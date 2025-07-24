Bitlis çöle döndü: Göl tamamen kurudu! Kuş cennetinde alarm
24.07.2025 - 09:26Güncellenme Tarihi:
Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde bulunan ve birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Arin Gölü, son yıllarda etkisini artıran kuraklık nedeniyle alarm veriyor.
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Kuş cenneti olarak bilinen göl, su seviyesinin hızla düşmesiyle birlikte hem ekosistem açısından hem de bölge halkı için endişe kaynağı haline geldi.
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Van Gölü’nün kuzeyinde yer alan Arin Gölü, göçmen kuşların konaklama ve üreme alanlarından biri olarak biliniyor.
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Ancak küresel iklim değişikliği ve bölgedeki yağış yetersizliği nedeniyle gölde gözle görülür bir çekilme yaşanıyor. Gölün bazı bölümlerinde tamamen kuruyan alanlar, çatlamış toprak yüzeyleriyle adeta kuraklığın simgesi haline geldi.
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Bölge sakinlerinden Suat Erçetin, "Çocukluğumuzda göl bu kadar çekilmemişti. Şimdi baktığımızda, yürüyerek geçilebilecek yerlere kadar kurumuş. Kuşlar da eskisi kadar gelmiyor" dedi.
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