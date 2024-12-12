Bu hava kar getirir! İstanbul'un yanıbaşında göz gözü görmüyor: Bu hafta sıcaklık donduracak

DOĞU ANADOLU





Parçalı ve çok bulutlu, Malatya, Elazığ, Bingöl ve Şırnak çevrelerinin yağmur ve sağanak, bölgenin kuzey ve doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ağrı, Iğdır, Van ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.



GÜNEYDOĞU ANADOLU



Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri ile Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.