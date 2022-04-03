Bu sefer Aziz Yıldırım'ı dinleyecek! Ali Koç R.Madrid'in yıldızını getiriyor

Yıldız oyuncuları takımda tutmak isteyen Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, "Bazı oyuncularımıza ciddi teklifler var. Öyle riskler alarak. Bazı oyuncularıma çok ciddi teklifler var, onları istesek de tutamayabiliriz. O yüzden biraz risk alarak yeni sezon planlamasını yapıyoruz." ifadelerini kullanmıştı..