Geri Dön
GAZETE VATAN ANA SAYFA
MagazinBir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i havuz başında şov yaptı! 'Duru güzellik'
HaberlerMagazin Haberleri Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i havuz başında şov yaptı! 'Duru güzellik'
• 16 Şubat 2022 - 11:57 • Son Güncelleme:

Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i havuz başında şov yaptı! 'Duru güzellik'

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Gülten karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Selin Genç, geçen haftalarda diziye veda etmişti. Oyunculuğuyla sık sık adından söz ettiren Genç, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündemde. Mini eteğiyle objektif karşısına geçen ünlü oyuncu, havuz başında verdiği iddialı pozları Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Selin Genç'in bu pozlarına beğeni ve yorum yağdı.

• 16 Şubat 2022 - 11:57 • Son Güncelleme:
1Bir Zamanlar Çukurovanın Gülteni havuz başında şov yaptı Duru güzellik
ABONE OL

Ünlü oyuncu Selin Genç, Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Gülten karakteriyle adını geniş kitlelere duyurmuştu.

2Bir Zamanlar Çukurovanın Gülteni havuz başında şov yaptı Duru güzellik

Geçen haftalarda yapıma veda eden oyuncu, sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

3Bir Zamanlar Çukurovanın Gülteni havuz başında şov yaptı Duru güzellik

Derin göğüs dekoltesi ve mini eteğiyle objektif karşısına geçen ünlü oyuncu, havuz başında verdiği iddialı pozları Instagram hesabında yayınladı.

4Bir Zamanlar Çukurovanın Gülteni havuz başında şov yaptı Duru güzellik

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede gündem oldu.

5Bir Zamanlar Çukurovanın Gülteni havuz başında şov yaptı Duru güzellik

Takipçileri, ünlü oyuncuya "Maşallah çok beğeniyorum duru güzellik", "Güzeller güzeli", "Bayılıyorum sana" yorumunda bulundu.

6Bir Zamanlar Çukurovanın Gülteni havuz başında şov yaptı Duru güzellik

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri
Usta sanatçı Arif Şentürk son yolculuğuna uğurlandı!

Usta sanatçı Arif Şentürk son yolculuğuna uğurlandı!

Kanye West'ten ayrılan Julia Fox podyumda tüm dikkatleri üzerinde topladı!

Kanye West'ten ayrılan Julia Fox podyumda tüm dikkatleri üzerinde topladı!

Almeda Abazi: Evlendikten sonra oyunculuğu bıraktım!

Almeda Abazi: Evlendikten sonra oyunculuğu bıraktım!

Yasmin Erbil pozlarıyla adından söz ettirdi!

Yasmin Erbil pozlarıyla adından söz ettirdi!