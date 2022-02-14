Bu sözler Galatasaray camiasında şok etkisi yaratacak! 'Fatih Terim'in hayali Florya'dayken Torrent...'
Galatasaray'ın başında çıktığı 5 Süper Lig maçında sadece 2 puan toplayan ve istifası istenen Torrent hakkında yapılan yorumlar Burak Elmas üzerindeki baskıyı artırıyor. İşte Fanatik Gazetesi yazarlarının Galatasaray görüşleri...
Süper Lig 'in 25. haftasında evinde Kayserispor ile 1-1 berabere kalan ve son 14 lig maçındaki 13. puan kaybını yaşayan Galatasaray Torrent'in takımın başında çıktığı 5 lig maçında da galibiyet alamadı. Futbolcularda bu durum sonrası sosyal medya hesaplarından önlem aldı.
Galatasaray'da Fatih Terim sonrası teknik direktörlük görevine getirilen Domenec Torrent ile de istenilen sonuçlar alınamazken Okan Buruk ve Bülent Korkmaz iddiaları güçlenmeye başladı. Galatasaray'daki teknik direktör durumunu da Fanatik yazarları değerlendirdi. İşte yaşananlara, yaşanması muhtemel olaylara ilişkin görüşler...
MEHMET DEMİRKOL
"Bu kadar kısa süre içinde eğer hoca değiştirmek zorunda kalıyorsanız, bu sizin seçme kabiliyetiniz yetersiz olduğunu, aşırı paniklediğinizi, yükü kaldıramadığınızı gösterir. Torrent tercihi, günlük bir tercih değil, onu sezon sonunda bu felaketler bittikten sonra kurucu olarak getirmek gerekirdi.
Hocalığının test edilebildiğini Galatasaray'ın bozuk kadro yapılanması yüzünden deneyebildiğini düşünmüyorum. Bu hassas durumları daha önce yaşamış, kulübün içinde daha önce bulunmuş isimlerin etkisinin daha çabuk olduğu bir gerçek. Yani Galatasaray Yönetimi, Torrent'den vazgeçerse uygun profilde 2 özel isim şu an boşta.
"Anlamak kolay ama 'Kim bunları ne için yapıyor?’u anlamak hayli zor. Haberler, ’Torrent’in yerine yerli hoca aranıyor’ yönünde… Tamam ama arayan kim ve hangi donanımla hangi kriterlere bağlı olarak arıyor? Fatih Terim hayaleti Florya ve Seyrantepe üzerinde gezerken, bir başkası düşünülebilir mi?