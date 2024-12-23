Bir aile pişirip tüm köy yiyor! Fırındayken özel bir sosu var: Yılda bir kez yapılıyor

Hem geleneklerini sürdürdüklerini hem de ailecek ekmek üretmekten büyük keyif aldıklarını dile getiren Köşeli, "Üç kuşaktır fırınımızı yakıyoruz. Kuşaktan kuşağa, biz de inşallah gençlerimize vesile olacağız. Onlar da inşallah bu işi sürdürecekler." ifadesini kullandı.
Köşeli, ekmek üretiminin özveri ve sabır istediğine dikkati çekerek, "Hepsi ölçülü. 40 kilo un kullanıyoruz. Tanesi 1 kilogram gelecek şekilde değişiyor. Fırınımıza 40 tane ekmek sığdırabiliyoruz, yeri geliyor 45 oluyor ama gerçekten zahmetli bir iş. İki günümüzü alıyor ama ailecek hatta sülalece bu işi yapıyoruz." diye konuştu.