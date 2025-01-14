Birbirlerinin sesinden etkilenip aşık oldu: 'Güvenilir insan bulmak kolay değil, sesi çok güzeldi, yüreği daha güzelmiş'
Kayseri'de yüzde 95 görme engelli Fatma Dağ (49) ile Çorum'da yaşayan görme engelli Suat Dağ (43), birbirinin sesinden etkilenip aşık oldu. Mutlu bir evliliklerinin olduğunu belirten Fatma Dağ, "30 yıldır görme engelliyim, yüzde 5 görüyorum. Eşimi yolda, yönlendirebiliyorum. Sosyal medyada bir grubum vardı. Kendisini gruba aldım. Orada sesimi duyunca beni beğenmiş. Ben de onu çok sevdim. Sesi çok güzeldi, yüreği daha güzelmiş" dedi.
Furkan KAVUKLU-Samed Aydın SUN/KAYSERİ (DHA)
• 14 Ocak 2025 - 11:41 • Son Güncelleme:
Furkan KAVUKLU-Samed Aydın SUN/KAYSERİ (DHA)
• 14 Ocak 2025 - 11:41 • Son Güncelleme: