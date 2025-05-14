Bolu'da 4 köyden 69 kişi hastanelik oldu: Sular inceleme altına alındı





Değerlendirmeler neticesinde aynı su kaynağından beslendiği tespit edilen Çamyayla, Örencik, Okçular ve Ilıcakınık köylerinde benzer şikayetlerle başvuran kişilerin de incelemeye dahil edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Şebeke suyu kaynaklarından numuneler alınmış olup bakiye klor ölçümleri yapılmakta ve laboratuvar analizleri sürdürülmektedir. Sağlık kuruluşlarına başvuran vatandaşlarımız tetkik ve tedavilerinin ardından taburcu edilmiş, bir vatandaşımız gözlem amacıyla hastaneye yatırılmış olup taburcu edilmesi planlanmaktadır."



Açıklamada, ilk laboratuvar sonuçlarının normal çıktığı belirtilerek, "Yeni numunelerin sonuçları takip edilmektedir. Konuya ilişkin tüm halk sağlığı tedbirleri alınmış olup, saha çalışmaları ve incelemeler titizlikle sürdürülmektedir." ifadesine yer verildi.