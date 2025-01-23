Bu ayna bakana öğüt veriyor! Diyarbakır müzesi dolup taşıyor

“İran kökenli bir hanedanlığa ait saraydan gelme ihtimali yüksek”

Vitrindeki aynanın İran üzerinden müzeye geldiğini tahmin ettiklerini kaydeden Gizligöl, “Çünkü hem sözler, hem de aynanın üzerindeki figürlere baktığımızda İran kökenli olduğunu, dolayısıyla Kaçar Hanedanlığı dediğimiz İran kökenli bir hanedanlığına ait bir saraydan gelme ihtimali yüksek. Buna benzer aynalar aynı zamanda kadınların çeyizlerine de konuluyor. Çünkü kadın, evlendiği zaman eşinin ailesine, ya da evine gittiği zaman ailesi ona o ayna üzerine özlü sözler nakşeder. Çünkü hayatında onu motive edecek bazı sözlere ihtiyaç duyabilir o kadın. O dönemler, hem Anadolu'da, İran'da ve Mezopotamya'da kadınların çeyizlerine ayna bırakırlardı” diye konuştu.