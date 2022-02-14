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GalatasarayBu transfer Ali Koç ile Burak Elmas arasındaki bütün köprüleri atacak! Yıldız futbolcu bedavaya ezeli rakibe...
HaberlerGalatasaray Haberleri Bu transfer Ali Koç ile Burak Elmas arasındaki bütün köprüleri atacak! Yıldız futbolcu bedavaya ezeli rakibe...
• 14 Şubat 2022 - 13:13 • Son Güncelleme:

Bu transfer Ali Koç ile Burak Elmas arasındaki bütün köprüleri atacak! Yıldız futbolcu bedavaya ezeli rakibe...

Göreve geldiği 8 aylık süre içerisinde Fenerbahçe ile ilişkileri sıkı tutan ve Ali Koç'la bazı konularda ortak hareket etmeyi yeğleyen Burak Elmas'ın transfer hamlesi iki kulüp arasındaki dostluk köprüsünü atacak gibi gözüküyor. İşte ezeli rakipler arasındaki o gelişme...

• 14 Şubat 2022 - 13:13 • Son Güncelleme:
1Bu transfer Ali Koç ile Burak Elmas arasındaki bütün köprüleri atacak Yıldız futbolcu bedavaya ezeli rakibe...
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Süper Lig'de 25 hafta sonunda topladığı 35 puanla küme düşme korkusunu hisseden Galatasaray çıkış yolu arıyor. Sarı-Kırmızılılar'da 21 Şubat'ta oynanacak olan Göztepe maçı hayati önem taşıyor. Bu arada Galatasaray'ın Süper Lig'de en skorer ismi olan Kerem Aktürkoğlu ile ilgili çarpıcı bir tablo ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...

2Bu transfer Ali Koç ile Burak Elmas arasındaki bütün köprüleri atacak Yıldız futbolcu bedavaya ezeli rakibe...

Galatasaray'ın sezon başında gençlik operasyonunda tek istisnayı uyguladığı isim olan 31 yaşındaki Patrick Van Aanholt tam 1.9 milyon Euro garanti paraya imza attı.

3Bu transfer Ali Koç ile Burak Elmas arasındaki bütün köprüleri atacak Yıldız futbolcu bedavaya ezeli rakibe...

Ancak Hollandalı sol bek, beklentilerin çok uzağında. Ligde henüz gol atamayan ve 2 asistle hücum katkısı sınırlı olan Van Aanholt'un savunma defoları can yakıyor.

4Bu transfer Ali Koç ile Burak Elmas arasındaki bütün köprüleri atacak Yıldız futbolcu bedavaya ezeli rakibe...

Kayseri daha önce Kasımpaşa, Alanyaspor ve Hatayspor'un yaptığı gibi Aanholt'un bölgesinden Aslan'ı yıkan golü buldu.

5Bu transfer Ali Koç ile Burak Elmas arasındaki bütün köprüleri atacak Yıldız futbolcu bedavaya ezeli rakibe...

Kayserispor maçından önce oyuncularını son anda kampa alan teknik direktör Domenec Torrent, takıma Kayserispor maçını kazanmış olsalar iki gün izin verecekti.

6Bu transfer Ali Koç ile Burak Elmas arasındaki bütün köprüleri atacak Yıldız futbolcu bedavaya ezeli rakibe...

Dün rejenerasyon çalışması yapan Galatasaray'da izin sayısı kötü gidişattan dolayı bir güne indirildi.

7Bu transfer Ali Koç ile Burak Elmas arasındaki bütün köprüleri atacak Yıldız futbolcu bedavaya ezeli rakibe...

Göztepe hazırlıkları dün başladı. Kayserispor karşısında ilk 11'deki isimler salonda yenileme idmanları yaparken diğer oyuncular ise yüksek tempolu çift kale maç gerçekleştirdi.

8Bu transfer Ali Koç ile Burak Elmas arasındaki bütün köprüleri atacak Yıldız futbolcu bedavaya ezeli rakibe...

Mide rahatsızlığı nedeniyle Kayseri maçında oynayamayan Arda Turan ve Emre Kılınç da antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

9Bu transfer Ali Koç ile Burak Elmas arasındaki bütün köprüleri atacak Yıldız futbolcu bedavaya ezeli rakibe...

Galatasaray'ın 6 gol-3 asistle Süper Lig'de en skorer ismi olan Kerem Aktürkoğlu hücumda adeta tek başına mücadele ediyor.

10Bu transfer Ali Koç ile Burak Elmas arasındaki bütün köprüleri atacak Yıldız futbolcu bedavaya ezeli rakibe...

Frikikten de gol bulan genç futbolcu, son olarak kornerleri de kullanmaya başladı.

