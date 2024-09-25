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GündemBitlis'te 36 ülkeye otomotiv yedek parçası ihraç ediliyor: Bölgesinde tek faaliyet gösteriyor
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Bitlis'te 36 ülkeye otomotiv yedek parçası ihraç ediliyor: Bölgesinde tek faaliyet gösteriyor

Bitlis'te otomotiv sektörü ve ağır sanayi için üretilen filtreler 36 ülkeye ihraç ediliyor.

İHA
• 25 Eylül 2024 - 09:18 • Son Güncelleme:
İHA
• 25 Eylül 2024 - 09:18 • Son Güncelleme:
1Bitliste 36 ülkeye otomotiv yedek parçası ihraç ediliyor: Bölgesinde tek faaliyet gösteriyor

Devlet teşviki ile fabrikada üretilen filtreler iç piyasanın yanı sıra dünya pazarında da alıcı buluyor. Araçlar için hava, yağ, yakıt ve polen filtreleri, fabrikalar için de baca hava kontrol sistemlerinin hepsi Bitlis'teki fabrikada üretiliyor.

2Bitliste 36 ülkeye otomotiv yedek parçası ihraç ediliyor: Bölgesinde tek faaliyet gösteriyor

2019 yılında üretime başlayan fabrika, Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgelerinde tek olma özelliğine sahip.

3Bitliste 36 ülkeye otomotiv yedek parçası ihraç ediliyor: Bölgesinde tek faaliyet gösteriyor

Burada üretilen çeşit çeşit filtreler ünlü araba markalarının motorlarında ve ağır sanayi sektöründe kullanılıyor.

4Bitliste 36 ülkeye otomotiv yedek parçası ihraç ediliyor: Bölgesinde tek faaliyet gösteriyor

Bitlis Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) kurulan bu fabrikada üretilen yedek parçalar dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor. Filtre üretimi hakkında bilgiler veren Fabrikanın Satış ve Pazarlama Sorumlusu Esra Marhan, “Başta otomotiv olmak üzere aynı zamanda en son teknoloji ile donatılmış tesisimizde en kaliteli filtreyi üretmeyi daimi görev edindik

5Bitliste 36 ülkeye otomotiv yedek parçası ihraç ediliyor: Bölgesinde tek faaliyet gösteriyor

Filtrasyon ihtiyaçlarında filtre akşını en kolay ve en uygun şekilde bu verimlilikte sağlayan doğu ve güneydoğuda tek olmanın haklı gururunu yaşayan bir fabrikayız.

6Bitliste 36 ülkeye otomotiv yedek parçası ihraç ediliyor: Bölgesinde tek faaliyet gösteriyor

36 ülkeye ihracat ve ithalat verimliliğinde piyasanın nabzını tutarak en kaliteyi filtreyi vermenin yanında misyonumuz müşterin beklentilerini ve ihtiyaçlarını en iyi şekilde anlayıp doğru bir şekilde filtre akşını gerçekleştirmek.

7Bitliste 36 ülkeye otomotiv yedek parçası ihraç ediliyor: Bölgesinde tek faaliyet gösteriyor

Otomotiv filtreleri üretimi alanında ağır vasıta, yağ yakıt ve polen gruplarında endüstriyel özel filtrelerinde AR-GE çalışmasını yapıp üretime alan kapsamlı bir firmayız. Aynı zamanda istihdamı büyük oranda arttırarak Bitlis bölgesinde tek olmanın haklı gururunu yaşayarak filtrasyon ihtiyacını en iyi şekilde karşılayan bir firmayız” diye konuştu.