Bodrum'da coğrafi işaretli mandalinanın hasadı başladı! Bahçede 10 markette 50 lira
Muğla'nın dünyaca ünlü ilçesi Bodrum'da, coğrafi işaretli Bodrum mandalinasının hasadı başladı. Geçen yıla göre rekoltede düşüş yaşandığına dikkati çeken Bodrum Mandalin Hareketi öncüsü Erman Aras, "Bodrum mandalinası bahçede, bu yıl toptan kilosu 10 liradan satılıyor. Bu ürünü pazarda ya da İstanbul'da bir marketten almaya kalktığınızda fiyatı 50 liraya kadar çıkabiliyor" dedi.
Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)
• 03 Aralık 2024 - 10:52 • Son Güncelleme:
Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)
• 03 Aralık 2024 - 10:52 • Son Güncelleme: