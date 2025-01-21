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GündemBolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otel yangını! 10 ölü, 32 yaralı
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Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otel yangını! 10 ölü, 32 yaralı

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi’nde 12 katlı ahşap bir otelde çıkan yangında alevler kısa sürede tüm binayı sardı. Bakan Yerlikaya, yangında can kaybının 10'a, yaralı sayısının 32'ye yükseldiğini açıkladı. Otelden tahliye edilen tatilciler, merkezde bulunan 4 otele yerleştirilirken, Bolu ve Gerede’den gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangın söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan otelle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 6 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini duyurup 5 kişilik de bilirkişi heyeti oluşturulduğunu açıkladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, olayla ilgili 4 başmüfettişin görevlendirildiğini dile getirdi. Kültür ve Turizm, Sağlık ve İçişleri Bakanı bölgeye gidiyor.

• 21 Ocak 2025 - 07:09 • Son Güncelleme:
• 21 Ocak 2025 - 07:09 • Son Güncelleme:
1Boluda Kartalkaya Kayak Merkezinde otel yangını 10 ölü, 32 yaralı

Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya’da bir otelde saat 03.30 sıralarında yangın çıktı. 12 katlı ahşap otelde restoran bölümünde başladığı belirlenen yangında alevler hızla yayıldı. Sömestir tatili nedeniyle doluluk oranının yüzde 80-90 oranında olduğu belirtilen, 237 kişinin konakladığı otelde alevlerin fark edilmesiyle 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verilirken, personel de konukların tahliye edilmesi için zamana karşı mücadele başlattı. Can pazarının yaşandığı yangında uykularından fırlayan tatilciler hızla oteli tahliye etmeye başladı.

2Boluda Kartalkaya Kayak Merkezinde otel yangını 10 ölü, 32 yaralı

İhbar üzerine Bolu ve Gerede belediyelerinden çok sayıda itfaiye ekibi ile polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaklaşık 40-45 dakika içerisinde olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Ancak binanın ahşap yapı olması nedeniyle alevler kısa sürede tüm oteli sardı.

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CAN KAYBI 10'A YÜKSELDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Maalesef vefat edenlerin sayısı 10’a yaralı sayısı 32’ye yükselmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" mesajını paylaştı.

4Boluda Kartalkaya Kayak Merkezinde otel yangını 10 ölü, 32 yaralı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bolu'da yanan otelle ilgili sosyal medya hesabından son bilgileri paylaştı: Bugün saat 03:27’de Kartalkaya Kayak Merkezinde bulunan bir otelde yangın çıktığı ihbarı alınmış, yangına çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından 267 personelle müdahale edilmiş ve müdahaleye devam edilmektedir. İlk belirlemelere göre maalesef 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 31 vatandaşımız ise yaralanmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

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ÖLÜMDEN ÇARŞAFLA KURTULMAYA ÇALIŞTI

Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, bir kişinin yangından kurtulmak için çarşafları birbirine bağlayarak aşağı atladığı görüldü.

6Boluda Kartalkaya Kayak Merkezinde otel yangını 10 ölü, 32 yaralı

Ayrıca aynı binanın başka bir penceresinden sarkıtılmış çarşaflar da dikkat çekti. Yine görüntülerde, mahsur kalan vatandaşların "Nereden çıkacağız?", "İnemiyorum", "Yardım edin" diyerek korku içinde yardım istedikleri de duyuldu.

76 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

6 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bolu'daki yangın faciası ile ilgili 6 cumhuriyet başsavcısının görevlendirildiğini ve 5 kişilik bilirkişi heyetinin oluşturulduğunu duyurdu. Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:Bolu Kartalkaya'daki bir otelde çıkan yangın hepimizi derinden üzmüştür. Yangınla ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 6 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Ayrıca 5 kişilik bilirkişi heyeti oluşturulmuştur. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum.

84 BAŞMÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

4 BAŞMÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kartalkaya'daki yangın faciası ile ilgili 3 başmüfettişin görevlendirildiğini duyurdu. Işıkhan, mesajında şu ifadeleri kullandı:Bolu’da Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki yaşanan elim olayı araştırmak üzere 4 Başmüfettiş görevlendirilmiştir. Müfettişlerimiz gerekli incelemeleri yapacaktır.

9TAHLİYELER SÜRÜYOR

TAHLİYELER SÜRÜYOR

Binadan tahliye edilenler geçici olarak bölgede bulunan diğer otellere yerleştirilirken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile ilerleyen saatlerde alt katlardaki yangının söndürüldüğü belirtildi. Üst katlardaki yangına müdahale devam ederken, alevlerin ağaçlık alanlara da sıçramaması için yoğun çaba sarf ediliyor.Bu arada üst katlarda mahsur kalan tatilci olabileceği, can kaybının artmasından endişe edildiği bildirildi.

10SAHRA HASTANESİ KURULDU

SAHRA HASTANESİ KURULDU

Bolu’da Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bir otelde çıkan 10 kişinin yaşamını yitirdiği, 32 kişinin yaralandığı yangına müdahale sürerken, bölgeye sahra hastanesi kuruldu. Yaralıların tedavileri kurulan sahra hastanesinde yapılıyor.