Bu ayna bakana öğüt veriyor! Diyarbakır müzesi dolup taşıyor

Aynaya, folklorik anlamda mezar kültüründe de çokça rastladıklarını aktaran Gizligöl, konuşmasına şöyle devam etti:
“İnsanlar, ayna ile birlikte gömülüyorlar. Hem atasözlerinde, hem de deyimlerde ayna kelimesine çokça rastlıyoruz. 'Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz' sözü, 'kendisini dev aynasında görmek' gibi çok fazla deyim ve atasözü vardır. Ayna kimi zaman iyiliğe işaret etmiş, kırık bir ayna kötülüğe işaret etmiş. Buradaki aynamızda da, 6 önemli söz var. 6 da birey resmedilmiş. Bu sözler, Hz. Ali'ye atfedilmiş. Diyarbakır Müzesi envanterinde de, çokça da aynada var. En önemlisini tematik sergi salonunda bulunan alt kattaki İslami eserler bölümünde ziyaretçilerimiz gelip görebilirler.”