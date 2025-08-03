Bir bu eksikti! Yapay zeka pazara indi, ne vatandaş ne de esnaf ikna oldu

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Pazarcı Yunus Özdemir ise, "Bizim seçimimiz tabii her zaman güzel olur. Yapay zekaya güven olmaz. Şöyle ötmesi lazım sesinin, tin tin gelmesi lazım. Yapay zeka bunu yapamaz" ifadelerini kullandı.Pazara karpuz almaya gelen Ali Demir, "Bizim o işe aklımız ermez. İllaki elleyeceksin, vuracaksın, tık tık sesi duyup ondan sonra alacaksın" dedi. Pazara alışverişe gelen Arif Ak ise, "Ben bunu ilk defa duyuyorum. Yani bu var olan bir şey mi, yaşanmış bir şey mi, yaşanılan bir şey mi, şu an yaşanıyor mu bilmiyorum. Bir yaşıma daha girdim. Konya'da ne yapacağız şimdi telefonun tuşuna basıp fotoğrafını çekip yapayım öyle mi olacak. Yok öyle değil, biz karpuzu sıkmadan, bakmadan, yemeden asla ve asla almayız. Hissedeceksin, duyacaksın, bileceksin. Neymiş o ya, o ne bilir seçmeyi" diye konuştu.Pazara alışveriş için gelen Uğur Bitim ise, "Yapay zekaya benim hala kafam çalışmadı. Tak tak tak vuruyoruz, alıyoruz. Ancak öyle kafamız çalışıyor" ifadelerini kullandı.