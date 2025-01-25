Bolu'daki otel faciası sonrası öncelik değişti! Tatilciler artık bunu soruyor

'MİSAFİRLERİMİZ ÖNCELİKLE GÜVENLİĞİ SORUYOR'

Uludağ'da otel yöneticisi Harbi Türk, Kartalkaya'da yaşanan olayın ardından tatilcilerin artık otellerin ve tur şirketlerinin sosyal medya hesaplarındaki yorumlarda yemek çeşitliliğine ve eğlenceye değil, güvenliğini sorup sorguladığını söyledi. "Bolu'da yaşanan olay çok üzücü, büyük bir felakettir ve orada vefat edenler şehittir. Onlara Allah'tan rahmet diliyorum" diyen Harbi Türk, "Uludağ, kurumları en çok işleyen bir bölgedir. Jandarması, itfaiyesi ve milli parkları bir ahenkle işliyor. Alan başkanının gelmesiyle zaten o ahenk sürüyor. Özellikle güvenlik önlemleri bakımından ülkede en iyi işleyen, en iyi çarkı dönen bir yerdir Uludağ. Burada her 3 ayda bir güvenlik toplantıları yapılır. Otellerin hem turizm işletme belgeleri hem de güvenlik önlemleri kontrollerden geçer. Ayrıca otellerdeki denetimler devam ediyor. Otelimize gelen misafirler, önceden yemek ve otel yorumlarına bakardı. Şimdi telefonla rezervasyon için arayan ve direkt otele gelen misafirlerimiz, bize otelin güvenliğini soruyorlar" dedi.