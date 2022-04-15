• 15 Nisan 2022 - 08:29 • Son Güncelleme:
'Bu iş çocuk oyuncağı değil' demişti! Tarih ortaya çıktı Mesut Özil artık yavaş yavaş...
Konyaspor maçından sonra soyunma odasında İsmail Kartal'la problem yaşayan ve kadro dışı kalan Mesut Özil'le ilgili çok sıcak bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe cephesine yakınlığıyla bilinen Yağız Sabuncuoğlu, yıldız futbolcu hakkında son dakika bilgisini paylaştı.
• 15 Nisan 2022 - 08:29 • Son Güncelleme:
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Süper Lig devi Fenerbahçe'de teknik ekibin raporu doğrultusunda Ozan Tufan'la birlikte kadro dışı bırakılan Mesut Özil'le ilgili flaş bir son dakika gelişmesi meydana geldi. İşte son dakika haberinin detayları...
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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Yıldırım Koç, geçtiğimiz günlerde Mesut Özil ve Ozan Tufan hakkında açıklamalarda bulunmuştu. İki isim hakkında çarpıcı ifadeler kullanan Ali Koç, "Henüz kendisiyle konuşmadım. Ancak şu anda böyle bir planımız yok. Bu iş çocuk oyuncağı değil. Aslolan Fenerbahçe'dir" diye konuşmuştu.
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