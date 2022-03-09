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FenerbahçeBu başarı ne Ali Koç'a ne de İsmail Kartal'a yazar! Fenerbahçe paraya boğulacak tam 43 milyon euro...
HaberlerFenerbahçe Haberleri Bu başarı ne Ali Koç'a ne de İsmail Kartal'a yazar! Fenerbahçe paraya boğulacak tam 43 milyon euro...
• 09 Mart 2022 - 11:12 • Son Güncelleme:

Bu başarı ne Ali Koç'a ne de İsmail Kartal'a yazar! Fenerbahçe paraya boğulacak tam 43 milyon euro...

Sezon başında Fenerbahçe'nin başına geçen ve oluşturduğu kadro mühendisliğiyle aylar sonra değeri anlaşılan Vitor Pereira'nın tercihleri resmen ayakta alkışlanmaya başlandı. İşte Portekizli teknik adamın elini dokunduğu o yıldızlar ve şu andaki piyasa değerleri...

• 09 Mart 2022 - 11:12 • Son Güncelleme:
1Bu başarı ne Ali Koça ne de İsmail Kartala yazar Fenerbahçe paraya boğulacak tam 43 milyon euro...
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Vitor Pereira, Fenerbahçe'de görev yaptığı 5 aylık süre içinde en çok tartışılan isim olarak Türkiye'ye veda etse de takıma kazandırdığı isimlerle hala taraftarların büyük bölümünün kalbinde özel bir yere sahip.

2MİN JAE İÇİN 20 MİLYON EURO İSTENİYOR

MİN JAE İÇİN 20 MİLYON EURO İSTENİYOR

Portekizli teknik adamın ısrarla istediği Min-Jae Kim her hafta yükselen performansı ile değerini katlarken, bedava denecek rakama rotasyon oyuncusu olarak getirdiği Miguel Crespo'da takımı sırtlayan isim oldu. Pereira ayrıca yıllarca Fenerbahçe kadrosunda olmasına rağmen adeta kulübeye demir atan Ferdi Kadıoğlu ile her sene düşük ücretlerle kiralandığında 'Kurtulduk' diye sevinilen Miha Zajc'ı da takımın en önemli oyuncuları haline getirerek değerlerinin katlanmasını sağladı.

3Bu başarı ne Ali Koça ne de İsmail Kartala yazar Fenerbahçe paraya boğulacak tam 43 milyon euro...

İlk geldiği günlerde, daha oynamadan "Türkiye'ye gelmiş geçmiş en kötü futbolcu", "Maldonado'dan bile kötü" yakıştırmaları yapılan Craspo aradan geçen süre içinde mücadelesi ve savaşçı yapısıyla takımın en sevilen oyuncuları arasına adını yazdırdı.

4CRESPO 10 MİLYON EURO

CRESPO 10 MİLYON EURO!

İsmail Kartal’ın da değişmezi olan genç yıldız, görev verilen 15 maçın 13’ünde ilk 11 çıktı Hatay karşısında 12,31 km, Kasımpaşa karşısında 12.6 km ile takımın en çok koşan ismi olurken, Trabzonspor karşısında da 13.1 km koşarak gene alkışlık bir performans ortaya koydu. Trabzonspor maçında en çok ikili mücadele kazan ve en çok top kapan, yüzde 93.3 isabetli pasla oynayan Crespo'nun değeri 10 milyon Euro'ya yaklaştı.

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6ZAJC 5 MİLYON EUROYA KADAR ÇIKTI

ZAJC 5 MİLYON EURO'YA KADAR ÇIKTI

2018-19 sezonunun devre arasında geldiği Fenerbahçe'de çalıştığı hiçir teknik adamın gözüne girmeyi başaramayan, 2019-20 sezonunda sadece 1 maçta ilk 11 çıkan, oynadığı 10 maçta 354 dakika süre alabilen Zajc ertesi yıl Empoli'ye kiralanınca 'Kurtulduk' diye düşünülmüş, takıma geri dönmesi üzüntü yaratmıştı.

7Bu başarı ne Ali Koça ne de İsmail Kartala yazar Fenerbahçe paraya boğulacak tam 43 milyon euro...

