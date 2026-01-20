Bodrum'da harekete geçildi! 10 yıl sonra yıkım başladı, milyonlarca lira ceza ödeyecekler

1

Edinilen bilgiye göre, Türkbükü Mahallesi'nde balıkçı barınağı yanına yaklaşık 10 yıl önce kaçak bir iskele inşa edildi. Ardından 6 adet yüzer iskele ile kaçak liman yapıldı. Yaklaşık 100 teknenin bağlandığı limanda büyük tekne başına yıllık ortalama 500 bin TL para alındığı öğrenilirken, şikayetin ardından 10 yıl sonra iskeleyle ilgili harekete geçildi.