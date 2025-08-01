Bitlis'in vadilerinden yükselen bereket tozu görenleri hayran bırakıyor! Kuşaktan kuşağa aktarılan bir gelenek

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Tatvan ilçesine bağlı Kıyıdüzü köyünde her gün yüzlerce koyunu süt sağımı için sürüler halinde köye getiren çobanlar, süt sağımından sonra gün batımına doğru sönmüş bir volkanik dağ olan Nemrut Dağı eteklerine doğru tozlu yolculuğa başlıyor.