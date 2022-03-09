Böbrek taşını engelliyor, diyabete iyi geliyor! Kalp için doğal şifa, yüzde 71...
Kan basıncını yüzde 71 düşürüyor, serbest radikallerin vücuda verdiği zararı önleye birçok farklı antioksidan içeriyor. Potasyum, magnezyum ve bakır açısından çok zengin, diyabete iyi geliyor, kan şekeri seviyelerini düşürüyor. Böbrekleri ve idrar yolunda ortaya çıkan taşları engelliyor, kalp sağlığının korunmasına yardımcı oluyor. Kalp çevresindeki toplam kolesterol trigliserit düzeylerini ve LDL (kötü) kolesterolün de düşürüyor, suyu her derde deva...
Hindistan cevizi suyu, birçok besin değerini bir arada bulunduruyor. Üstelik lezzetli tadı ve sağlık açısından faydalı içeriği ile oldukça ferahlatıcı bir içerik olarak kolaylıkla tüketilebiliyor. düşük şeker içeriği, ferahlatıcı tadı ile oldukça sevilen bu tropik meyvenin suyunu beslenmenize ekleyebilirsiniz. yüzde 95'i su olan Hindistan cevizinin içerisindeki su, aynı zamanda oldukça besleyicidir. Yaklaşık 5-7 ay arasında gelişmiş fakat olgunlaşmamış Hindistan cevizi suyu, olgun Hindistan cevizi suyundan daha fazla suya sahiptir ve daha fazla besleyici içeriğe sahiptir. İşte o yararlar…
ANTİOKSİDAN ÖZELLİKLER
Hindistan cevizi suyu, serbest radikallerin vücuda verdiği zararı önlemeyi sağlayan birçok farklı antioksidan içerir. Serbest radikaller, kendi metabolizma süreciniz sırasında hücrelerde üretilen kararsız moleküllerdir. Stres veya yaralanmaya tepki olarak serbest radikallerin üretimi artar. Bu serbest radikalleri nötralize edebilen yiyecek ve içeceklerin alımı bu artışı engeller. Hindistan cevizi suyu da tam da bu etkisiyle oldukça faydalıdır.
ZENGİN BESLEYİCİ İÇERİK
Hindistan cevizi suyunun düşük kalorisinin yanı sıra potasyum, magnezyum ve bakır açısından zengin olması, vücudun düzgün çalışmasına da olanak tanıyor. Bir porsiyon Hindistan cevizi suyu günlük potasyum ihtiyacının yüzde 13'ünü, magnezyum ihtiyacının yüzde 14'ünü ve bakır ihtiyacının yüzde 11'ini karşılar.
KAN ŞEKERİ SEVİYESİNİ DÜŞÜRÜR
Araştırmalar, Hindistan cevizi suyunun diyabetik hayvanlarda kan şekeri seviyelerini düşürebileceğini ve diğer sağlık belirtilerinde de iyileşme sağlayabileceğini gösterdi. Hindistan cevizi suyu ile tedavi edilen diyabetik farelerde yapılan bir çalışmanın sonunda, daha iyi kan şekeri seviyelerine ulaştıkları gözlemlendi.
BÖBREK TAŞLARINI ÖNLÜYOR
Daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulsa da, Hindistan cevizi suyunun kristalleşmelerle hasar gören böbrekleri ve idrar yolunda ortaya çıkan taşları engellediği tespit edildi. Üstelik idrarda oluşan kristallerin de sayısında azalma fark edildi. Kalsiyum, oksalat ve diğer bileşikler idrar kristaller oluşturmak üzere bir araya gelerek böbrek taşlarını oluşturur. Bunu engellemek için Hindistan cevizi suyu tüketebilirsiniz.
KALP SAĞLIĞINI İYİLEŞTİRİR
Kalsiyum, potasyum ve magnezyum içeriği, kalp sağlığının korunmasına yardımcı olur. 2006'da yapılan bir araştırma, Hindistan cevizi suyu verilen farelerin kalp krizi geçirme riskinin daha az olduğunu tespit etti. Kalp çevresindeki toplam kolesterol trigliserit düzeylerini ve LDL (kötü) kolesterolün de düştüğü gözlemlendi.
EGZERSİZ SONRASI İYİ BİR İÇECEK
Hindistan cevizi suyu potasyum bakımından yüksek bir içeriğe sahiptir. Bu nedenle elektrolit düzenlemesi için oldukça etkilidir. Bazı acil durumlarda susuzluğu gidermek için de kullanıldığı durumlar olmuştur.
KAN BASINCINI DÜŞÜRÜR
Yüksek potasyum içeriği, ayrıca kardiyovasküler hastalık riskini azalttığı ve kan basıncını düşürdüğü için oldukça etkilidir. 2005 yılında yapılan bir araştırma sonucunda deneklere iki hafta boyunca verilen hindistan cevizi suyunun sistolik kan basıncını %71 düşürdüğü tespit edildi. Diyastolik kan basıncını ise %29 daha düşük seyrettiği fark edildi.Hindistan cevizi suyunun birçok çekici özelliği olmasına rağmen "su yerine" kullanılmamalıdır. (Sabah)