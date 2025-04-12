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GündemBir tarafta bahar, bir tarafta kar kıyamet! Düzce'de Nisan'da kar sürprizi
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Bir tarafta bahar, bir tarafta kar kıyamet! Düzce'de Nisan'da kar sürprizi

Düzce'de bazı bölgelerde hem güneş hem kar yağışı etkili oluyor. Aralarında sadece 4 kilometre olan iki bölgenin birinde yoğun kar yağışı diğer bölgede ise güneş bölgeyi etkiliyor.

• 12 Nisan 2025 - 07:09 • Son Güncelleme:
• 12 Nisan 2025 - 07:09 • Son Güncelleme:
1Bir tarafta bahar, bir tarafta kar kıyamet Düzcede Nisanda kar sürprizi

Meteoroloji'den yapılan kar yağışı uyarısının ardından kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

2Bir tarafta bahar, bir tarafta kar kıyamet Düzcede Nisanda kar sürprizi

Yer yer 50 santimetreye ulaşan kar kalınlığı aralıklarla yağan kar yağışı ile artarken, bazı bölgelerde ise güneş hakimliğini koruyor.

3Bir tarafta bahar, bir tarafta kar kıyamet Düzcede Nisanda kar sürprizi

Bu çerçevede Kaynaşlı'nın yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı etkili olurken, yağışın 4 kilometre uzağında ise güneş açması dikkat çekti.

4Bir tarafta bahar, bir tarafta kar kıyamet Düzcede Nisanda kar sürprizi

Yoğun kar yağışında olan bölge havadan dron ile görüntülenirken, kar yağışının Cumartesi günü öğlen saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

5Bir tarafta bahar, bir tarafta kar kıyamet Düzcede Nisanda kar sürprizi