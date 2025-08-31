Bu bitkiyi yetiştiren zengin oluyor! Kilosu 1.000 TL'den satılıyor! İlk hasat haberi Çanakkale'den geldi

5

Aronya üretebilmek için çok fazla araştırma yaptığını ve bilgiye ulaştığını ifade eden Pamukçu, organik üretimin öneminin son yıllarda daha çok anlaşıldığını dile getirdi.Kendi arazisinde kesinlikle zararlı tarımsal ilaç kullanmadığını vurgulayan Pamukçu, şöyle devam etti:"Bitkiyi yetiştirirken, tamamen ilaçsız yetiştirmeye çalışıyoruz. Organik sertifikası için geçiş sürecindeyiz. İnsanların bünyesine sağlıklı gıda girsin diye uğraşıyoruz. Şehirde yaşarken şunu fark ettik, insanlar çok sağlıksız besleniyor. Ben ve ailem de buna dahil. Ama insanların sağlıklı şeyler yemesi lazım. Bu tükettiği sağlıksız gıdaların dışarıya atılması için aronyanın çok önemli olduğunu belirledik. Bu yüzden bunun tarımına başladık."