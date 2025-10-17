Bodrum'da su krizi! Yeni karar açıklandı: Otellerdeki o uygulama kalktı

1

Bodrum'da son aylarda etkisini artıran kuraklık, turistik işletmeleri de su tasarrufu önlemleri almaya yöneltti. Otel yöneticileri, su israfını önlemek amacıyla havuzlardaki suyu muhafaza edip, düzenli bakım ve kimyasal dengeleme çalışmalarıyla sezon başına kadar koruyacaklarını belirtti. 48 otelin katkı verdiği projede turizmciler, tüm işletmelere su tasarrufu çağrısı yaptı. Bodrum'da 22 otelin su arıtma sistemi konusunda çalışmalarını tamamladığını belirten Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "Bodrum Otelciler Derneği ve Turizm Teknik Müdürleri Derneği Bodrum Şubesi ile 2 yıl önce bir çalışma yapmıştık. Havuz suyunu boşaltmadan gelecek yaza tekrardan kullanıyoruz. 48 otel bu projeye katkı sağladı. Yaşanan su sıkıntısının önüne geçebilmek için tekrar hayata geçireceğiz. Gelecek yaz için bu projeye destek olunmasını istiyoruz. Havuz suyunu boşaltmadan havuz içerisinde gerekli bakımları yaparak havuzdaki suyun gelecek yıl kullanımını sağlıyoruz. Dışarıdan su temini sağladık, bu sorunu otel müşterilerine yaşatmamaya çalıştık. Bunun yanı sıra 22 otel ise denizden su kullanımı konusunda çalışmalarını tamamladı. Bu su hem otelin kullanımı, hem de havuz suyunda kullanılmaktadır" diye konuştu.