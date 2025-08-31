Bu bitkiyi yetiştiren zengin oluyor! Kilosu 1.000 TL'den satılıyor! İlk hasat haberi Çanakkale'den geldi
Türkiye'de üretimi hızla artıyor, kilosu bin liradan alıcı buluyor. İlk hasat Çanakkale’den geldi, kazancı duyan toprağa yöneliyor.
Aronya meyvesi sağlık açısından faydaları ile bilinirken Türkiye genelinde üretim sıralamasına bakıldığında Çanakkale, 3’üncü sırada yer alıyor. 2025 yılının ilk hasadı ise Çan ilçesine bağlı Altıkulaç köyünde protokol üyelerinin katılımıyla başladı. İlk hasat etkinliğine; Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman ve eşi Neşe Toraman, Çan Kaymakamı Dr. Emre Nebioğlu, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, Çan ilçe protokolü, il/ilçe müdürlüğü idarecileri ile aronya üreticileri katıldı. Çanakkale de 2025 yılı ilk aronya hasadı çiftçi Mehmet Baran'ın bahçesinde Çan ilçe müftüsünün duasıyla başladı. Etkinlikte Çanakkale Valisi Toraman tarafından ‘İyi Tarım Uygulaması’ yapan aronya üreticilerine sertifikaları verildi.
Aronya hasatı tarla gününde konuşma yapan Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, "Çanakkale 906 dekar alan ile ülkemizde en fazla aronya yetiştirilen üçüncü il konumunda. Hedefimiz üç yıl içinde verimi, kalitesi ile ülkemizde aronya üretiminde söz sahibi olmaktır. Bugün burada bunun ilk adımını atıyoruz"dedi.
Çanakkale Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün aronya meyvesinin faydaları ile ilgili yaptığı açıklamada ise, "İçerdiği yüksek oranda C vitamini, antioksidan içeriği, düşük şeker oranı, mineraller sebebiyle; başta kalp rahatsızlıkları olmak üzere, bağışıklık sistemini güçlendirmesi, kan basıncını ve kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı olması, anti-kanserojen potansiyeli, diyabeti kontrol etmeye yardımcı olması gibi insan sağlığı açısından birçok faydaları tespit edilmiş bir bitkidir" ifadelerine yer verildi.
Öte yandan iş değiştirmek isteyen birçok kişi için meyve yetiştiriciliği hem yapılmasının kolay hem de kazancın yüksek olması nedeniyle tercih ediliyor. Aronya yetiştiricili yüksek karlılık nedeniyle en çok tercih edilenler arasında. İstanbul'da uzun süre tekstil sektöründe çalışan Yalçın Pamukçu da yeni aronya yetiştiricilerinden biri oldu. Yaklaşık 10 yıl İstanbul'da tekstil sektöründe çalışan Pamukçu, şehir hayatının olumsuzlukları ve stres nedeniyle 2021'de Tekirdağ'ın yaklaşık 150 nüfuslu Uçmakdere Mahallesi'ne yerleşmeye karar verdi. Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğünden aronya üreticiliğiyle ilgili bilgiler alan Pamukçu, kendisine ait 2,5 dekar alanda aronya yetiştiriciliğine başladı.Pamukçu, AA muhabirine, toprakla uğraşmanın, üretici olmanın güzel bir duygu olduğunu söyledi.
Aronya üretebilmek için çok fazla araştırma yaptığını ve bilgiye ulaştığını ifade eden Pamukçu, organik üretimin öneminin son yıllarda daha çok anlaşıldığını dile getirdi.Kendi arazisinde kesinlikle zararlı tarımsal ilaç kullanmadığını vurgulayan Pamukçu, şöyle devam etti:"Bitkiyi yetiştirirken, tamamen ilaçsız yetiştirmeye çalışıyoruz. Organik sertifikası için geçiş sürecindeyiz. İnsanların bünyesine sağlıklı gıda girsin diye uğraşıyoruz. Şehirde yaşarken şunu fark ettik, insanlar çok sağlıksız besleniyor. Ben ve ailem de buna dahil. Ama insanların sağlıklı şeyler yemesi lazım. Bu tükettiği sağlıksız gıdaların dışarıya atılması için aronyanın çok önemli olduğunu belirledik. Bu yüzden bunun tarımına başladık."
Hasat ettiği aronya meyvelerini internet üzerinden satışa sunduğunu vurgulayan Pamukçu, bu yıl bahçesinden 1,5 ton rekolte beklediğini ifade etti. Öte yandan aronyanın kilogram fiyatı 200-250 TL civarında, ürünün kurutulmuşunun ise 800 ile bin TL arasında.