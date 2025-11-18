Bodrumlu esnaf dükkanına bulunan kitaplarıyla müşterilerini okumaya teşvik ediyor

5

İlçe sakinlerini ve tatilcileri okumaya teşvik ettiklerini ifade eden Yalçın, "İnsanlar kafeye geldiği zaman şaşırıyor, çok beğeniyor. Kitapları gören çoğu kişi 'Benim de evimde kitaplarım var, değerlendiremiyorum' diyor. Ben de 'Getirin burada değerlendirelim' diyorum. İnsanlara okuma sevgisini aşılamaya çalışıyorum. Şu anda beklediğim 200'e yakın gelecek kitabım var." diye konuştu.