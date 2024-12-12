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GündemBu hava kar getirir! İstanbul'un yanıbaşında göz gözü görmüyor: Bu hafta sıcaklık donduracak
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Bu hava kar getirir! İstanbul'un yanıbaşında göz gözü görmüyor: Bu hafta sıcaklık donduracak

Beklenen dondurucu soğuklar artık yanıbaşımızda. Balkanlardan gelen soğuk hava İstanbul'un kapısına dayandı. Meteoroloji, sıcaklıkların hızla düşeceği bu haftada 12 il için sarı kodlu uyarı verdi. Hava durumu tahminlerine göre kar yağışı için geri sayım başladı. Bolu'da görüş mesafesinin 5 metreye kadar düşmesi de dondurucu soğukların yurda giriş yaptığını gösteriyor.

• 12 Aralık 2024 - 09:36 • Son Güncelleme:
• 12 Aralık 2024 - 09:36 • Son Güncelleme:
1Bu hava kar getirir İstanbulun yanıbaşında göz gözü görmüyor: Bu hafta sıcaklık donduracak

Ülke genelinde sıcaklıkların hızla düşeceği bilgisini veren Meteoroloji Genel Müdürlüğü, batı kesimlerinde 3-5 derece kadar azalacağını ifade etti. Cuma günü 10 derecenin altına inmesi beklenen metropol şehir İstanbul için kar yağışı da müjdelenmek üzere. Öte yandan Aydın, İzmir, Kütahya, Manisa ve Uşak için sarı kodlu uyarı yapıldı. Gelin birlikte il il hava durumu raporlarına bakalım.

2BUGÜN HAVA NASIL OLACAK

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; Yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Kütahya, Osmaniye, Hatay, Gaziantep ve Kilis çevreleri aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kayseri, Sivas ve Çankırı'nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Batı ve Doğu Karadeniz ile Ordu, Hatay, Ağrı, Iğdır, Van ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

3Bu hava kar getirir İstanbulun yanıbaşında göz gözü görmüyor: Bu hafta sıcaklık donduracak

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

412 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

12 İL İÇİN "SARI KODLU" UYARI

Meteoroloji; Artvin, Giresun, Ordu, Sinop, Zonguldak, Karabük, Bolu, Kastamonu, Rize, Trabzon, Bartın, Düzce illeri sarı kodda uyarıda bulundu.

5Bu hava kar getirir İstanbulun yanıbaşında göz gözü görmüyor: Bu hafta sıcaklık donduracak

Yağışların, Batı ve Doğu Karadeniz ile Ordu, Hatay, Ağrı, Iğdır, Van ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

6Bu hava kar getirir İstanbulun yanıbaşında göz gözü görmüyor: Bu hafta sıcaklık donduracak

Son tahminlere göre; Artvin, Giresun, Ordu, Kastamonu, Rize ve Trabzon'da karla karışık yağmur; Karabük ve Bolu'da kar görülecek.

7Bu hava kar getirir İstanbulun yanıbaşında göz gözü görmüyor: Bu hafta sıcaklık donduracak

Sinop, Zonguldak, Bartın ve Düzce'de yağış kuvvetli olacak. Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Hatay ve Osmaniye'de de sağanak bekleniyor.

8KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Doğu Karadeniz'de rüzgarın batı ve kuzeybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor. Cuma öğle saatlerinden itibaren rüzgarın yer yer 10 kuvvetinde tam fırtınaya dönüşeceği tahmin ediliyor.

9MARMARA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

10EGE

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kütahya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

11AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

12İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, Çankırı, Sivas, Kayseri çevrelerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

13BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölge genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

14DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU



Parçalı ve çok bulutlu, Malatya, Elazığ, Bingöl ve Şırnak çevrelerinin yağmur ve sağanak, bölgenin kuzey ve doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ağrı, Iğdır, Van ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri ile Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.