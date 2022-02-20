'Bu sese kulak verin' Ali Koç ve İsmail Kartal'a çağrı 'Önce onu kadroya yazın sonra 11'inizi kurun'
Slavia Prag maçında Ferdi Kadıoğlu ile birlikte en fazla beğenilen oyuncuların başında gelen genç yetenek için taraftarlar Ali Koç ve İsmail Kartal'a çağrıda bulundu. Camiada 16 yaşındaki futbolcu hakkında 'Önce onun ismini yazın sonra kadroyu kurun' yorumları yapıldı.
Ligde zirvenin 20 puan gerisine düşen, Ziraat Türkiye Kupası’ndan elenen, önceki gün de UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Çekya’nın Slavia Prag takımına 3-2 kaybeden Fenerbahçe’de taraftarların ortak görüşü kötü giden sezonun tek kârının Arda Güler olması yönünde.
Duran topları kullanmak için büyük istek gösteren genç yıldızın özellikle Fenerbahçe’nin kendi köşe gönderi yakınlarında yaptığı topuk çalımı ve Ferdi Kadıoğlu’na çıkarttığı pas görüntülenme rekorları kırarken, taraftarların büyük çoğunluğu takımın yeni fenomeni olarak Arda Güler’i gördüklerini sosyal medya üzerinden paylaştılar.
12 pasta 12 isabet yaparak % 100 pas isabetiyle oynayan 16 yaşındaki Arda, maçta 2 kilit pas attı, girdiği 5 ikili mücadelenin 4’ünden başarıyla çıkmayı başardı, 3’ü başarılı 4 dripling yaptı, 2 dakika içinde ancak 1 orta yapma fırsatı yakaladı, o orta da hedefine ulaşınca taraftarlardan ‘Arda, Arda’ diye destek aldı.
Slavia Prag karşısında alınan yenilgi sonrasında büyük hayal kırıklığı yaşatan Fenerbahçeli taraftarlar birbirlerine sarılan ve omuz omuza koşan Ferdi Kadıoğlu ve Arda Güler’in fotoğrafını paylaşarak “22 yaşında Ferdi, 16 yaşında Arda... İşte bizim için gecenin özeti’ paylaşımları yaptılar. Taraftarlar ayrıca “Sosa 90 dakika 0 kilit pas, Arda 20 dakika 2 kilit pas. İşte gecenin özeti” yorumunu da yaptılar.
ARDA GÜLER İÇİN ŞUNLARI DEDİLER...
SOYKAN BAŞAR (U17 MİLLİ TAKIMININ TEKNİK DİREKTÖRÜ): Mili takımda 8 yıldır görev yapıyorum, kaptanlarımızdan biri Arda. Karakter olarak çok düzgün bir genç. 16 yaşında Fenerbahçe’de oynamış, Mesut Özil’in yerine oyuna girmiş biri gibi davranmaz. Çok mütevazi. Karakteri asla bozulmadı, tam tersine milli takıma her geldiğinde bir önceki gelişinden daha mütevazı geliyor.
Bence en önemli özeliği bu duruşu ve karakteri. Biz bu özellikleri bazı başka oyuncularda göremediğimiz dönemler oldu. Arda’da lider oyuncu özelliği, oyunu orkestra şefi gibi yönetme özelliği var. Onu zaman zaman topun olmadığı yerde eliyle arkadaşına işaret ederken, arkadaşını yönlendirirken görürsünüz. Düşünün bunu kendi yaş grubunda değil büyüklere yapıyor.
Bireysel yeteneği harika, müthiş bir sol ayağı var. Kendinden büyüklerle oynadığı için fizik olarak onların daha güçlü olduğunu bilir ve hiç ikili mücadeleye girmez. Zekasıyla oynar; topu alacağı yeri önceden sezer, ona göre pozisyonunu alır. Topu alır almaz da düzeltip hemen ofansif oyuna geçer, çok nadiren pas hatası yapar.
Bizim Almanya ile oynanan milli maçta çok ciddi kulüpler onu izledi ve hakkında çok olumlu konuştular. Ben maksimum 1-1,5 sene içinde A Milli Takım'ın değişmezi olur diye düşünüyorum. Ve ben Arda’nın çok büyük bir transfer yapacağına inanıyorum. Niye Real Madrid-Barcelona olmasın? Ben İsmail Hoca'nın yerinde olsam 10 numara için sadece onu düşünürüm.
SAMET AYBABA
Futbolcunun yaşı önemli değil ki! Yaşı 16 olmuş, 36 olmuş mühim olan takıma katkısıdır. Ben Arda yaşında oyunculara çok kez şans verdim, cesaret edip oynatmak lazım. Gene de İsmail Kartal Hoca’nın işine karışamam. O, takımın içinde Arda’nın durumunu en iyi bilen ve analiz yapan o. Fakat bu genç oyunculara güvenmek gerekir. Oyuncu da bazen teknik adamı öyle zorlar ki teknik adam onu oynatmak zorunda kalır. Arda da bunu yapıyor ve artık oynamak zorunda
UĞUR MELEKE
Arda'nın aldığı her dakika heyecanlandırıyor elbette beni. En son sanırım Emre Belözoğlu 16 yaşında Galatasaray'da oynamaya başladığında bu ışığı vermişti. Arda'nın da aynı Emre gibi öz güveni çok yüksek. Sanki daha önce dünyaya bir kez gelmiş, bu oyunu 20 yıl oynamış ve ikinci kez dünyaya geldiği için şu anda her şeyi denemeye cesareti var gibi. Fenerbahçe'nin 3 hedeften birini yitirdiği, birinden çok uzaklaştığı şu sezonda neredeyse tüm oyuncuların dizleri titrerken Arda'nın bu denli rahat olması çok etkileyici. Eskilerin "büyümüş de tekrar küçülmüş" dediği türden.