Vitor Pereira'nın Topuk Yaylası kampında yeniden keşfettiği Slovenyalı yıldız, bu sezon 22 maçta CD 1.361 dakika forma giydi, yüzde 88 pas istatistiği ve attığı 6 golle beğeni topladı. Zajc, Trabzon maçında da 12.99 km koşarak alkış aldı.

8FERDİ KADIOĞLU EN AZ 8 MİLYON EURO

FERDİ KADIOĞLU EN AZ 8 MİLYON EURO!

Vitor Pereira Ferdi Kadıoğlu'nu da tıpkı Miha Zajc gibi Topuk Yaylası kampında keşfetti. Her maçta takımın jokeri olarak sahaya sürdüğü Ferdi de hocasını hiç mahçup etmedi ve o gittikten sonra da formunu geliştirerek, herkesin hayret dolu bakışları arasında sağ bek, sol bek. sol kanat, sağ kanat ve orta sahada oynayarak takımın değerli bir yıldız oyuncusu oldu.

9Bu başarı ne Ali Koça ne de İsmail Kartala yazar Fenerbahçe paraya boğulacak tam 43 milyon euro...

Portekizli teknik direktörün Çin Ligi'nde izleyip transfer ettiği Kim Min-Jae bu sezon tam 34 maçta forma giydi. Partnerleri değişse de o hep stoperde takıma güven verdi.

10FENERBAHÇE İÇİN PEDRİNHO İDDİASI

FENERBAHÇE İÇİN PEDRİNHO İDDİASI

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ülke futbolundaki tüm dengeleri de alt üst etti. Başta Shakhtar ve Dinamo Kiev olmak üzere birçok takımda yer alan yabancı futbolcular sözleşmelerini feshetmek için harekete geçti.

11Bu başarı ne Ali Koça ne de İsmail Kartala yazar Fenerbahçe paraya boğulacak tam 43 milyon euro...

Fenerbahçe, Shakhtar'dan ayrılmak için düğmeye basan Pedro Victor Delmino yani bilinen adıyla Pedrinho için atağa kalktı. Takvim'in haberine göre; Sarı-Lacivertliler'in 23 yaşındaki kanat oyuncusunun menajeri Giuliano Bertolucci ile temasa geçtiği öğrenildi.

12Bu başarı ne Ali Koça ne de İsmail Kartala yazar Fenerbahçe paraya boğulacak tam 43 milyon euro...

Shakhtar'ın sezon başında 18 milyon Euro ödeyerek Benfica'dan transfer ettiği Pedrinho'nun kulüp yetkilileri ile görüştüğü ve ayrılık talebini ilettiği belirlendi.

13Bu başarı ne Ali Koça ne de İsmail Kartala yazar Fenerbahçe paraya boğulacak tam 43 milyon euro...

FIFA'nın yaptığı son açıklamaya göre sözleşmesini sezon sonuna kadar dondurma hakkı kazanan Sambacı'nın bir daha Ukrayna'ya dönmek istemediği ve sözleşmesini feshetme kararı aldığı ifade edildi. Brezilya U23 takımının formasını 14 kez giyen ve 3 gol atan genç yıldız bu sezon Shakhtar'da 19 resmi maça çıktı.

14Bu başarı ne Ali Koça ne de İsmail Kartala yazar Fenerbahçe paraya boğulacak tam 43 milyon euro...

4 gol ve 3 asistlik performans sergileyen Pedrinho'nun Transfermarkt'a göre değeri 17 milyon Euro. Sambacı'nın durumunu birçok kulübün takip ettiği ve teklif hazırlığı yaptığı da belirtiliyor.

15Bu başarı ne Ali Koça ne de İsmail Kartala yazar Fenerbahçe paraya boğulacak tam 43 milyon euro...

Fenerbahçe yönetimi bu nedenle elini çabuk tutmak istiyor. Sarı-Lacivertliler kısa süre içinde teklifini iletecek.

16Bu başarı ne Ali Koça ne de İsmail Kartala yazar Fenerbahçe paraya boğulacak tam 43 milyon euro...

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