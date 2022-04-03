Bu sefer Aziz Yıldırım'ı dinleyecek! Ali Koç R.Madrid'in yıldızını getiriyor
Geçen sene yapılan transferlerle ilgili Ali Koç'u sert bir dille eleştiren ve bazı yıldız futbolcuların isimlerini sayarak 'Bunları al' çağrısında bulunan Aziz Yıldırım'ın ilk arzusu gerçekleşiyor. Başkan Koç, sezon biter bitmez Real Madrid'in süper kanat oyuncusunu Fenerbahçe'ye getiriyor.
Süper Lig'de ikincilik yolunda emin adımlarla ilerleyen Fenerbahçe'de gelecek sezon için çalışmalar sürüyor..
Teknik direktör konusunda girişimlerini hızlandıran Ali Koç, "Türkiye'de yabancı hoca olmak zor ama bu sefer turnayı gözünden vuracağımızı ümit ediyorum." ifadelerini kullanmıştı..
Başkan Koç'un; Marcelo Bielsa, Joachim Löw ve Jorge Jesus'tan birini takımın başına geçireceği ifade ediliyor.
Bir yandan da transfer çalışmalarına başlayan sarı-lacivertliler, gelecek sezon için iddialı bir kadro oluşturmak istiyor..
Yıldız oyuncuları takımda tutmak isteyen Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, "Bazı oyuncularımıza ciddi teklifler var. Öyle riskler alarak. Bazı oyuncularıma çok ciddi teklifler var, onları istesek de tutamayabiliriz. O yüzden biraz risk alarak yeni sezon planlamasını yapıyoruz." ifadelerini kullanmıştı..
Fenerbahçe'de gelecek sezon transfer çalışmaları şimdiden başladı. Son haftalarda aldığı üst üste galibiyetlerden sonra ligin 2. sırasına yerleşen sarı lacivertlilerde yeni teknik direktör de merak konusu oldu. Son çıkan iddialara göre Löw ile yeni sezona başlayacak olan Fenerbahçe'de sürpriz bir transfer iddiası İspanya'dan geldi.
AZİZ YILDIRIM GEÇEN SENE 'TRANSFER ET' DEMİŞTİ
Yeni sezonda şampiyonluk hasretini mutlak dindirmek isteyen Fenerbahçe'de başkan Ali Koç yaptığı bir açıklamada savunmaya takviyeler yapılacağının sinyallerini verirken, İspanya'dan bu sözleri destekler nitelikte bir haber geldi.
İspanyol haber kaynağı todofichajes'in haberine göre; Fenerbahçe Real Madrid'in yıldız ismi Marcelo ile yeniden görüşmelere başladı. Daha önce de Sarı-Lacivertliler'in gündemine gelen yıldız oyuncu için Fenerbahçe'nin ikna turlarını başladığı belirtilirken, 'Real Madrid'den eski takım arkadaşı Özil'i kadrosunda bulunduruan İstanbul ekibi' ifadeleri kullanıldı.