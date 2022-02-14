• 14 Şubat 2022 - 13:13 • Son Güncelleme:
Bu transfer Ali Koç ile Burak Elmas arasındaki bütün köprüleri atacak! Yıldız futbolcu bedavaya ezeli rakibe...
Göreve geldiği 8 aylık süre içerisinde Fenerbahçe ile ilişkileri sıkı tutan ve Ali Koç'la bazı konularda ortak hareket etmeyi yeğleyen Burak Elmas'ın transfer hamlesi iki kulüp arasındaki dostluk köprüsünü atacak gibi gözüküyor. İşte ezeli rakipler arasındaki o gelişme...
• 14 Şubat 2022 - 13:13 • Son Güncelleme:
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Süper Lig'de 25 hafta sonunda topladığı 35 puanla küme düşme korkusunu hisseden Galatasaray çıkış yolu arıyor. Sarı-Kırmızılılar'da 21 Şubat'ta oynanacak olan Göztepe maçı hayati önem taşıyor. Bu arada Galatasaray'ın Süper Lig'de en skorer ismi olan Kerem Aktürkoğlu ile ilgili çarpıcı bir tablo ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...
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Gelecek sezon için kadroya kaliteli bir yerli kaleciyi kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, Fenerbahçe'nin genç kalecisi Berke Özer'i transfer etmek istiyor.
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