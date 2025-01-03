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Bitlis'te ‘Annemle Kütüphanedeyim' projesi başladı

Bitlis Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce hayata geçirilen ‘Annemle Kütüphanedeyim’ projesi start aldı.

İHA
• 03 Ocak 2025 - 08:55 • Son Güncelleme:
İHA
• 03 Ocak 2025 - 08:55 • Son Güncelleme:
1Bitliste ‘Annemle Kütüphanedeyim projesi başladı

Ebeveyn yoksunluğu yaşayan ve sosyal ekonomik destek modelinden faydalanan ailelerin hayata tutunma düzeyini arttırmayı amaçlayan projede anne ve çocuklara kütüphane tanıtıldı.

2Bitliste ‘Annemle Kütüphanedeyim projesi başladı

Bebek ve Çocuk Kütüphanesini ilk kez ziyaret eden anne ve çocuklara görevliler tarafından annelerle ilk yardım ve aile danışmanlığı eğitimi, çocuklarla da zeka oyunları ile kitap okuma etkinliği yapıldı.

3Bitliste ‘Annemle Kütüphanedeyim projesi başladı

Bitlis'te yapılan etkinliğe katılan çocuklara ilk kitapları verildi.

4Bitliste ‘Annemle Kütüphanedeyim projesi başladı

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya da, eşi Özlem Karakaya ve Vali Yardımcısı Kübra Sivaslıoğlu ile birlikte programa katılarak annelerle bir araya geldi.

5Bitliste ‘Annemle Kütüphanedeyim projesi başladı

Vali Karakaya'nın eşi Özlem Karakaya programa katılan anne ve çocuklarla yakından ilgilenerek, projenin hayata geçirilmesinin anne ve çocuklar için çok önemli olduğunu vurguladı.