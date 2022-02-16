• 16 Şubat 2022 - 11:57 • Son Güncelleme:
Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i havuz başında şov yaptı! 'Duru güzellik'
Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Gülten karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Selin Genç, geçen haftalarda diziye veda etmişti. Oyunculuğuyla sık sık adından söz ettiren Genç, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündemde. Mini eteğiyle objektif karşısına geçen ünlü oyuncu, havuz başında verdiği iddialı pozları Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Selin Genç'in bu pozlarına beğeni ve yorum yağdı.
• 16 Şubat 2022 - 11:57 • Son Güncelleme:
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Ünlü oyuncu Selin Genç, Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Gülten karakteriyle adını geniş kitlelere duyurmuştu.
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Derin göğüs dekoltesi ve mini eteğiyle objektif karşısına geçen ünlü oyuncu, havuz başında verdiği iddialı pozları Instagram hesabında yayınladı.