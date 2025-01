Birbirlerinin sesinden etkilenip aşık oldu: 'Güvenilir insan bulmak kolay değil, sesi çok güzeldi, yüreği daha güzelmiş'

'MUTFAK İŞLERİ BENDE, TEMİZLİK ONDA'

Eşiyle sosyal medya grubunda tanıştıklarını söyleyen Suat Dağ, "Önce grupta sohbet ettik. Daha sonra sohbetimizi özele indirgedik. Aradan biraz zaman geçince Kayseri'ye geldim. Kayseri'de görüştük. Bir süre sonra isteme, söz ve nişan faslı oldu. Hayatımızı birleştirdik. Kendisini çok seviyorum. Ona karşı olan sevgim anbean çoğalmakta. Kendisi o kadar uyumlu bir hanımefendi ki, ona karşı herhangi bir olumsuzluk hissetmiyorum. Evlenmeden önce tek yaşıyordum. Hayat her zaman insana gülen yüzünü göstermiyor. Sıkıntılarımız oldu. Fatma'nın ameliyat süreci oldu. 15 günde 2 tane ameliyat geçirdi. Evlenmemiz biraz zorlaştı. İlk zamanlarda bayağı zorluklar yaşadık. Evde ne iş yapılıyorsa her şeyi ben yaptım desem yeridir. Fatma Hanım yavaş yavaş iyileşmeye ve benim işlerimi kolaylaştırmaya başladı. Mutfak işleri bende, temizlik işleri onda. Yardıma ihtiyacı olduğu için kendisine yardım ediyorum. Çünkü rahatsızlığından kalan denge sorunu ve ellerinde ciddi titremeler olduğu için ocak başına yaklaştırmıyorum. Biz her şeye birlikte gideriz. Ne ben ne de o tek başına gider" ifadelerini kullandı.