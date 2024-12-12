Bu hava kar getirir! İstanbul'un yanıbaşında göz gözü görmüyor: Bu hafta sıcaklık donduracak
Beklenen dondurucu soğuklar artık yanıbaşımızda. Balkanlardan gelen soğuk hava İstanbul'un kapısına dayandı. Meteoroloji, sıcaklıkların hızla düşeceği bu haftada 12 il için sarı kodlu uyarı verdi. Hava durumu tahminlerine göre kar yağışı için geri sayım başladı. Bolu'da görüş mesafesinin 5 metreye kadar düşmesi de dondurucu soğukların yurda giriş yaptığını gösteriyor.
• 12 Aralık 2024 - 09:36 • Son Güncelleme:
• 12 Aralık 2024 - 09:36 • Son Güncelleme: