Bu sözler Galatasaray camiasında şok etkisi yaratacak! 'Fatih Terim'in hayali Florya'dayken Torrent...'

Diyelim bir isimde karar kılındı, alınacak olumlu sonuçlar kaybedilen zamanın telafisi için yeterli olur mu? Durumun anlattığı şu; basit diye bellenen futbol esasen çok karmaşık bir oyun ve en çok da 'Ben en iyisini bilirim’ diyenleri en önce alt ediyor!"