Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otel yangını! 66 ölü, 51 kişi yaralı
Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi’nde 12 katlı ahşap bir otelde çıkan yangında alevler kısa sürede tüm binayı sardı. Bakan Yerlikaya, yangında can kaybının 66'ya, yaralı sayısının 51'e yükseldiğini açıkladı. Otelden tahliye edilen tatilciler, merkezde bulunan 4 otele yerleştirilirken, Bolu ve Gerede’den gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangın söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan otelle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 6 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini duyurup 5 kişilik de bilirkişi heyeti oluşturulduğunu açıkladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, olayla ilgili 4 başmüfettişin görevlendirildiğini dile getirdi. Kültür ve Turizm, Sağlık ve İçişleri Bakanı bölgeye gidiyor.
• 21 Ocak 2025 - 13:20 • Son Güncelleme:
• 21 Ocak 2025 - 13:20 • Son Güncelleme: