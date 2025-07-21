Boş tarlada tutmaz diye ekti, gelir kapısı oldu! Hasat başladı, köylüler 1 günde tonlarca üretiyor

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Enginar üretimiyle hem üretim desenini çeşitlendirdiklerini hem de üreticileri yeni gelir kapısı açtıklarını belirten Baydar, "Bu projeleri çiftçi ve ülkemizin menfaati için yapıyoruz. Biz bu yıl ilçelerimizde tarım arazilerinin etkin kullanımı kapsamında 9 proje yürütüyoruz. Bunlardan biri de enginar üretiminin artırılması projesi. Muğla'da 350 dekar alanda 420 tonluk bir üretime kavuştuk." dedi.