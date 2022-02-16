Bu transfer en çok Mesut Özil'i etkileyecek! Fenerbahçe'den Anderson Talisca bombası
Al-Nassr'da forma giyen Anderson Talisca yeniden Süper Lig'e dönüyor... Arabistan basınında yer alan habere göre Brezilyalı yıldız için Beşiktaş ve Fenerbahçe atağa kalktı. İşte Talisca'da son dakika gelişmesi...
Fenerbahçe'nin başında ikinci başkanlık dönemine giren Fenerbahçe, yeni sezonun başında Vitor Pereira'yı göreve getirmişti.
Ligde ilk 17 hafta boyunca inişli-çıkışlı bir performans gösteren Pereira, Beşiktaş'a karşı alınan 2-2'lik beraberliğin ardından takımdan gönderildi.
Fenerbahçe camiasında teknik direktör konusu belirsizliğini korurken transfer tahtasında da belirsiz bir durum söz konusu.
Beşiktaş'ta yeni sezon yapılanmasına yönelik transfer edilen Gedson Fernandes'in ardından, şimdi de Talisca iddiaları güçlenmeye başladı. Suudi Arabistan basını Al-Nassr FC forması giyen Talisca'nin sezon sonunda Al-Nassr kulübünden ayrılacağını ve adresin Türkiye olduğunu iddia etti. Suudi basınına göre, Talisca için Türkiye'den iki kulüp ismi güçlü şekilde öne çıkıyor. Bunların başında da eski takımı Beşiktaş geliyor. Fenerbahçe de oyuncuyu isteyenler arasında.
Son döneminde Teknik Direktör Russo liderliğinde Al-Nassr'da parlak bir dönem geçiren Anderson Talisca'nın son karşılaşmada kırmızı kart görmesi de yaşadığı kafa karışıklığına bağlandı. Fenerbahçe camiasının da Brezilyalı oyuncuyla derhal sözleşme yapılması için Başkan Ali Koç'a telkinde bulunduğu hatırlatıldı.