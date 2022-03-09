Bu başarı ne Ali Koç'a ne de İsmail Kartal'a yazar! Fenerbahçe paraya boğulacak tam 43 milyon euro...
Sezon başında Fenerbahçe'nin başına geçen ve oluşturduğu kadro mühendisliğiyle aylar sonra değeri anlaşılan Vitor Pereira'nın tercihleri resmen ayakta alkışlanmaya başlandı. İşte Portekizli teknik adamın elini dokunduğu o yıldızlar ve şu andaki piyasa değerleri...
Vitor Pereira, Fenerbahçe'de görev yaptığı 5 aylık süre içinde en çok tartışılan isim olarak Türkiye'ye veda etse de takıma kazandırdığı isimlerle hala taraftarların büyük bölümünün kalbinde özel bir yere sahip.
MİN JAE İÇİN 20 MİLYON EURO İSTENİYOR
Portekizli teknik adamın ısrarla istediği Min-Jae Kim her hafta yükselen performansı ile değerini katlarken, bedava denecek rakama rotasyon oyuncusu olarak getirdiği Miguel Crespo'da takımı sırtlayan isim oldu. Pereira ayrıca yıllarca Fenerbahçe kadrosunda olmasına rağmen adeta kulübeye demir atan Ferdi Kadıoğlu ile her sene düşük ücretlerle kiralandığında 'Kurtulduk' diye sevinilen Miha Zajc'ı da takımın en önemli oyuncuları haline getirerek değerlerinin katlanmasını sağladı.
CRESPO 10 MİLYON EURO!
İsmail Kartal’ın da değişmezi olan genç yıldız, görev verilen 15 maçın 13’ünde ilk 11 çıktı Hatay karşısında 12,31 km, Kasımpaşa karşısında 12.6 km ile takımın en çok koşan ismi olurken, Trabzonspor karşısında da 13.1 km koşarak gene alkışlık bir performans ortaya koydu. Trabzonspor maçında en çok ikili mücadele kazan ve en çok top kapan, yüzde 93.3 isabetli pasla oynayan Crespo'nun değeri 10 milyon Euro'ya yaklaştı.
ZAJC 5 MİLYON EURO'YA KADAR ÇIKTI
2018-19 sezonunun devre arasında geldiği Fenerbahçe'de çalıştığı hiçir teknik adamın gözüne girmeyi başaramayan, 2019-20 sezonunda sadece 1 maçta ilk 11 çıkan, oynadığı 10 maçta 354 dakika süre alabilen Zajc ertesi yıl Empoli'ye kiralanınca 'Kurtulduk' diye düşünülmüş, takıma geri dönmesi üzüntü yaratmıştı.
FERDİ KADIOĞLU EN AZ 8 MİLYON EURO!
Vitor Pereira Ferdi Kadıoğlu'nu da tıpkı Miha Zajc gibi Topuk Yaylası kampında keşfetti. Her maçta takımın jokeri olarak sahaya sürdüğü Ferdi de hocasını hiç mahçup etmedi ve o gittikten sonra da formunu geliştirerek, herkesin hayret dolu bakışları arasında sağ bek, sol bek. sol kanat, sağ kanat ve orta sahada oynayarak takımın değerli bir yıldız oyuncusu oldu.
FIFA'nın yaptığı son açıklamaya göre sözleşmesini sezon sonuna kadar dondurma hakkı kazanan Sambacı'nın bir daha Ukrayna'ya dönmek istemediği ve sözleşmesini feshetme kararı aldığı ifade edildi. Brezilya U23 takımının formasını 14 kez giyen ve 3 gol atan genç yıldız bu sezon Shakhtar'da 19 resmi maça çıktı.