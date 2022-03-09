Böbrek taşını engelliyor, diyabete iyi geliyor! Kalp için doğal şifa, yüzde 71...

Hindistan cevizi suyu, birçok besin değerini bir arada bulunduruyor. Üstelik lezzetli tadı ve sağlık açısından faydalı içeriği ile oldukça ferahlatıcı bir içerik olarak kolaylıkla tüketilebiliyor. düşük şeker içeriği, ferahlatıcı tadı ile oldukça sevilen bu tropik meyvenin suyunu beslenmenize ekleyebilirsiniz. yüzde 95'i su olan Hindistan cevizinin içerisindeki su, aynı zamanda oldukça besleyicidir. Yaklaşık 5-7 ay arasında gelişmiş fakat olgunlaşmamış Hindistan cevizi suyu, olgun Hindistan cevizi suyundan daha fazla suya sahiptir ve daha fazla besleyici içeriğe sahiptir. İşte o yararlar…