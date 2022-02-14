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GalatasarayBu sözler Galatasaray camiasında şok etkisi yaratacak! 'Fatih Terim'in hayali Florya'dayken Torrent...'
HaberlerGalatasaray Haberleri Bu sözler Galatasaray camiasında şok etkisi yaratacak! 'Fatih Terim'in hayali Florya'dayken Torrent...'
• 14 Şubat 2022 - 12:33 • Son Güncelleme:

Bu sözler Galatasaray camiasında şok etkisi yaratacak! 'Fatih Terim'in hayali Florya'dayken Torrent...'

Galatasaray'ın başında çıktığı 5 Süper Lig maçında sadece 2 puan toplayan ve istifası istenen Torrent hakkında yapılan yorumlar Burak Elmas üzerindeki baskıyı artırıyor. İşte Fanatik Gazetesi yazarlarının Galatasaray görüşleri...

• 14 Şubat 2022 - 12:33 • Son Güncelleme:
1Bu sözler Galatasaray camiasında şok etkisi yaratacak Fatih Terimin hayali Floryadayken Torrent...
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Süper Lig 'in 25. haftasında evinde Kayserispor ile 1-1 berabere kalan ve son 14 lig maçındaki 13. puan kaybını yaşayan Galatasaray Torrent'in takımın başında çıktığı 5 lig maçında da galibiyet alamadı. Futbolcularda bu durum sonrası sosyal medya hesaplarından önlem aldı.

2Bu sözler Galatasaray camiasında şok etkisi yaratacak Fatih Terimin hayali Floryadayken Torrent...

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Danimarkalı futbolcu Victor Nelsson Instagram hesabını kapattı. Nelsson'un alınan başarısız sonuçların ardından gelen tepkiler yüzünden sosyal medya hesabını kapattığı düşünülüyor. (Ajansspor)

3Bu sözler Galatasaray camiasında şok etkisi yaratacak Fatih Terimin hayali Floryadayken Torrent...

Galatasaray'da Fatih Terim sonrası teknik direktörlük görevine getirilen Domenec Torrent ile de istenilen sonuçlar alınamazken Okan Buruk ve Bülent Korkmaz iddiaları güçlenmeye başladı. Galatasaray'daki teknik direktör durumunu da Fanatik yazarları değerlendirdi. İşte yaşananlara, yaşanması muhtemel olaylara ilişkin görüşler...

4MEHMET DEMİRKOL

MEHMET DEMİRKOL

"Bu kadar kısa süre içinde eğer hoca değiştirmek zorunda kalıyorsanız, bu sizin seçme kabiliyetiniz yetersiz olduğunu, aşırı paniklediğinizi, yükü kaldıramadığınızı gösterir. Torrent tercihi, günlük bir tercih değil, onu sezon sonunda bu felaketler bittikten sonra kurucu olarak getirmek gerekirdi.

5Bu sözler Galatasaray camiasında şok etkisi yaratacak Fatih Terimin hayali Floryadayken Torrent...

Ancak bunu yapmayarak, 'Biz bu yükü taşırız' mesajını verdiler. Şimdi ise hızlı bir şekilde geleceği kurma misyonundan, ikinci kez vazgeçiyorlar. Bu Elmas yönetiminin, yükü kaldıramadığını, rasyonel planlama yapamadığını, olabileceklerini ön görmediğini gösterir.

6Bu sözler Galatasaray camiasında şok etkisi yaratacak Fatih Terimin hayali Floryadayken Torrent...

Fatih Terim ile yola çıkarken, bu işin buraya geleceği belliydi, Torrent ile imzalarken de... Dolayısıyla bundan sonra yapacakları tercihlerin arkasında duramazlar. Torrent'i gönderme kararı, kongre kararı ile birlikte verilmeli"

7ALİ ECE

ALİ ECE

"İlk önce mevcut başkan ve yönetim istifa etmeli. Daha önce Galatasaray'da görev almış ve futbol konusunda başarılı olmuş kişilerden geçici de olsa yeni yönetim kurulu oluşturulmalı. Teknik direktör kararını da bu futbol konusunda çok başarısız yönetim değil, o akil futbol kişileri vermeli"

8ERMAN ÖZGÜR

ERMAN ÖZGÜR

"Torrent'in, Galatasaray'ı tanımaya çalışması elbette belli bir süreç gerektiriyordu ama tüm ligi tanıması çok daha uzun bir süreç gerektiriyor. Ancak Galatasaray'ın içinde bulunduğu buhrandan kurtulması için hiç zamanı yok.

9Bu sözler Galatasaray camiasında şok etkisi yaratacak Fatih Terimin hayali Floryadayken Torrent...

Hocalığının test edilebildiğini Galatasaray'ın bozuk kadro yapılanması yüzünden deneyebildiğini düşünmüyorum. Bu hassas durumları daha önce yaşamış, kulübün içinde daha önce bulunmuş isimlerin etkisinin daha çabuk olduğu bir gerçek. Yani Galatasaray Yönetimi, Torrent'den vazgeçerse uygun profilde 2 özel isim şu an boşta.

10Bu sözler Galatasaray camiasında şok etkisi yaratacak Fatih Terimin hayali Floryadayken Torrent...

Hem Bülent Korkmaz hem de Okan Buruk kariyerlerinde hem futbolculuk hem teknik direktörlük konusunda çok başarılıyken, çareyi uzaklarda aramanın da bir anlamı yok zaten"

11Bu sözler Galatasaray camiasında şok etkisi yaratacak Fatih Terimin hayali Floryadayken Torrent...

"Anlamak kolay ama 'Kim bunları ne için yapıyor?’u anlamak hayli zor. Haberler, ’Torrent’in yerine yerli hoca aranıyor’ yönünde… Tamam ama arayan kim ve hangi donanımla hangi kriterlere bağlı olarak arıyor? Fatih Terim hayaleti Florya ve Seyrantepe üzerinde gezerken, bir başkası düşünülebilir mi?

12Bu sözler Galatasaray camiasında şok etkisi yaratacak Fatih Terimin hayali Floryadayken Torrent...

Diyelim bir isimde karar kılındı, alınacak olumlu sonuçlar kaybedilen zamanın telafisi için yeterli olur mu? Durumun anlattığı şu; basit diye bellenen futbol esasen çok karmaşık bir oyun ve en çok da 'Ben en iyisini bilirim’ diyenleri en önce alt ediyor!"

13Bu sözler Galatasaray camiasında şok etkisi yaratacak Fatih Terimin hayali Floryadayken Torrent...

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