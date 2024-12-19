Bu kafeye dans ederek giren kahveye ücret ödemiyor! Yurt dışında gördükleri konsepti Antalya'da uygulamaya başladılar
Antalya'da kafe işleten Behice ve Bahri Kaya çifti, işletmeye dans ederek giren müşterilerine ücretsiz kahve ikram ediyor. Konsepti yurt dışından esinlendiklerini belirten Behice Kaya, “İnsanların mutlu olmasını istedik, mutluluk paylaştıkça çoğalır" dedi.
Adem AKALAN- İrem GÜNEYBAZ/ANTALYA, (DHA)
• 19 Aralık 2024 - 16:43 • Son Güncelleme:
Adem AKALAN- İrem GÜNEYBAZ/ANTALYA, (DHA)
• 19 Aralık 2024 - 16:43 • Son Güncelleme: