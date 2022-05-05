Bu ikili en az 40 gol atar! Havadan Sörloth yerden Muleka! Süper Lig devi bombayı patlatıyor
Sörloth için girişimlerine devam eden Leipzig'le temaslarını sürdüren Beşiktaş'ın Şubat'ta Süper Lig'e gelip 3 ayda 12 gol atan Muleka'yla da ilgilendiği ortaya çıktı. Önümüzdeki sezon hem havadan hem de yerden etkili olmak isteyen Valerien İsmael'in iki yıldıza da kapılarını açtığı belirtildi.
Kasımpaşa yenilgisi sonrası takımda bir golcü sorunu olduğunu belirten Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael’in gelecek sezon için yönetimden bir pivot bir de hareketli forvet istediği öğrenildi. Ismael’in gönlündeki pivot forvet için ilk aday Alexander Sörloth olurken, hareketli golcü adayı ise Kasımpaşa’dan Jackson Muleka...
Bonservisi Standard Liege’de bulunan Muleka, devre arasında Lacivert-Beyazlı takıma kiralanmıştı. Fanatik'in haberine göre; satın alma opsiyonu 3 milyon Euro olan Kongolu futbolcu için harekete geçen İstanbul ekibi, Standard Liege Kulübü’ne opsiyonu kullanacağını iletti. Paşa bu hafta içerisinde parayı yatırıp Muleka’yı resmen kadrosuna katacak.
Muleka ve menaceriyle de görüşen Kasımpaşa Yönetimi, her konuda anlaşmaya vardı. Muleka ile 3 yıllık kontrat yapılacağı ifade edildi. Başarılı forvet oyuncusunun Transfer döneminde Kasımpaşa’nın en büyük kozu olması bekleniyor.