Bitlis'te üretiliyor, bölgede tek! 36 ülkeye ihraç ediliyor

Bitlis Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) kurulan bu fabrikada üretilen yedek parçalar dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor. Filtre üretimi hakkında bilgiler veren Fabrikanın Satış ve Pazarlama Sorumlusu Esra Marhan, “Başta otomotiv olmak üzere aynı zamanda en son teknoloji ile donatılmış tesisimizde en kaliteli filtreyi üretmeyi daimi görev edindik