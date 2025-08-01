Bitlis'in vadilerinden yükselen bereket tozu görenleri hayran bırakıyor! Kuşaktan kuşağa aktarılan bir gelenek
Kaynak : İHA
Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Kıyıdüzü köyünde, her gün sabahın erken saatlerinde başlayan geleneksel bir yolculuk, havadan görüntülendi. Yaylalarda otlayan yüzlerce koyun, süt sağımı için köye doğru tozlu vadilerden geçerek ilerliyor. Koyun sürülerinin bu zorlu ama alışılmış rotası, dron ile havadan kaydedildiğinde adeta görsel bir şölene dönüştü. Gün batımının yumuşak ışıklarıyla birleşen toz bulutları ve sürünün hareketi, doğayla iç içe geçmiş pastoral bir yaşamın izlerini gözler önüne serdi. Kıyıdüzü köylüleri için bu günlük göç, hem geçimlerinin bir parçası hem de kuşaktan kuşağa aktarılan bir gelenek olarak yaşatılıyor.
Tatvan ilçesine bağlı Kıyıdüzü köyünde her gün yüzlerce koyunu süt sağımı için sürüler halinde köye getiren çobanlar, süt sağımından sonra gün batımına doğru sönmüş bir volkanik dağ olan Nemrut Dağı eteklerine doğru tozlu yolculuğa başlıyor.
Çobanların ve koyun sürülerinin günde 15 kilometrelik tozlu yolculuğu fotoğrafçılardan yoğun ilgi görüyor. Koyun sürülerinin çıkardığı tozların gün batımı ile birlikte oluşturduğu görüntüler havadan görüntülendi.
Sönmüş bir volkan olan Nemrut Dağı’nın eteklerine doğru başlayan bu tozlu yolculuk, adeta doğayla iç içe bir görsel şölene dönüşüyor.
Drone ile kaydedilen görüntülerde, sürülerin vadiden geçerken oluşturduğu toz bulutları ve arka planda yükselen Nemrut Dağı'nın silueti dikkat çekiyor.