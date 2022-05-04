• 04 Mayıs 2022 - 12:03 • Son Güncelleme:
'Bırakın beni gideyim' dedi 3 Fransız devi sıraya girdi! Bonservisinin iki katı fiyatına...
Galatasaray'da Abdürrahim Albayrak döneminde transfer edilen ve özellikle takıma geldiği yarım sezonluk süre içerisinde sergilediği performansla büyük dikkat çeken yıldız oyuncunun sarı kırmızılı kulüpten ayrılmak istediği, milli forvetin için 3 Fransız devinin devreye girdiği öğrenildi.
• 04 Mayıs 2022 - 12:03 • Son Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lig'de 35'inci haftayı 47 puanla 13'üncü sırada tamamlayan Galatasaray'da birçok oyuncu mutsuz. O isimlerin başında Mustafa Muhammed geliyor.
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Sarı-kırmızılı ekipte deneyimli futbolcu Arda Turan'ın kariyerinin kalan kısmında nasıl bir yol haritası izleyeceği ise merak konusu oldu.
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