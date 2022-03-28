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    SağlıkBu hastalık Ramazan ayında artıyor! İftar ve sahurda...
    HaberlerSağlık Haberleri Bu hastalık Ramazan ayında artıyor! İftar ve sahurda...
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    Bu hastalık Ramazan ayında artıyor! İftar ve sahurda...

    Boğaz reflüsü mide asidinin boğaza, ses tellerine ve ağız bölgesine kadar gelmesine boğaz reflüsü diyoruz. Özellikle ramazan ayında daha fazla görmekteyiz çünkü insanlar sahurdan sonra hemen yatıyorlar ve mide boşalması için yeterli zaman olmadığından uykudan sonra midedeki yiyecek ve içecekler boğaza doğru kaçak yapıyor bu nedenle boğaz reflüsü şikayetlerini bu ayda daha fazla görüyoruz. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Yavuz Selim Yıldırım konu ile ilgili bilgiler verdi.

    • 28 Mart 2022 - 17:37 • Son Güncelleme:
    • 28 Mart 2022 - 17:37 • Son Güncelleme:
    1Bu hastalık Ramazan ayında artıyor İftar ve sahurda...

    Aynı şekilde akşam iftarda bir anda çok miktarda yemek yedikten sonra mide fazlasıyla dolu olduğu için geriye doğru kaçak yaparak boğaz şikayetlerine neden oluyor.

    2Bu hastalık Ramazan ayında artıyor İftar ve sahurda...

    Boğaz reflüsü ile mide reflüsü birbirinden farklıdır mide reflüsünde göğüste ağrı, göğüs arka duvarında yanma ve ekşime şikayetleri yaşanırken boğaz reflüsünde boğazda geçmeyen takılma hissi, sürekli boğaz temizleme, öksürük, ses kısıklığı, seste çatallaşma, geniz akıntısı, boğaz kuruluğu ve ağız kokusu gibi bir çok şikayete neden olur.

    3Bu hastalık Ramazan ayında artıyor İftar ve sahurda...

    Hastalığın tanısını koymak için hastanın şikayetleri ayrıntılı değerlendirildikten sonra endoskopik muayene ile yani kamera ile Boğaz’a bakıldıktan sonra kolaylıkla tanı konulabilmektedir.

    4Bu hastalık Ramazan ayında artıyor İftar ve sahurda...

    Boğaz reflüsü sigara ve alkol kullanımı gibi alışkanlıklarla beraber birleştiği zaman bu bölgede mide asiti tahrişine bağlı olarak kanser riskini de artırmaktadır.

    5Bu hastalık Ramazan ayında artıyor İftar ve sahurda...

    Boğaz reflüsün en sık semptomu yani bulgusu boğaz temizleme isteği, boğazda takılma hissi, ses kısıklığı, seste kabalaşma,yutarken takılma hissi ve gıcık tarzında boğazda öksürük görülür.

    6Bu hastalık Ramazan ayında artıyor İftar ve sahurda...

    Gıdalardan ise en fazla boğaz reflüsüne neden olan yiyecek ve içecekler; aşırı kahve içmek, alkollü içecekler, yağlı yiyecekler, asitli içecekler, hazır meyve suları, kakaolu ve çikolatalı yiyecekler, fazla salçalı ve baharatlı yiyecekler ve yağlı yiyecekler yapar.

    7Bu hastalık Ramazan ayında artıyor İftar ve sahurda...

    Boğaz reflüsünden korunmak için özellikle ramazan ayında iftar ve sahurda tıkabasa yiyecek yememek gerekiyor, yatağa yatmadan en az 2-3 saat öncesinde yemeyi içmeyi kesmek gerekiyor, yatak başı bir miktar yükseltilebilir, beli çok sıkan dar kıyafetlerden sakınmak gerekir, reflü yapan yiyecek ve içecekleri azaltmak ve tüketmemekte fayda vardır.

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