Bu başarı ne Ali Koç'a ne de İsmail Kartal'a yazar! Fenerbahçe paraya boğulacak tam 43 milyon euro...

MİN JAE İÇİN 20 MİLYON EURO İSTENİYOR

Portekizli teknik adamın ısrarla istediği Min-Jae Kim her hafta yükselen performansı ile değerini katlarken, bedava denecek rakama rotasyon oyuncusu olarak getirdiği Miguel Crespo'da takımı sırtlayan isim oldu. Pereira ayrıca yıllarca Fenerbahçe kadrosunda olmasına rağmen adeta kulübeye demir atan Ferdi Kadıoğlu ile her sene düşük ücretlerle kiralandığında 'Kurtulduk' diye sevinilen Miha Zajc'ı da takımın en önemli oyuncuları haline getirerek değerlerinin katlanmasını sağladı.