'Bu iş çocuk oyuncağı değil' demişti! Tarih ortaya çıktı Mesut Özil artık yavaş yavaş...

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Yıldırım Koç, geçtiğimiz günlerde Mesut Özil ve Ozan Tufan hakkında açıklamalarda bulunmuştu. İki isim hakkında çarpıcı ifadeler kullanan Ali Koç, "Henüz kendisiyle konuşmadım. Ancak şu anda böyle bir planımız yok. Bu iş çocuk oyuncağı değil. Aslolan Fenerbahçe'dir" diye konuşmuştu.