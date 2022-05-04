'Bırakın beni gideyim' dedi 3 Fransız devi sıraya girdi! Bonservisinin iki katı fiyatına...

Galatasaray sezon ortasında Mustafa Muhammed'in bonservisini 4 milyon dolar karşılığında Mısır kulübü Zamalek'ten almıştı. Bu sezon sarı kırmızılı takımla tüm kulvarlarda 38 maça çıkan Mısırlı forvet 7 gol atarken, 5 de asist yaptı.