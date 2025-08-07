GAZETE VATAN ANA SAYFA
Bu cami leyleklere yuva oldu! Çankırı'da herkes oraya bakıyor

07.08.2025 - 11:59Güncellenme Tarihi:

Çankırı'nın Orta ilçesinde bulunan bir caminin kubbesi, yıllardır leyleklere ev sahipliği yapıyor.

Çankırı'nın Orta ilçesinde bulunan Çarşı Camii'nin kubbesi, leyleklerin uğrak noktası haline geldi.

İlçe sakinleri tarafından benimsenen leylekler, her yıl cami kubbesine yuva yaparak yavruluyor.

Vatandaşlar, tehlikeden uzak olduğu için leyleklerin cami kubbesine yuva yaptığını ve bu yuvanın yıllardır aynı yerde olduğunu söyledi.

Yuvanın senelerdir burada olduğunu belirten Hasan Bal isimli vatandaş, "Leylek yuvasına gelince yumurtalarını yumurtlar. Yumurtadan yavrular çıktığında anneleri gider, yavruları ise aynı yuvalarına geri döner. Caminin kubbesindeki bu yuva burada senelerdir var" dedi.

