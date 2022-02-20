'Bu sese kulak verin' Ali Koç ve İsmail Kartal'a çağrı 'Önce onu kadroya yazın sonra 11'inizi kurun'

UĞUR MELEKE

Arda'nın aldığı her dakika heyecanlandırıyor elbette beni. En son sanırım Emre Belözoğlu 16 yaşında Galatasaray'da oynamaya başladığında bu ışığı vermişti. Arda'nın da aynı Emre gibi öz güveni çok yüksek. Sanki daha önce dünyaya bir kez gelmiş, bu oyunu 20 yıl oynamış ve ikinci kez dünyaya geldiği için şu anda her şeyi denemeye cesareti var gibi. Fenerbahçe'nin 3 hedeften birini yitirdiği, birinden çok uzaklaştığı şu sezonda neredeyse tüm oyuncuların dizleri titrerken Arda'nın bu denli rahat olması çok etkileyici. Eskilerin "büyümüş de tekrar küçülmüş" dediği türden.