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FenerbahçeBu sefer Aziz Yıldırım'ı dinleyecek! Ali Koç R.Madrid'in yıldızını getiriyor
HaberlerFenerbahçe Haberleri Bu sefer Aziz Yıldırım'ı dinleyecek! Ali Koç R.Madrid'in yıldızını getiriyor
• 03 Nisan 2022 - 11:32 • Son Güncelleme:

Bu sefer Aziz Yıldırım'ı dinleyecek! Ali Koç R.Madrid'in yıldızını getiriyor

Geçen sene yapılan transferlerle ilgili Ali Koç'u sert bir dille eleştiren ve bazı yıldız futbolcuların isimlerini sayarak 'Bunları al' çağrısında bulunan Aziz Yıldırım'ın ilk arzusu gerçekleşiyor. Başkan Koç, sezon biter bitmez Real Madrid'in süper kanat oyuncusunu Fenerbahçe'ye getiriyor.

• 03 Nisan 2022 - 11:32 • Son Güncelleme:
1Bu sefer Aziz Yıldırımı dinleyecek Ali Koç R.Madridin yıldızını getiriyor
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Süper Lig'de ikincilik yolunda emin adımlarla ilerleyen Fenerbahçe'de gelecek sezon için çalışmalar sürüyor..

2Bu sefer Aziz Yıldırımı dinleyecek Ali Koç R.Madridin yıldızını getiriyor

Teknik direktör konusunda girişimlerini hızlandıran Ali Koç, "Türkiye'de yabancı hoca olmak zor ama bu sefer turnayı gözünden vuracağımızı ümit ediyorum." ifadelerini kullanmıştı..

3Bu sefer Aziz Yıldırımı dinleyecek Ali Koç R.Madridin yıldızını getiriyor

Başkan Koç'un; Marcelo Bielsa, Joachim Löw ve Jorge Jesus'tan birini takımın başına geçireceği ifade ediliyor.

4Bu sefer Aziz Yıldırımı dinleyecek Ali Koç R.Madridin yıldızını getiriyor

Bir yandan da transfer çalışmalarına başlayan sarı-lacivertliler, gelecek sezon için iddialı bir kadro oluşturmak istiyor..

5Bu sefer Aziz Yıldırımı dinleyecek Ali Koç R.Madridin yıldızını getiriyor

Yıldız oyuncuları takımda tutmak isteyen Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, "Bazı oyuncularımıza ciddi teklifler var. Öyle riskler alarak. Bazı oyuncularıma çok ciddi teklifler var, onları istesek de tutamayabiliriz. O yüzden biraz risk alarak yeni sezon planlamasını yapıyoruz." ifadelerini kullanmıştı..

6Bu sefer Aziz Yıldırımı dinleyecek Ali Koç R.Madridin yıldızını getiriyor

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de flaş bir isim gündeme geldi..

7Bu sefer Aziz Yıldırımı dinleyecek Ali Koç R.Madridin yıldızını getiriyor

Sarı-lacivertliler, golcü transferi için İtalya Milli Takımı'nın golcüsünü listesine aldı..

8Bu sefer Aziz Yıldırımı dinleyecek Ali Koç R.Madridin yıldızını getiriyor

Fenerbahçe, Torino ile sözleşmesi bitecek Andrea Belotti'yi transfer etmek için girişimlere başladı..

9Bu sefer Aziz Yıldırımı dinleyecek Ali Koç R.Madridin yıldızını getiriyor

Torino ile sözleşmesi bitecek olan Belotti, sezon sonunda İtalya'dan ayrılmayı düşünüyor..

10Bu sefer Aziz Yıldırımı dinleyecek Ali Koç R.Madridin yıldızını getiriyor

İtalyan ekibiyle sözleşme imzalamayacak olan tecrübeli golcü, yeni bir maceraya yelken açmaya hazır..

11Bu sefer Aziz Yıldırımı dinleyecek Ali Koç R.Madridin yıldızını getiriyor

Fenerbahçe'nin, sözleşmesi bitecek olan Belotti'yi sezon sonunda kadrosuna katmak istediği ifade edildi..

12Bu sefer Aziz Yıldırımı dinleyecek Ali Koç R.Madridin yıldızını getiriyor

Bu sezon Torino'da 17 maça çıkan 28 yaşındaki golcü, 5 gol 1 asistlik performans sergiledi..

13Bu sefer Aziz Yıldırımı dinleyecek Ali Koç R.Madridin yıldızını getiriyor

Kariyerinde UC AlbinoLeffe, Palermo ve Torino formalarını giyen Belotti, İtalyan Milli Takımı'yla 42 maça çıktı ve 12 gol kaydetti..

14Bu sefer Aziz Yıldırımı dinleyecek Ali Koç R.Madridin yıldızını getiriyor

Yıldız golcünün güncel piyasa değeri ise 28 milyon Euro civarında..

15Bu sefer Aziz Yıldırımı dinleyecek Ali Koç R.Madridin yıldızını getiriyor

Fenerbahçe'de gelecek sezon transfer çalışmaları şimdiden başladı. Son haftalarda aldığı üst üste galibiyetlerden sonra ligin 2. sırasına yerleşen sarı lacivertlilerde yeni teknik direktör de merak konusu oldu. Son çıkan iddialara göre Löw ile yeni sezona başlayacak olan Fenerbahçe'de sürpriz bir transfer iddiası İspanya'dan geldi.

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AZİZ YILDIRIM GEÇEN SENE 'TRANSFER ET' DEMİŞTİ

Yeni sezonda şampiyonluk hasretini mutlak dindirmek isteyen Fenerbahçe'de başkan Ali Koç yaptığı bir açıklamada savunmaya takviyeler yapılacağının sinyallerini verirken, İspanya'dan bu sözleri destekler nitelikte bir haber geldi.

17Bu sefer Aziz Yıldırımı dinleyecek Ali Koç R.Madridin yıldızını getiriyor

İspanyol haber kaynağı todofichajes'in haberine göre; Fenerbahçe Real Madrid'in yıldız ismi Marcelo ile yeniden görüşmelere başladı. Daha önce de Sarı-Lacivertliler'in gündemine gelen yıldız oyuncu için Fenerbahçe'nin ikna turlarını başladığı belirtilirken, 'Real Madrid'den eski takım arkadaşı Özil'i kadrosunda bulunduruan İstanbul ekibi' ifadeleri kullanıldı.

18Bu sefer Aziz Yıldırımı dinleyecek Ali Koç R.Madridin yıldızını getiriyor

Kulübüyle olan sözleşmesi haziran ayında bitecek olan 33 yaşındaki sol bekin bonservisinin elinde olması Fenerbahçe'nin daha yüksek bir maaş teklifinde bulunabilmesine olanak sağlayacağının altı çizildi.

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