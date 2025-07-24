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Bitlis çöle döndü: Göl tamamen kurudu! Kuş cennetinde alarm

24.07.2025 - 09:26Güncellenme Tarihi:

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde bulunan ve birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Arin Gölü, son yıllarda etkisini artıran kuraklık nedeniyle alarm veriyor.

1Bitlis çöle döndü: Göl tamamen kurudu! Kuş cennetinde alarm

Kuş cenneti olarak bilinen göl, su seviyesinin hızla düşmesiyle birlikte hem ekosistem açısından hem de bölge halkı için endişe kaynağı haline geldi.

2Bitlis çöle döndü: Göl tamamen kurudu! Kuş cennetinde alarm

Van Gölü’nün kuzeyinde yer alan Arin Gölü, göçmen kuşların konaklama ve üreme alanlarından biri olarak biliniyor.

3Bitlis çöle döndü: Göl tamamen kurudu! Kuş cennetinde alarm

Ancak küresel iklim değişikliği ve bölgedeki yağış yetersizliği nedeniyle gölde gözle görülür bir çekilme yaşanıyor. Gölün bazı bölümlerinde tamamen kuruyan alanlar, çatlamış toprak yüzeyleriyle adeta kuraklığın simgesi haline geldi.

4Bitlis çöle döndü: Göl tamamen kurudu! Kuş cennetinde alarm

Bölge sakinlerinden Suat Erçetin, "Çocukluğumuzda göl bu kadar çekilmemişti. Şimdi baktığımızda, yürüyerek geçilebilecek yerlere kadar kurumuş. Kuşlar da eskisi kadar gelmiyor" dedi.

5Bitlis çöle döndü: Göl tamamen kurudu! Kuş cennetinde alarm