Bodrum'da coğrafi işaretli mandalinanın hasadı başladı! Bahçede 10 markette 50 lira

Başta Bitez ve Ortakent mahallelerinde olmak üzere mandalinalar üreticiler tarafından bahçelerden toplanmaya başlandı. Aroması ve kokusuyla katma değer özelliğe sahip Bodrum mandalinası başta reçel, gazoz, lokum ve kolonyada olmak üzere birçok üründe kullanılıyor. Rekolte 2022 yılında 3 bin 500 ton olurken; geçen yıl 3 bin ton olan rekolte, bu yıl 3 bin tonun altına geriledi.