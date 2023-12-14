Bir pastaya onlarca kişiyi dolandırdı! Akılalmaz olayın detayları ortaya çıktı

SAVCILIKTA SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Ahmet K. ise savcılık sorgusunda suçunu itiraf etti. İtirafı nedeniyle ağabeyi Atakan K.'nin kendisine zarar verebileceğini belirtip, bu konuda gerekli tedbirlerin alınmasını da talep eden Ahmet K., şunları anlattı:"Her 2 iş yerinde de soruşturmaya konu dolandırıcılık ve yağma olayları gerçekleşti. Bu tür olaylara karışmak ve bulaşmak istemediğimde, nişanlım olan Eda K. hesabına attıkları paralar dolayısıyla beni tehdit ediyorlardı. 100'den fazla kişiye karşı dolandırıcılık ve yağma olaylarını gerçekleştirdiler. Atakan K. ve Mustafa Can K.'nin emir ve talimatı ile sahte yol uygulaması, sahte ceza uygulaması, motor blokaj sistemi ile motor arızası verme durumu gibi birçok yöntemle sanayide çalışan oto tamir ustaları, trafik komiseri, muhasebeci, banka çalışanı gibi belirli meslek gruplarından aldıkları destekle müştekilere karşı yağma ve nitelikli dolandırıcılık olaylarını gerçekleştirdiler. Atılı suçlamaları anlattığım şekli ile kabul ediyorum. Pişmanım."Eda K. (30) de araç kiralama firmasının bir çalışanı olduğunu belirtip, suçlamaları kabul etmeyerek, "Soruşturmaya konu dolandırıcılık ve yağma olaylarının çoğunda Atakan emir verirdi. Soruşturmada ve olayda adı geçen diğer kişiler de Atakan'ın istediğini yapıyorlardı. Olaylarda benim hesabımı kullanarak paraları Atakan kendi hesabına aktarıyordu. Buradan hangi hesaplara aktardığını bilmiyorum" dedi.