Bu transfer Ali Koç ile Burak Elmas arasındaki bütün köprüleri atacak! Yıldız futbolcu bedavaya ezeli rakibe...

Süper Lig'de 25 hafta sonunda topladığı 35 puanla küme düşme korkusunu hisseden Galatasaray çıkış yolu arıyor. Sarı-Kırmızılılar'da 21 Şubat'ta oynanacak olan Göztepe maçı hayati önem taşıyor. Bu arada Galatasaray'ın Süper Lig'de en skorer ismi olan Kerem Aktürkoğlu ile ilgili çarpıcı bir tablo ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...