11Bu transfer Ali Koç ile Burak Elmas arasındaki bütün köprüleri atacak Yıldız futbolcu bedavaya ezeli rakibe...

Kayseri maçında Kerem'in köşe vuruşundan Mohamed'in golü geldi ve Galatasaray yenilgiden kurtuldu.

12Bu transfer Ali Koç ile Burak Elmas arasındaki bütün köprüleri atacak Yıldız futbolcu bedavaya ezeli rakibe...

23 yaşındaki yıldız bu sezon Kasımpaşa ve Alanya deplasmanları ile iç sahadaki Antalyaspor ve Kayserispor maçlarında gol ya da asistleriyle skora direkt etki etti.

13Bu transfer Ali Koç ile Burak Elmas arasındaki bütün köprüleri atacak Yıldız futbolcu bedavaya ezeli rakibe...

Kerem olmasaydı 5 puan daha az toplayacak olan sarı-kırmızılı takım, küme düşme hattının içerisinde 17. sırada yer alacaktı.

14Bu transfer Ali Koç ile Burak Elmas arasındaki bütün köprüleri atacak Yıldız futbolcu bedavaya ezeli rakibe...

Gelecek sezon için kadroya kaliteli bir yerli kaleciyi kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, Fenerbahçe'nin genç kalecisi Berke Özer'i transfer etmek istiyor.

15Bu transfer Ali Koç ile Burak Elmas arasındaki bütün köprüleri atacak Yıldız futbolcu bedavaya ezeli rakibe...

Bu sezon ligde zor günler geçiren sarı-kırmızılı ekip, gelecek sezonun transfer çalışmalarını şimdiden başladı. Galatasaray, Berke Özer'in menajeriyle görüştü ve teklifini iletti. Berke'nin menajeri sarı-kırmızılı yönetime sezon sonunda görüşelim mesajı gönderdi.

16Bu transfer Ali Koç ile Burak Elmas arasındaki bütün köprüleri atacak Yıldız futbolcu bedavaya ezeli rakibe...

Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Berke Özer, sözleşme uzatmaya yanaşmıyor.

17Bu transfer Ali Koç ile Burak Elmas arasındaki bütün köprüleri atacak Yıldız futbolcu bedavaya ezeli rakibe...

Altay Bayındır sakatlandıktan sonra kaleye geçen ve yediği gollerle eleştirilen Berke, sarı-lacivertli yönetimine sözleşme uzatmak istemediğini iletti.

18Bu transfer Ali Koç ile Burak Elmas arasındaki bütün köprüleri atacak Yıldız futbolcu bedavaya ezeli rakibe...

Berke Özer'in, gelecek sezon Avrupa'da forma giymek istediği belirtildi. Belçika'dan ve Hollanda'dan birçok takımın takip ettiği Berke Özer'in, istediği teklifleri alamazsa Galatasaray'ın teklifine sıcak bakabileceği aktarıldı.

19Bu transfer Ali Koç ile Burak Elmas arasındaki bütün köprüleri atacak Yıldız futbolcu bedavaya ezeli rakibe...

2018 yılında Altınordu'dan 2.5 milyon euro bedelle Berke Özer'i kadrosuna katan Fenerbahçe, Berke Özer'i bedava bırakmak istemiyor.

20Bu transfer Ali Koç ile Burak Elmas arasındaki bütün köprüleri atacak Yıldız futbolcu bedavaya ezeli rakibe...

Altay Bayındır'ı bu yaz iyi bir bonservis bedeline satmanın planlarını yapan sarı-lacivertli yönetim, Berke Özer'le sözleşmesi uzatıp kaleyi genç file bekçisine emanet etmeyi planlıyor. Sarı-lacivertli yönetimin, 21 yaşındaki kaleciye son bir teklifte daha bulunacağı bildirildi.

21Bu transfer Ali Koç ile Burak Elmas arasındaki bütün köprüleri atacak Yıldız futbolcu bedavaya ezeli rakibe...

Bu sezon Fenerbahçe'de 19 maçta forma giyen Berke, kalesinde 20 gol gördü. Ümit Milli Takım'ın da formasını giyen Berke Özer'in, Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 3.5 milyon avro.

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23Bu transfer Ali Koç ile Burak Elmas arasındaki bütün köprüleri atacak Yıldız futbolcu bedavaya ezeli rakibe...

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Bu transfer Ali Koç ile Burak Elmas arasındaki bütün köprüleri atacak! Yıldız futbolcu bedavaya ezeli rakibe...

Bu transfer Ali Koç ile Burak Elmas arasındaki bütün köprüleri atacak! Yıldız futbolcu bedavaya ezeli rakibe...