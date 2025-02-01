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Bolu'da çiftçilerden örnek hareket! Köylerinin masrafı için çalıştılar

Bolu'da imece usulüyle ekilen arazilerdeki harmandan elde edecek gelirle köyün ortak masrafları karşılanacak.

İHA
• 01 Şubat 2025 - 08:27 • Son Güncelleme:
İHA
• 01 Şubat 2025 - 08:27 • Son Güncelleme:
1Boluda çiftçilerden örnek hareket Köylerinin masrafı için çalıştılar

Mudurnu ilçesi Dolayüz köyünde çiftçiler, imece usulüyle köy tüzel kişiliğine ait 35 dönümlük tarlayı 10 traktörle sürüp arpa, buğday ve yulaf ekimi gerçekleştirdi.

2Boluda çiftçilerden örnek hareket Köylerinin masrafı için çalıştılar

Harman sonunda elde edilecek gelirle köyün ortak masrafları karşılanacak.

3Boluda çiftçilerden örnek hareket Köylerinin masrafı için çalıştılar

Dolayüz köyünün eski muhtarı Mehmet Özdemir, vatandaşların birlik içinde hareket ederek dayanışma örneği gösterdiğini belirterek, "Köyümüze ait tarlaları sürdük, ekimimizi yaptık.

4Boluda çiftçilerden örnek hareket Köylerinin masrafı için çalıştılar

Herkes birer çuval tahıl getirerek katkı sağladı. Harman sonunda elde ettiğimiz kazançla köyümüzün ihtiyaçlarını gidereceğiz" dedi.