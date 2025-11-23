Bu ağacın yaprağı da yağı da kazandırıyor! Ormanda kendiliğinden yetişiyor: Litresi bin lira

3

'HALA ÖNEMLİ BİR DOĞAL GELİR KAYNAĞI'



Çocukluğundan beri defne yağı üreten 61 yaşındaki Mehmet Yurdan, "Yağmurun yetersizliği hem defne ağaçlarını hem de diğer tarım ürünlerini etkiledi. Normalde her yıl birçok evin önünde kazanlar kaynar, defne yaprağından sabun ve yağ üretilirdi. Bu yıl sıcak hava ve verimin düşük olması nedeniyle o eski hareketlilik yok. Defne yağı özellikle bölgede çok sevilen bir ürün; doğal olması, güzel kokusu ve cildi yumuşatması nedeniyle herkes tarafından tercih ediliyor. Bu yıl üretim az olsa da defne, Hatay'da hala önemli bir doğal gelir kaynağı olarak değerini koruyor" dedi.