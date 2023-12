Bir pastaya onlarca kişiyi dolandırdı! Akılalmaz olayın detayları ortaya çıktı

5 KARDEŞ DEPREMDE FİRAR ETTİLER

Savcılık sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Atakan K., Ahmet K., Bedir K. (21), Doğan Can K. (31), Mustafa Can K., Eda K., E.K. (21) ve F.E. (27) tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı. Ancak Ahmet K., Atakan K., Bedir K., Doğan Can K. ve Mustafa Can K. tutuklu oldukları cezaevlerinin 6 Şubat'taki depremlerde hasar almasını fırsat bilip, firar etti. 5 kardeş, farklı tarihlerde kolluk kuvvetlerince yakalanarak tekrar cezaevine kondu.