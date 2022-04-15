Geri Dön

FUTBOL

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Fenerbahçe'Bu iş çocuk oyuncağı değil' demişti! Tarih ortaya çıktı Mesut Özil artık yavaş yavaş...
HaberlerFenerbahçe Haberleri 'Bu iş çocuk oyuncağı değil' demişti! Tarih ortaya çıktı Mesut Özil artık yavaş yavaş...
• 15 Nisan 2022 - 08:29 • Son Güncelleme:

'Bu iş çocuk oyuncağı değil' demişti! Tarih ortaya çıktı Mesut Özil artık yavaş yavaş...

Konyaspor maçından sonra soyunma odasında İsmail Kartal'la problem yaşayan ve kadro dışı kalan Mesut Özil'le ilgili çok sıcak bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe cephesine yakınlığıyla bilinen Yağız Sabuncuoğlu, yıldız futbolcu hakkında son dakika bilgisini paylaştı.

• 15 Nisan 2022 - 08:29 • Son Güncelleme:
1Bu iş çocuk oyuncağı değil demişti Tarih ortaya çıktı Mesut Özil artık yavaş yavaş...
ABONE OL

Süper Lig devi Fenerbahçe'de teknik ekibin raporu doğrultusunda Ozan Tufan'la birlikte kadro dışı bırakılan Mesut Özil'le ilgili flaş bir son dakika gelişmesi meydana geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

2Bu iş çocuk oyuncağı değil demişti Tarih ortaya çıktı Mesut Özil artık yavaş yavaş...

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Yıldırım Koç, geçtiğimiz günlerde Mesut Özil ve Ozan Tufan hakkında açıklamalarda bulunmuştu. İki isim hakkında çarpıcı ifadeler kullanan Ali Koç, "Henüz kendisiyle konuşmadım. Ancak şu anda böyle bir planımız yok. Bu iş çocuk oyuncağı değil. Aslolan Fenerbahçe'dir" diye konuşmuştu.

3Bu iş çocuk oyuncağı değil demişti Tarih ortaya çıktı Mesut Özil artık yavaş yavaş...

Sarı-lacivertli kulübün kadro dışı kararı sonrası Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt çarpıcı ifadeler kullanmıştı. Erkut Söğüt, "Mesut hiçbir yere gitmeyecek, gitmeyi de kesinlikle düşünmüyor.

4Bu iş çocuk oyuncağı değil demişti Tarih ortaya çıktı Mesut Özil artık yavaş yavaş...

Sözleşmesinin sonuna kadar 2 yıl daha Fenerbahçe oyuncusu olarak burada devam edecek. Fenerbahçe'ye 3.5 senelik imza attı, bunun 6 ayını bedava oynadı. Ocak'tan sezon sonuna kadar para dahi kazanmadı" şeklinde konuşmuştu.

5Bu iş çocuk oyuncağı değil demişti Tarih ortaya çıktı Mesut Özil artık yavaş yavaş...

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Mesut Özil'in Menajeri Erkut Söğüt, Fenerbahçe ile Mesut Özil'in durumunu görüşmek için 18 Nisan'da Türkiye'ye gelecek.

6Bu iş çocuk oyuncağı değil demişti Tarih ortaya çıktı Mesut Özil artık yavaş yavaş...

Fenerbahçe'deki geleceği merak konusu olan Mesut Özil'le ilgili Hull City iddiaları ortaya atılmıştı. Acun Ilıcalı, Ada basınının bu iddialarını kesin bir dille yalanlamıştı. Mesut Özil'le ilgili tüm bu gelişmeler sıcaklığını korurken flaş bir son dakika iddiası ortaya atıldı.

7Bu iş çocuk oyuncağı değil demişti Tarih ortaya çıktı Mesut Özil artık yavaş yavaş...

Fenerbahçe ile sözleşmesi 2024'te sona erecek olan Mesut Özil, sarı-lacivertlilerde 37 maçta oynadı. 33 yaşındaki on numara bu süreçte 9 gol ve 3 asist üretti.

8
9Bu iş çocuk oyuncağı değil demişti Tarih ortaya çıktı Mesut Özil artık yavaş yavaş...

Fenerbahçe ’nin yıldız stoperi, bu yaz transfer döneminin yıldızı olacak gibi görünüyor. Napoli, uzun süredir takip ettiği Min-jae Kim’i son olarak Galatasaray derbisinde izlemişti.

10Bu iş çocuk oyuncağı değil demişti Tarih ortaya çıktı Mesut Özil artık yavaş yavaş...

İtalyan ekibi, bu maç sonrası 25 yaşındaki savunmacıyı, takımdan ayrılmaya hazırlanan Rrahmani’nin bir numaralı alternatifi olarak belirlemişti. Kim için devreye giren son ekip Tottenham oldu. İngiliz ekibi, başarılı oyuncuyu Beijing Guoan’da oynadığı dönemden beri izliyor.

11Bu iş çocuk oyuncağı değil demişti Tarih ortaya çıktı Mesut Özil artık yavaş yavaş...

Tottenham da Galatasaray derbisine gözlemci göndermiş ve Kim için yeni bir rapor hazırlatmıştı. Antonio Conte’ye sunulan raporda, Kim’in uzun süredir izlendiği, 3’lü savunma oynamaya alışık bir oyuncu olduğu belirtilerek iyi bir seçenek olduğu notu düşüldüğü belirtildi.

12Bu iş çocuk oyuncağı değil demişti Tarih ortaya çıktı Mesut Özil artık yavaş yavaş...

İtalyan menacerin de 25 yaşındaki stoper için yeşil ışık yakıp, ‘adaylarımız arasında yer alabilir’ şeklinde görüş bildirdiği kaydedildi. Minjae Kim’i ayrıca bir diğer İngiliz ekibi Everton’ın da yakın takibe aldığı ve sezon sonuna kadar maçlarını izleyeceği öğrenildi.

13

Güney Koreli savunmacının sözleşmesinde ‘23 milyon Euro’ya (363 milyon TL) serbest kalır’ maddesi olduğu ve yönetimin daha düşük bir teklifi kabul etmeyeceği iddia edildi. Kim, birçok gözlemcinin yer aldığı Galatasaray derbisinde hatasız bir futbol oynamış, tam 8 atak uzaklaştırmıştı.

14Bu iş çocuk oyuncağı değil demişti Tarih ortaya çıktı Mesut Özil artık yavaş yavaş...

 

MİSLİ.COM YENİ ÜYE OLAN HERKESE 20 TL HEDİYE! ÜYE OLMAK İÇİN TIKLAYIN...

İLGİLİ ŞAMPİY10 GALERİLERİ

Sıradaki Galeri
Terim istedi Burak Elmas transfer etti 3 yıllık proje 3 ayda bitti! 'Bu kadar parayı nasıl çöpe attınız?'

Terim istedi Burak Elmas transfer etti 3 yıllık proje 3 ayda bitti! 'Bu kadar parayı nasıl çöpe attınız?'

Galatasaray'da yeni dönem! Yeni teknik direktör Okan Buruk forvette Burak Yılmaz!

Galatasaray'da yeni dönem! Yeni teknik direktör Okan Buruk forvette Burak Yılmaz!

Terim 6 ay oynattı sonra Avrupa'ya yolladı! Abdullah Avcı'ya bomba teklif 'Size verelim'

Terim 6 ay oynattı sonra Avrupa'ya yolladı! Abdullah Avcı'ya bomba teklif 'Size verelim'

İki dev dünyaca ünlü yıldızın peşinde! Bonservisi elinde olunca...

İki dev dünyaca ünlü yıldızın peşinde! Bonservisi elinde olunca...