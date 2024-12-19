Bu kafeye dans ederek giren kahveye ücret ödemiyor! Yurt dışında gördükleri konsepti Antalya'da uygulamaya başladılar

‘MİSYONUMUZ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ'

Müşteri memnuniyetine önem verdiklerini söyleyen Bahri Kaya ise “Bu projemiz çok başarılı oldu. Bundan sonra daha farklı projelerle yine ön plana çıkmayı düşünüyoruz. Bu proje eşimin fikriydi. Harika geri dönüşler aldık. Gelen misafirlerimizi mutlu etmek bize de mutluluk veriyor. Bizim misyonumuz müşteri memnuniyetini hep ön planda tutmak" ifadelerini kullandı.



İşletmeye dans ederek gelen müşteri Tuğba Uçar, “İçeriği çok beğendim. Bence kaliteli bir içerik olmuş. Hiçbir mekanda görmediğimiz eğlenceli bir uygulama. İnsanlar mutluluğunu böyle belli etmeli" diye konuştu.