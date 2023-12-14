Bir pastaya onlarca kişiyi dolandırdı! Akılalmaz olayın detayları ortaya çıktı
Kahramanmaraş'ta araç kiralama firması aracılığıyla birçok kişiyi dolandırdığı iddia edilen 8'i tutuklu, 23 sanık hakkında 2 ile 806 yıl arasında değişen hapis cezaları istemi ile dava açıldı. Mustafa Can K.'nin (27), icraya vereceği müşterinin birinci derece yakınlarının TC kimlik numaralarını noter katibi M.P.'den temin ettiği, bunun karşılığında da sanık M.P.'ye pasta gönderdiği yazışmalar da dava dosyasına girdi.
DHA
• 14 Aralık 2023 - 13:35 • Son Güncelleme:
DHA
• 14 Aralık 2023 - 13:35 • Son Güncelleme: