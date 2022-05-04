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Galatasaray'Bırakın beni gideyim' dedi 3 Fransız devi sıraya girdi! Bonservisinin iki katı fiyatına...
HaberlerGalatasaray Haberleri 'Bırakın beni gideyim' dedi 3 Fransız devi sıraya girdi! Bonservisinin iki katı fiyatına...
• 04 Mayıs 2022 - 12:03 • Son Güncelleme:

'Bırakın beni gideyim' dedi 3 Fransız devi sıraya girdi! Bonservisinin iki katı fiyatına...

Galatasaray'da Abdürrahim Albayrak döneminde transfer edilen ve özellikle takıma geldiği yarım sezonluk süre içerisinde sergilediği performansla büyük dikkat çeken yıldız oyuncunun sarı kırmızılı kulüpten ayrılmak istediği, milli forvetin için 3 Fransız devinin devreye girdiği öğrenildi.

• 04 Mayıs 2022 - 12:03 • Son Güncelleme:
1Bırakın beni gideyim dedi 3 Fransız devi sıraya girdi Bonservisinin iki katı fiyatına...
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Spor Toto Süper Lig'de 35'inci haftayı 47 puanla 13'üncü sırada tamamlayan Galatasaray'da birçok oyuncu mutsuz. O isimlerin başında Mustafa Muhammed geliyor.

2Bırakın beni gideyim dedi 3 Fransız devi sıraya girdi Bonservisinin iki katı fiyatına...

Son haftalarda formasını Gomis'e kaptıran Mısırlı forvet takımdan ayrılmak istiyor. Mustafa Muhammed menajerinden kendisine kulüp bulmasını istedi.

3Bırakın beni gideyim dedi 3 Fransız devi sıraya girdi Bonservisinin iki katı fiyatına...

Sezon başında Bordeaux'a transferi son anda gerçekleşmeyen 24 yaşındaki oyuncu Fransa ligi'nde gitmek istiyor. Mustafa Muhammed ile Montpellier ve Lens'in ilgilendiği öğrenildi.

4Bırakın beni gideyim dedi 3 Fransız devi sıraya girdi Bonservisinin iki katı fiyatına...

Galatasaray'da mevcut yönetim Mısırlı golcüyü 7-8 milyon euro'nun altında bir rakama satmayı düşünmüyor.

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Galatasaray sezon ortasında Mustafa Muhammed'in bonservisini 4 milyon dolar karşılığında Mısır kulübü Zamalek'ten almıştı. Bu sezon sarı kırmızılı takımla tüm kulvarlarda 38 maça çıkan Mısırlı forvet 7 gol atarken, 5 de asist yaptı.

6Bırakın beni gideyim dedi 3 Fransız devi sıraya girdi Bonservisinin iki katı fiyatına...

Galatasaray'da bir yandan seçim karmaşası devam ederken bir yandan da gelecek sezon planlamaları için çalışmalar sürüyor.

7Bırakın beni gideyim dedi 3 Fransız devi sıraya girdi Bonservisinin iki katı fiyatına...

Sarı-kırmızılı ekipte deneyimli futbolcu Arda Turan'ın kariyerinin kalan kısmında nasıl bir yol haritası izleyeceği ise merak konusu oldu.

8Bırakın beni gideyim dedi 3 Fransız devi sıraya girdi Bonservisinin iki katı fiyatına...

Yıldız futbolcu son dönemde az forma şansı bulurken performansıyla taraftarların da tepkisini toplamıştı.

9Bırakın beni gideyim dedi 3 Fransız devi sıraya girdi Bonservisinin iki katı fiyatına...

Gelecek sezon kadroda olup olmayacağı konusunda netlik oluşmayan oyuncunun son durumu için yeni gelecek yönetimle birlikte karar verileceği ifade edildi.

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Öte yanda 35 yaşındaki futbolcunun kariyerini noktalamayı da ihtimaller arasında değerlendirdiği öğrenildi.

11Bırakın beni gideyim dedi 3 Fransız devi sıraya girdi Bonservisinin iki katı fiyatına...

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