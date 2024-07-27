Bu köyde çeşmeler kartla çalışıyor: Suyu şişeleyip satmaya çalışanlara karşı böyle önlem aldılar
Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Muratbey Mahallesi sakinleri, mahalle meydanındaki çeşmelerden bidonlara doldurdukları suyu sattıkları öne sürülen kişilere karşı kartlı çeşme uygulaması başlattı. Mahalleli, muhtarlık tarafından kendilerine verilen kartla, çeşmeden su dolduruyor.
Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)
• 27 Temmuz 2024 - 14:27 • Son Güncelleme:
Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)
• 27 Temmuz 2024 - 14:27 • Son Güncelleme: