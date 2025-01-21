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GündemBolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otel yangını! 66 ölü, 51 kişi yaralı
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Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otel yangını! 66 ölü, 51 kişi yaralı

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi’nde 12 katlı ahşap bir otelde çıkan yangında alevler kısa sürede tüm binayı sardı. Bakan Yerlikaya, yangında can kaybının 66'ya, yaralı sayısının 51'e yükseldiğini açıkladı. Otelden tahliye edilen tatilciler, merkezde bulunan 4 otele yerleştirilirken, Bolu ve Gerede’den gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangın söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan otelle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 6 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini duyurup 5 kişilik de bilirkişi heyeti oluşturulduğunu açıkladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, olayla ilgili 4 başmüfettişin görevlendirildiğini dile getirdi. Kültür ve Turizm, Sağlık ve İçişleri Bakanı bölgeye gidiyor.

• 21 Ocak 2025 - 13:20 • Son Güncelleme:
• 21 Ocak 2025 - 13:20 • Son Güncelleme:
1Boluda Kartalkaya Kayak Merkezinde otel yangını 66 ölü, 51 kişi yaralı

Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya’da bir otelde saat 03.30 sıralarında yangın çıktı. 12 katlı ahşap otelde restoran bölümünde başladığı belirlenen yangında alevler hızla yayıldı. Sömestir tatili nedeniyle doluluk oranının yüzde 80-90 oranında olduğu belirtilen, 237 kişinin konakladığı otelde alevlerin fark edilmesiyle 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verilirken, personel de konukların tahliye edilmesi için zamana karşı mücadele başlattı. Can pazarının yaşandığı yangında uykularından fırlayan tatilciler hızla oteli tahliye etmeye başladı.

2Boluda Kartalkaya Kayak Merkezinde otel yangını 66 ölü, 51 kişi yaralı

İhbar üzerine Bolu ve Gerede belediyelerinden çok sayıda itfaiye ekibi ile polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaklaşık 40-45 dakika içerisinde olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Ancak binanın ahşap yapı olması nedeniyle alevler kısa sürede tüm oteli sardı.

3ERDOĞANDAN TAZİYE MESAJI

ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde meydana gelen yangında yaşamını yitiren vatandaşlar için başsağlığı mesajı yayımladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:"Bolu Kartalkaya’da bulunan bir otelde meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet niyaz ediyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.Bizim de ilk andan beri ilgili kurumlarımız vasıtasıyla yakından takip ettiğimiz ve soruşturmaların derhâl başlatıldığı bu elim hadiseden etkilenen tüm kardeşlerime ve Bolu’muza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

4ÇOK ÜZÜCÜ BİR ANDI

'ÇOK ÜZÜCÜ BİR ANDI'

Yangın faciasına ilişkin konuşan bir otel çalışanı, "Gece saat 3 civarı falandı. Çığlık sesleri geliyordu dışarıdan. Yardıma koştuk. İnsanlara yardım etmeye çalıştık elimizden geldiğince. Kim neye muhtaçsa götürmeye çalıştık. Camlardaki insanları gördüm çok üzücü bir andı benim için. Panik atak geçiren oldu, atlayan oldu" ifadelerini kullandı.

5OTEL ÇALIŞANI: YANGIN MERDİVENİ VAR AMA...

OTEL ÇALIŞANI: YANGIN MERDİVENİ VAR AMA...

Diğer otel çalışanı ise, "Herkes camdan atlıyordu. Yaşlılar gençler atladı. Bir babanın kucağındaki çocuğu vefat etmişti. Fazlasıyla ihmal var. Yangın merdiveni var ama otelin içinde, çok saçma bir yapısı var. Ve ful ahşaptan yapılmış. Küçük bir alevden yayıldı. Restorandan başladı. Otelin kendine ait bir itfaiye ve ambulans aracının olmaması çok farklı bir konu. Böyle kapsamlı bir otel. Yüzde yüz doluydu otel" diye konuştu.

69-10UNCU KATLARDAN ATLAYANLAR OLMUŞ

"9-10'UNCU KATLARDAN ATLAYANLAR OLMUŞ"

Bolu'da yangın faciasının yaşandığı Kartalkaya'daki otel personeli Hıdır Yeşiş, yangın sonrası yaşananları anlattı. Yeşiş, "Personel kalma yerimiz 2'nci kattaydı. Saat 03.30 civarında arkadaşlarımız kapıları sert bir şekilde çaldı ve 'Yangın var' dediler. Biz de dışarıya çıktık. Biz de diğer kapıları falan çaldık. Sonra dışarıya çıktık. Sanırım 4'üncü kattan 5'inci kata doğru alev alıyordu. Daha sonra uzaklaştık. Daha sonra bağırmalar devam etti. 'İtfaiye yok mu?' diye bağıranlar, rüzgarın estiği yöne doğru nefes almaya çalışanlar, o şekildeydi. Camdan atlayanları görmedim de bizim hemşiremiz vardı. 9-10'uncu katlardan atlayanlar olmuş. 4-5'inci katlardan çarşafla kendini sarkıtanlar vardı, orada 4-5 kişi vardı. Ben de yan tarafa geldim. Ben de 8'inci kata ip attım. 13-15 kişiyi kurtardık. Oraya gelenler iple ya da atlayarak aşağıya indiler. Daha sonra rüzgar da çoktu oradan uzaklaştık" diye konuştu.

7‘YANGIN YAĞMURLAMA TESİSATI YOK’

‘YANGIN YAĞMURLAMA TESİSATI YOK’

Konuyla ilgili CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulunan Yangın Güvenliği Uzmanı Esat Ersoy şu ifadeleri kullandı: “Binada yangın yağmurlama tesisatı yok. Yangın çıkınca otomatik su püskürten yangın yağmurlama tesisatı diyoruz. Bu tesisat olmadığı için yangın birkaç kata yayılır. Birkaç kat tamamen dumanla dolar. Bu tesisat olmadığı için yapabilecek hiçbir şey yok. Binanın yangın yağmurlama tesisatı olmalıydı.” Üsküdar Üniv. Öğretim Üyesi Dr. Hacer Kayhan’ın açıklamaları şu şekilde: “Belediye Başkanının ölü sayısının artabileceği yönünde açıklamaları vardı, benim de kanaatim o yöndeydi. Böyle bir yangının sonucu varsa sebeplerine bakmak lazım. Ne oldu? Son 3 aya baktığımız zaman ortalama 10 kişi hayatını kaybediyor. Türkiye verilerine göre günde 5 kişi iş kazalarından hayatını kaybediyor. Bu bir iş kazası değil. Bir iş yerinden meydana geldiği için iş yeri kazası kategorisine sokabiliriz.

8Boluda Kartalkaya Kayak Merkezinde otel yangını 66 ölü, 51 kişi yaralı

İki tedbir vardır. Can güvenliği perspektifinde baktığımızda önleyici ya da sınırlandırıcı. Yangını nasıl öneyeceksin? Milyon tane neden sayabiliriz. Yanmaz malzeme kullanımı bir sürü yolu var. İkincisi ve daha önemlisi Türkiye’de yüzde 98’i risk analizi yapılarak önlenebilirdir. Yüzde 2’si acil durum. Önlenemez kazalar dediğimiz acil durumu iyi yönetemezsen bu durumlara gidiyoruz.

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OTELİN İÇİ GÖRÜNTÜLENDİ

Olay yerinden bilgileri aktaran CNN Türk muhabiri Merve Tokaz, 10 kişiye mezar olan otelin içinden yayın yaptı. Otel için 'Her an çökebilir' uyarısı yapıldığını belirten Merve Tokaz, yangının başladığı noktaya ulaşmaya çalıştı. "Yangın hala devam ediyor." diyen Merve Tokaz, "257 personelle yangına müdahale sürüyor. Otel oldukça yüksek bir noktada. Rüzgardan dolayı alevler durmuyor. Otelin çatı katında alevlerle mücadele sürüyor." dedi. Otelin girişinin tanınmaz hale geldiğini belirten Tokaz, "Giriş bölümünün hemen üstünden itibaren odalar bulunuyor. Otelde bir kot farkı var." ifadelerini kullandı.

10TEK SAĞLAM YER YOK

TEK SAĞLAM YER YOK

"Otelin şu an içini gösteriyorum." diyen Tokaz, "İçerisi tanınmaz bir halde. İçerde alevleri görüyorsunuz. Burası tam otelin lobi bölümü. İçerde tek bir sağlam yer kalmamış durumda." şeklinde konuştu. Tokaz, "Tavandaki avize de çökmüş durumda. Yerlerde de hala yoğun bir şekilde alevlerin etkisini görüyoruz. Otelden düşen parçaların sesleri de zaman zaman geliyor." dedi.

11AHŞAP OTEL SÖNDÜRÜLEMİYOR

AHŞAP OTEL SÖNDÜRÜLEMİYOR

Otelin durumuna dikkat çeken Tokaz "Otelin içi tamamen ahşap durumda. Koltukların bile ahşap olduğu belirtiliyor. İçerideki her malzemenin ahşap olduğu görülüyor." ifadelerini kullandı.

12Boluda Kartalkaya Kayak Merkezinde otel yangını 66 ölü, 51 kişi yaralı

Tokaz, oteldeki yangının henüz kontrol altına alınamamasının nedeninin otelin ahşap olmasından kaynaklı olduğunu söyledi. Tokaz, yangında rüzgarın da etkisinin büyük olduğunu belirtti.

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BAKAN YERLİKAYA: 66 CANIMIZI YİTİRDİK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Maalesef vefat edenlerin sayısı 66’ya yaralı sayısı 51'e yükselmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" mesajını paylaştı.

14Boluda Kartalkaya Kayak Merkezinde otel yangını 66 ölü, 51 kişi yaralı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bolu'da yanan otelle ilgili sosyal medya hesabından son bilgileri paylaştı: Bugün saat 03:27’de Kartalkaya Kayak Merkezinde bulunan bir otelde yangın çıktığı ihbarı alınmış, yangına çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından 267 personelle müdahale edilmiş ve müdahaleye devam edilmektedir. İlk belirlemelere göre maalesef 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 31 vatandaşımız ise yaralanmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

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ÖLÜMDEN ÇARŞAFLA KURTULMAYA ÇALIŞTI

Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, bir kişinin yangından kurtulmak için çarşafları birbirine bağlayarak aşağı atladığı görüldü.

16Boluda Kartalkaya Kayak Merkezinde otel yangını 66 ölü, 51 kişi yaralı

Ayrıca aynı binanın başka bir penceresinden sarkıtılmış çarşaflar da dikkat çekti. Yine görüntülerde, mahsur kalan vatandaşların "Nereden çıkacağız?", "İnemiyorum", "Yardım edin" diyerek korku içinde yardım istedikleri de duyuldu.

176 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

6 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bolu'daki yangın faciası ile ilgili 6 cumhuriyet başsavcısının görevlendirildiğini ve 5 kişilik bilirkişi heyetinin oluşturulduğunu duyurdu. Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:Bolu Kartalkaya'daki bir otelde çıkan yangın hepimizi derinden üzmüştür. Yangınla ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 6 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Ayrıca 5 kişilik bilirkişi heyeti oluşturulmuştur. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum.

184 BAŞMÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

4 BAŞMÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kartalkaya'daki yangın faciası ile ilgili 3 başmüfettişin görevlendirildiğini duyurdu. Işıkhan, mesajında şu ifadeleri kullandı:Bolu’da Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki yaşanan elim olayı araştırmak üzere 4 Başmüfettiş görevlendirilmiştir. Müfettişlerimiz gerekli incelemeleri yapacaktır.

19BELEDİYE BAŞKANINDAN İLK AÇIKLAMA

BELEDİYE BAŞKANI'NDAN İLK AÇIKLAMA

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kartalaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangına ilişkin son durumu aktardı.Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, soğutma çalışmalarının devam ettiğini ifade ederek, "Bir yandan da itfaiye, UMKE ve AFAD ekipleri içeriye gidiyorlar, katlara çıkıyorlar. Yaralı varsa acil şekilde çıkartmaya gayret ediyorlar. Kurtarmaya ağırlık verildiği için bazı kısımlarda korkutulmayacak ölçüde zaman zaman alev alan küçük bölümler oluyor. Yarım saat öncesinde girilmeyen bölüm vardı. Şuanda kaldı mı bilmiyorum, ben sizinle yarım saat önceki bilgiyi paylaşıyorum. Hızlı bir şekilde neredeyse tüm katlara girildi diyebilirim" dedi.

20YANGIN MERDİVENİ VAR MIYDI, FISKİYE SİSTEMİ VAR MIYDI BİZ BUNLARI BİLEMİYORUZ

"YANGIN MERDİVENİ VAR MIYDI, FISKİYE SİSTEMİ VAR MIYDI BİZ BUNLARI BİLEMİYORUZ"

Otelde 234 kişinin konakladığı bilgisini veren Özcan, "Gece personeli sayısını da çıkartmaya çalışıyorlar. İtfaiyenin verdiği ilk bilgi de, yangının restoranın mutfak kısmından başladığı değerlendirildiği yönündeydi. Yangın merdiveni var mıydı, fıskiye sistemi var mıydı, biz bunları bilemiyoruz çünkü burası Bolu merkeze 45 kilometre uzaklıkta Milli Parklar'a ait bir alan. Buradaki otellerin ruhsatlarını belediye olarak biz vermediğimiz için ne var ne yok, nasıl bir önlem alınmış bu konuda maalesef bilgi sahibi değiliz. Burası ulaşılması güç bir bölge. En yakın itfaiye buraya 45 dakikada ulaşabiliyor. Burası zannediyorum 1997 yılında Turizm Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış. Bizim kayıtlarımızda herhangi bir bilgisi yok. Burası planlı sahamızda ya da belediye sınırımızda da değil" ifadelerini kullandı.

21TAHLİYELER SÜRÜYOR

TAHLİYELER SÜRÜYOR

Binadan tahliye edilenler geçici olarak bölgede bulunan diğer otellere yerleştirilirken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile ilerleyen saatlerde alt katlardaki yangının söndürüldüğü belirtildi. Üst katlardaki yangına müdahale devam ederken, alevlerin ağaçlık alanlara da sıçramaması için yoğun çaba sarf ediliyor.Bu arada üst katlarda mahsur kalan tatilci olabileceği, can kaybının artmasından endişe edildiği bildirildi.

22SAHRA HASTANESİ KURULDU

SAHRA HASTANESİ KURULDU

Yangına müdahale sürerken, bölgeye sahra hastanesi kuruldu. Yaralıların tedavileri kurulan sahra hastanesinde yapılıyor. Bazı tatilciler de Kartalkaya'dan ayrılıyor. Ailesiyle yola çıkan bir tatilci, "Biz farklı bir oteldeydik. Yangını gördük. Ben ilk başta kavga oluyor zannettim, dumanları görünce yangın olduğunu anladım. Camdan atlayanları da gördük. Ondan sonra da hemen aşağı indik" dedi.