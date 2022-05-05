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BeşiktaşBu ikili en az 40 gol atar! Havadan Sörloth yerden Muleka! Süper Lig devi bombayı patlatıyor
HaberlerBeşiktaş Haberleri Bu ikili en az 40 gol atar! Havadan Sörloth yerden Muleka! Süper Lig devi bombayı patlatıyor
• 05 Mayıs 2022 - 11:32 • Son Güncelleme:

Bu ikili en az 40 gol atar! Havadan Sörloth yerden Muleka! Süper Lig devi bombayı patlatıyor

Sörloth için girişimlerine devam eden Leipzig'le temaslarını sürdüren Beşiktaş'ın Şubat'ta Süper Lig'e gelip 3 ayda 12 gol atan Muleka'yla da ilgilendiği ortaya çıktı. Önümüzdeki sezon hem havadan hem de yerden etkili olmak isteyen Valerien İsmael'in iki yıldıza da kapılarını açtığı belirtildi.

• 05 Mayıs 2022 - 11:32 • Son Güncelleme:
1Bu ikili en az 40 gol atar Havadan Sörloth yerden Muleka Süper Lig devi bombayı patlatıyor
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Kasımpaşa yenilgisi sonrası takımda bir golcü sorunu olduğunu belirten Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael’in gelecek sezon için yönetimden bir pivot bir de hareketli forvet istediği öğrenildi. Ismael’in gönlündeki pivot forvet için ilk aday Alexander Sörloth olurken, hareketli golcü adayı ise Kasımpaşa’dan Jackson Muleka...

2Bu ikili en az 40 gol atar Havadan Sörloth yerden Muleka Süper Lig devi bombayı patlatıyor

Bu sezon kiralığı Real Sociedad’da da beklenen etkiyi yapamayan Sörloth ile Standard’dan kiralık gittiği Kasımpaşa’da büyük çıkış yakalayan Muleka için yönetimin çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

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Kasımpaşa’nın devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Jackson Muleka, lige damga vurmaya devam ediyor. Takımının Beşiktaş ile oynadığı maçta 2 gol atan Demokratik Kongolu santrfor, Başakşehir filelerini de boş geçmedi, ligdeki gol sayısını da 12’ye yükseltti.

4Bu ikili en az 40 gol atar Havadan Sörloth yerden Muleka Süper Lig devi bombayı patlatıyor

Daha önce Göztepe, Adana Demirspor ve Beşiktaş müsabakalarında da 2’şer gol atan Muleka, Alanyaspor, Fenerbahçe , Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük ve Başakşehir maçlarında ise birer kez fileleri havalandırdı.

5Bu ikili en az 40 gol atar Havadan Sörloth yerden Muleka Süper Lig devi bombayı patlatıyor

Bonservisi Standard Liege’de bulunan Muleka, devre arasında Lacivert-Beyazlı takıma kiralanmıştı. Fanatik'in haberine göre; satın alma opsiyonu 3 milyon Euro olan Kongolu futbolcu için harekete geçen İstanbul ekibi, Standard Liege Kulübü’ne opsiyonu kullanacağını iletti. Paşa bu hafta içerisinde parayı yatırıp Muleka’yı resmen kadrosuna katacak.

6Bu ikili en az 40 gol atar Havadan Sörloth yerden Muleka Süper Lig devi bombayı patlatıyor

Muleka ve menaceriyle de görüşen Kasımpaşa Yönetimi, her konuda anlaşmaya vardı. Muleka ile 3 yıllık kontrat yapılacağı ifade edildi. Başarılı forvet oyuncusunun Transfer döneminde Kasımpaşa’nın en büyük kozu olması bekleniyor.

7Bu ikili en az 40 gol atar Havadan Sörloth yerden Muleka Süper Lig devi bombayı patlatıyor

Kasımpaşa’nın ödemeyi yaptıktan sonra kârlı bir şekilde yıldız forveti satması öngörülüyor. Muleka’ya şimdiden Türkiye ve Avrupa’dan birçok kulübün talip olduğu ifade ediliyor.

8Bu ikili en az 40 gol atar Havadan Sörloth yerden Muleka Süper Lig devi bombayı patlatıyor

Beşiktaş’ta kaptan Domagoj Vida’nın babası kalp krizi geçirdi. Tecrübeli stoper babasının yaşadığı rahatsızlık nedeniyle ülkesi Hırvatistan’a gitti. Vida’nın babası yarın operasyon geçirecek. Vida’nın Fenerbahçe derbisinde oynama durumu henüz belli değil.

9Bu ikili en az 40 gol atar Havadan Sörloth yerden Muleka Süper Lig devi bombayı patlatıyor

Beşiktaş'ta Gedson Fernandes sevinci yaşanıyor. Kazancı'nın, 4+1 senelik anlaşma yapılan Gedson'un transferi için bulduğu çözüm, yeni transferler için Beşiktaşlıları umutlandırıyor.

10Bu ikili en az 40 gol atar Havadan Sörloth yerden Muleka Süper Lig devi bombayı patlatıyor

Kartal Gedson için Benfica'ya 6 milyon Euro öderken; oyuncunun bir sonraki satışından da Benfica'ya %50 pay verecek. Bu arada oyuncunun sözleşmesine 30 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli konuldu.

11Bu ikili en az 40 gol atar Havadan Sörloth yerden Muleka Süper Lig devi bombayı patlatıyor

 

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