Lig'e dönüyor... Arabistan basınında yer alan habere göre Brezilyalı yıldız için Beşiktaş ve Fenerbahçe atağa kalktı. İşte Talisca'da son dakika gelişmesi...

• 16 Şubat 2022 - 10:22 • Son Güncelleme:
1Bu transfer en çok Mesut Özili etkileyecek Fenerbahçeden Anderson Talisca bombası
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Fenerbahçe'nin başında ikinci başkanlık dönemine giren Fenerbahçe, yeni sezonun başında Vitor Pereira'yı göreve getirmişti.

2Bu transfer en çok Mesut Özili etkileyecek Fenerbahçeden Anderson Talisca bombası

Fenerbahçe'deki yarım kalan hikayesini tamamlamak adına sarı-lacivertli ekibe imza atan Portekizli hoca, hayal kırıklığı yarattı.

3Bu transfer en çok Mesut Özili etkileyecek Fenerbahçeden Anderson Talisca bombası

Ligde ilk 17 hafta boyunca inişli-çıkışlı bir performans gösteren Pereira, Beşiktaş'a karşı alınan 2-2'lik beraberliğin ardından takımdan gönderildi.

4Bu transfer en çok Mesut Özili etkileyecek Fenerbahçeden Anderson Talisca bombası

Vitor Pereira'nın yerine gelecek isim konusunda birçok aday tartışılırken Ali Koç, takımı İsmail Kartal'a emanet etti.

5Bu transfer en çok Mesut Özili etkileyecek Fenerbahçeden Anderson Talisca bombası

Fenerbahçe'de beklenen etkiyi gösteremeyen İsmail Kartal'ın sezon sonunda görevine devam etmesi beklenmiyor.

6Bu transfer en çok Mesut Özili etkileyecek Fenerbahçeden Anderson Talisca bombası

Fenerbahçe camiasında teknik direktör konusu belirsizliğini korurken transfer tahtasında da belirsiz bir durum söz konusu.

7Bu transfer en çok Mesut Özili etkileyecek Fenerbahçeden Anderson Talisca bombası

Devre arası transfer döneminde Ozan Tufan'ı Watford'dan geri çağıran sarı-lacivertliler, yeni bir transfer yapmadı.

8Bu transfer en çok Mesut Özili etkileyecek Fenerbahçeden Anderson Talisca bombası

Max Meyer, Sinan Gümüş, Muhammed Gümüşkaya gibi oyuncularla da yollar ayrıldı.

9Bu transfer en çok Mesut Özili etkileyecek Fenerbahçeden Anderson Talisca bombası

Bu isimlerin yanı sıra Fenerbahçe'nin genç oyuncuları Kim Min-Jae ve Ferdi Kadıoğlu'na da gelen teklifler söz konusu.

10Bu transfer en çok Mesut Özili etkileyecek Fenerbahçeden Anderson Talisca bombası

Yaz transfer döneminde bu isimlerden bonservis geliri elde edilmesi beklenirken bir sürpriz ayrılık daha ortaya çıktı.

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Transfer döneminde adı Avrupa'nın dev kulüpleriyle anılan Attila Szalai'ye bir talip de İngiltere'den çıktı.

12Bu transfer en çok Mesut Özili etkileyecek Fenerbahçeden Anderson Talisca bombası

David Moyes'un çalıştırdığı West Ham United, 24 yaşındaki stoperi kadrosuna katmak için sarı-lacivertlilerin kapısını çalacak.

13Bu transfer en çok Mesut Özili etkileyecek Fenerbahçeden Anderson Talisca bombası

Sky Sports'un haberine göre Newcastle United ve Milan'ın da ilgilendiği Attila Szalai için West Ham United, 20 milyon Euro'yu gözden çıkardı.

14Bu transfer en çok Mesut Özili etkileyecek Fenerbahçeden Anderson Talisca bombası

Menajer David Moyes, Szalai'nin gelecek sezon takıma kazandırılmasını istiyor.

15Bu transfer en çok Mesut Özili etkileyecek Fenerbahçeden Anderson Talisca bombası

Transfermarkt'a göre piyasa değeri 15 milyon Euro olan Attila Szalai'nin Fenerbahçe ile sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

16Bu transfer en çok Mesut Özili etkileyecek Fenerbahçeden Anderson Talisca bombası

Bu sezon sarı-lacivertlilerde 32 maçta forma giyen Szalai, 2 asist yaptı. 24 yaşındaki stoper 3 maçta forma giymedi.

17Bu transfer en çok Mesut Özili etkileyecek Fenerbahçeden Anderson Talisca bombası

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, daha önce yaptığı açıklamalarda Szalai'nin bonservis bedeli hakkında konuşmuştu.

18Bu transfer en çok Mesut Özili etkileyecek Fenerbahçeden Anderson Talisca bombası

Ali Koç, "Attila Szalai'ye ilgi acayip arttı. Szalai için 20 milyon euronun altı konuşulmaz bile" diye konuşmuştu.

19Bu transfer en çok Mesut Özili etkileyecek Fenerbahçeden Anderson Talisca bombası

Beşiktaş'ta yeni sezon yapılanmasına yönelik transfer edilen Gedson Fernandes'in ardından, şimdi de Talisca iddiaları güçlenmeye başladı. Suudi Arabistan basını Al-Nassr FC forması giyen Talisca'nin sezon sonunda Al-Nassr kulübünden ayrılacağını ve adresin Türkiye olduğunu iddia etti. Suudi basınına göre, Talisca için Türkiye'den iki kulüp ismi güçlü şekilde öne çıkıyor. Bunların başında da eski takımı Beşiktaş geliyor. Fenerbahçe de oyuncuyu isteyenler arasında.

20Bu transfer en çok Mesut Özili etkileyecek Fenerbahçeden Anderson Talisca bombası

Suudi basını, Beşiktaş taraftarının bu konudaki sosyal medya mesajlarını da sayfalarına taşıyıp, Siyah-beyazlıların Anderson Talisca için yaptığı baskıyı aktardı.

21Bu transfer en çok Mesut Özili etkileyecek Fenerbahçeden Anderson Talisca bombası

Son döneminde Teknik Direktör Russo liderliğinde Al-Nassr'da parlak bir dönem geçiren Anderson Talisca'nın son karşılaşmada kırmızı kart görmesi de yaşadığı kafa karışıklığına bağlandı. Fenerbahçe camiasının da Brezilyalı oyuncuyla derhal sözleşme yapılması için Başkan Ali Koç'a telkinde bulunduğu hatırlatıldı.

22Bu transfer en çok Mesut Özili etkileyecek Fenerbahçeden Anderson Talisca bombası

Bu arada Suudi Arabistan basınında Anderson Talisca'nın gördüğü kırmızı karta yönelik çok ağır eleştiriler yapıldı. Brezilyalı oyuncunun rakibine kasıtlı vurduğu öne sürüldü. Talisca bu sezon Al Nassr formasıyla çıktığı toplam 20 maçta 14 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.

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