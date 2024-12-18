Bitmesi 8 ay sürüyor! Tarihi Sivas halısının yapımına başlandı

“El dokuma ürünlerinde fiyatların ucu açıktır”

Bu halıların özel üretimler olduğunu belirten Dönmez, “Biz kurum olarak tekrar yapmaya başladık. Çok güzel sonuçlar alıyoruz. İlerleme kaydettik. Ebadı küçük olan halımızı bir aksilik olmadığı takdirde 8 ayda tamamlayacağız. Diğer halımız, salon halısı. Yeni başladık, bitimi bir yılı bulacak. Sivas halısını, Hereke halıdan ayıran bir diğer özellikse Sivas halısı 3 atkıyla, Hereke halısının ise 2 atkıyla yapılmasıdır. Halıların kalitesini anlamak için arkasını çevirip iskeletinden ilmek ilmek sayılabilir. Halıda en ufak hata varsa karşıdan bakıldığında kendisini gösterir. Kurumumuzda üniversite mezunu ve kurslardan da yetişmiş usta öğretici arkadaşlarımız var. Gerçekten seven ve yapmak isteyen arkadaşlarımızı da değerlendiriyoruz çünkü bizden sonra da bu değerin yaşatılması gerekiyor” şeklinde konuştu.