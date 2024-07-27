Bu köyde çeşmeler kartla çalışıyor: Suyu şişeleyip satmaya çalışanlara karşı böyle önlem aldılar

Zamanla çeşmelerden akan su azaldığı için böyle bir uygulamaya başvurduklarını belirten muhtar Murat Balcıelmas, “Öncelikle bizim suyumuz az geldiğinden dolayı, 3 köye bir parmak su geldiğinden dolayı bize yetmiyor. Normalde 45-50 hane olarak görüyorlar. Biz 90 haneli bir köyüz. 90 haneli köyün suyunun düzenli akmasını sağlamak için böyle bir sistem yaptık. Köyümüze kamyonetlerle gelip, damacana damacana su doldurup fabrikalara satış yapanları engellemek için yaptık. 3-4 köy bu konudan muzdaribiz. Gece hırlı mı hırsız mı belli değil. Geliyor, çantasını bırakıyor, köyün içinde geziyor. Ev dolu mu, boş mu diye bakıyorlar. Komşular görüyor. Kavga edecekler diye ondan da korkuyoruz” diye konuştu.