Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otel yangını! 10 ölü, 32 yaralı

İhbar üzerine Bolu ve Gerede belediyelerinden çok sayıda itfaiye ekibi ile polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaklaşık 40-45 dakika içerisinde olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Ancak binanın ahşap yapı olması nedeniyle alevler kısa sürede tüm oteli sardı.